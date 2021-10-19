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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 216, упоминаний - 250
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носков Константин 201 46
|Никифоров Николай 1126 31
|Кисляков Евгений 83 28
|Онищенко Владислав 41 27
|Медведев Дмитрий 1432 27
|Акимов Максим 167 26
|Шадаев Максут 384 25
|Паршин Максим 141 22
|Путин Владимир 1819 21
|Албычев Александр 74 18
|Четвернин Алексей 651 18
|Меджитов Тимур 56 17
|Петрушин Андрей 64 17
|Песчанских Георгий 37 17
|Рудзевич Мария 34 17
|Власов Сергей 76 17
|Лысенко Эдуард 209 16
|Соколов Алексей 120 16
|Мишустин Михаил 302 15
|Козырев Алексей 270 15
|Аксаков Анатолий 98 15
|Фомичев Олег 107 14
|Бойко Елена 151 14
|Малахов Александр 16 13
|Иванов Алексей 76 13
|Попов Андрей 72 13
|Казарин Станислав 100 13
|Ермолаев Артем 340 12
|Кудрин Алексей 63 12
|Войтенко Олег 24 12
|Швиндт Антоний 13 11
|Лигачев Глеб 60 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Терещенко Денис 38 11
|Симаков Олег 106 11
|Ципорин Павел 51 11
|Егоров Максим 23 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Натрусов Артем 121 11
|Кирюшин Сергей 52 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754320, в очереди разбора - 658034.
Создано именных указателей - 46322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754320, в очереди разбора - 658034.
Создано именных указателей - 46322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru