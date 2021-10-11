Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Администрация Президента РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 267, упоминаний - 345
Администрация Президента РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1819 43
|Никифоров Николай 1126 33
|Медведев Дмитрий 1432 23
|Щеголев Игорь 676 15
|Жаров Александр 165 13
|Липов Андрей 50 13
|Мишустин Михаил 302 13
|Носков Константин 201 11
|Шадаев Максут 384 9
|Рейман Леонид 406 8
|Дворкович Аркадий 169 7
|Массух Илья 192 6
|Кисляков Евгений 83 6
|Акимов Максим 167 6
|Соколов Алексей 120 5
|Кириенко Сергей 26 5
|Нарышкин Сергей 32 5
|Сурков Владислав 59 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Белоусов Андрей 53 4
|Войтенко Олег 24 4
|Панков Александр 60 4
|Ельцин Борис Николаевич 27 4
|Громов Алексей 5 4
|Калугин Сергей 162 4
|Бокова Людмила 80 4
|Иванов Олег 124 4
|Клименко Герман 31 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Логунов Владимир 10 4
|Иванов Сергей 169 3
|Паршин Максим 141 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Володин Вячеслав 62 3
|Кириенко Владимир 38 3
|Пугачев Павел 29 3
|Черненко Андрей 37 3
|Бойко Елена 151 3
|Терляков Олег 6 3
|Песков Дмитрий 65 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754231, в очереди разбора - 657947.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754231, в очереди разбора - 657947.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru