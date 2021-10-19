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Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО)


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Владимир Месропян возглавит направление GR в «Мегафоне» 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.07.2021 Власти раздадут российским ИТ-компаниям до 20 миллионов на развитие ИИ 1
22.07.2021 Вице-премьер Чернышенко заявил о создании Центра экспертизы по искусственному интеллекту 2
15.07.2021 Вице-премьер Чернышенко заявил о старте конкурса на поддержку исследовательских центров по ИИ 1
07.07.2021 Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта 1
01.07.2021 Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
01.03.2021 Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
27.01.2021 Завершен первый этап цифровой трансформации обязательных требований к бизнесу в сфере нормотворчества 1
19.01.2021 «Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 2
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 2
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
23.10.2020 ВТБ вступил в Ассоциацию больших данных 1
21.10.2020 «Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 2
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
01.10.2020 Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
24.09.2020 Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 216, упоминаний - 250

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 23
VK - Mail.ru Group 2482 21
Yandex - Яндекс 4097 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 14
Microsoft Corporation 10973 11
АйТи 747 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
SAP SE 3207 7
Schneider Electric 408 7
IBM 3522 6
Directum - Директум 642 6
Telegram Group 702 6
oneFactor 24 6
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Программный продукт ГК 92 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
ОТР 133 5
Google LLC 7118 5
3720 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Diasoft - Диасофт 353 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 4
Крок 1219 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
IBM Европа 7 4
РТЛабс 145 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Cinimex - Синимекс 160 4
InfoWatch - Инфовотч 599 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Oracle Corporation 3325 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 273 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Huawei 2720 3
Rimini Street 38 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Газпромбанк - ГПБ 692 17
Почта России ПАО 1569 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Альфа-Банк 1122 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Аэрофлот 492 7
Ингосстрах СПАО 210 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Уралсиб Банк 389 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 6
X5 Group 599 6
Газпром нефть 380 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Qiwi 783 5
Норникель - Норильский никель 177 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Мелстон ГК 11 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Банк Зенит 131 3
Совкомбанк ПАО 147 3
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
UBS AG 118 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Интер РАО ПАО 158 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Рольф 39 3
Геобанк КБ 30 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 96
Правительство РФ 2198 46
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 37
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 34
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 27
Федеральное казначейство России 766 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 323 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 19
Президент Российской Федерации 1439 18
Счётная палата РФ 458 18
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 17
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
Правительство Москвы 648 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Администрация Президента РФ 267 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 27
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 7
Руссофт - Russoft 250 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 96 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 1
Единая Россия - Политическая партия 169 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 8
Big Data - Большие данные 1136 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 557 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1231 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 722 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 4
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows 10 6590 3
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 3
Rakuten Viber 429 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Linux OS 4226 2
Directum Ario 14 2
VK - Mail.ru Одноклассники 847 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
Apple macOS 920 2
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 10 1
Apple Face ID 118 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Java - Язык программирования 1163 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Носков Константин 201 46
Никифоров Николай 1126 31
Кисляков Евгений 83 28
Онищенко Владислав 41 27
Медведев Дмитрий 1432 27
Акимов Максим 167 26
Шадаев Максут 384 25
Паршин Максим 141 22
Путин Владимир 1819 21
Албычев Александр 74 18
Четвернин Алексей 651 18
Меджитов Тимур 56 17
Петрушин Андрей 64 17
Песчанских Георгий 37 17
Рудзевич Мария 34 17
Власов Сергей 76 17
Лысенко Эдуард 209 16
Соколов Алексей 120 16
Мишустин Михаил 302 15
Козырев Алексей 270 15
Аксаков Анатолий 98 15
Фомичев Олег 107 14
Бойко Елена 151 14
Малахов Александр 16 13
Иванов Алексей 76 13
Попов Андрей 72 13
Казарин Станислав 100 13
Ермолаев Артем 340 12
Кудрин Алексей 63 12
Войтенко Олег 24 12
Швиндт Антоний 13 11
Лигачев Глеб 60 11
Хайруллин Айрат 39 11
Терещенко Денис 38 11
Симаков Олег 106 11
Ципорин Павел 51 11
Егоров Максим 23 11
Катамадзе Анна 72 11
Натрусов Артем 121 11
Кирюшин Сергей 52 11
Россия - Российская федерация - РФ 57070 173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 41
Россия - Санкт-Петербург 7035 26
Россия - Татарстан Республика 1612 24
Восточная Европа 1665 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 16
Россия - Калужская область 568 14
Россия - Нижний Новгород 1459 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 12
Казахстан - Республика 2615 11
Россия - Республика Мордовия 386 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 9
Россия - Тульская область 752 8
Россия - Республика Крым 625 8
Россия - Республика Алтай 681 7
Россия - Новосибирская область 810 7
Россия - Сахалинская область 432 7
Россия - Ростовская область 859 7
Россия - Челябинская область 658 7
Россия - Кировск - Кировская область 301 7
Россия - Ульяновская область 348 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Украина 3338 5
Россия - Сочи 909 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 4
Армения - Республика 683 4
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 3
Россия - Архангельская область 325 3
Россия - Нижегородская область 735 3
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Ярославская область 329 2
Россия - Белгородская область 363 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Рязанская область 313 2
Россия - Тамбовская область 321 2
Россия - Татарстан - Казань 1505 2
Прибалтика - Балтия 586 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 62
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 4
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Федеральное законодательство 254 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 3
Проектный офис 16 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Кодекс этики использования данных 8 3
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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