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Администрация Президента РФ


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 3
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 2
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 1
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 1
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 2
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 4
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
18.11.2020 Доверенное лицо Путина займется цифровизацией промышленности и лесным хозяйством в «Ростелекоме» 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
22.07.2020 ОС «Аврора» от «Открытой мобильной платформы» стала лауреатом премии «Безопасная информационная среда» 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
03.06.2020 Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 2
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 2
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 3
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 2
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 3
07.02.2020 Власти потратят 2,2 миллиарда на ИТ-систему слежки за чиновниками 2
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 2
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
21.01.2020 Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи 2
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 3

Публикаций - 267, упоминаний - 345

Администрация Президента РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 16
Microsoft Corporation 10973 13
Yandex - Яндекс 4097 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 11
Восход ФГБУ НИИ 365 11
VK - Mail.ru Group 2482 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Ростелеком Связьинвест 686 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Google LLC 7118 6
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
АФК Система ПАО 987 5
SAP SE 3207 5
Telegram Group 702 4
Software AG & IDS Scheer 108 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
IBM 3522 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 3
РТЛабс 145 3
Twitter 2204 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 218 3
Армада 275 3
Facebook 3764 3
ГЛОНАСС АО 82 2
Docsvision - ДоксВижн 760 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 2
АйТи 747 2
Apple Inc - Эппл Рус 7666 2
Кварта ВК - Quarta 10 2
Крок 1219 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Акадо Телеком - Комкор 603 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
Газпром-Медиа Холдинг 120 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Флибуста 27 3
LinkedIn 520 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 3
Аэрофлот 492 3
Jaguar Land Rover 63 3
Интер РАО ПАО 158 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Почта России ПАО 1569 2
Газпром ПАО 518 2
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 34 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Развитие Иннополиса 3 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Новамедика 4 1
Thomas Cook 6 1
Alium - Алиум 2 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 79
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 41
Президент Российской Федерации 1439 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 20
Правительство РФ 2198 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 12
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 7
Счётная палата РФ 458 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 479 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 6
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 6
МКС - Международная космическая станция 98 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Роснано 456 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Федеральное казначейство России 766 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
Союз машиностроителей России 26 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Единая Россия - Политическая партия 169 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 266 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1025 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 546 2
Big Data - Большие данные 1136 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Безопасный город 347 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
UDP - User Datagram Protocol 83 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 493 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 470 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2435 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 473 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 177 1
3D-печать 135 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
ЕРМ - Единое рабочее место 1 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
Google Android 10750 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ЭОС Дело СЭД 616 5
VK - Mail.ru Одноклассники 847 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
Microsoft Windows 10 6590 4
Apple iOS 5741 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 362 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Rakuten Viber 429 2
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 8 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
Linux OS 4226 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 2
Google Blogger - Google BlogSpot 48 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Jooble.org 3 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Путин Владимир 1819 43
Никифоров Николай 1126 33
Медведев Дмитрий 1432 23
Щеголев Игорь 676 15
Жаров Александр 165 13
Липов Андрей 50 13
Мишустин Михаил 302 13
Носков Константин 201 11
Шадаев Максут 384 9
Рейман Леонид 406 8
Дворкович Аркадий 169 7
Массух Илья 192 6
Кисляков Евгений 83 6
Акимов Максим 167 6
Соколов Алексей 120 5
Кириенко Сергей 26 5
Нарышкин Сергей 32 5
Сурков Владислав 59 4
Осеевский Михаил 221 4
Белоусов Андрей 53 4
Войтенко Олег 24 4
Панков Александр 60 4
Ельцин Борис Николаевич 27 4
Громов Алексей 5 4
Калугин Сергей 162 4
Бокова Людмила 80 4
Иванов Олег 124 4
Клименко Герман 31 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Логунов Владимир 10 4
Иванов Сергей 169 3
Паршин Максим 141 3
Матвеева Татьяна 83 3
Володин Вячеслав 62 3
Кириенко Владимир 38 3
Пугачев Павел 29 3
Черненко Андрей 37 3
Бойко Елена 151 3
Терляков Олег 6 3
Песков Дмитрий 65 3
Россия - Российская федерация - РФ 57070 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 20
Россия - Санкт-Петербург 7035 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 8
Россия - Татарстан Республика 1612 8
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 8
Украина 3338 8
Восточная Европа 1665 6
Германия - Федеративная Республика 3601 6
Казахстан - Республика 2615 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 4
Индия - Республика 2151 4
Россия - Екатеринбург 2050 4
Россия - Ярославская область 329 4
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Севастополь 419 3
Россия - Иннополис 292 3
Франция - Французская Республика 2108 3
Бразилия - Федеративная Республика 1119 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Армения - Республика 683 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Владивосток 863 2
Россия - Курская область 337 2
Россия - Нижегородская область 735 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Япония 2745 2
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Россия - Новосибирск 1951 2
Испания - Королевство 1247 2
Россия - Сочи 909 2
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Россия - Ивановская область 261 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1419 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Пиратство - Авторское право 198 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
Образование в России 328 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 143 2
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