Индексная книга CNews*
UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей
Публикаций - 220, упоминаний - 248
UEBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пудов Дмитрий 25 4
|Арсентьев Андрей 62 4
|Крылов Павел 23 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Гребенников Сергей 31 3
|Шерстобитов Сергей 50 3
|Замашкина Наиля 23 2
|Русанов Сергей 48 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Кирьянова Александра 73 2
|Ян Давид 62 2
|Казак Екатерина 2 2
|Чапчаев Андрей 48 2
|Добрушский Сергей 6 2
|Батин Борис 13 2
|Duzel Emrah - Дузель Емрах 2 2
|Демидов Сергей 81 2
|Гольцов Александр 69 2
|Андрианов Павел 60 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Бородов Герман 10 1
|Палей Лев 47 1
|Попов Анатолий 106 1
|Ананьев Денис 6 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Кочаров Григорий 18 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Юнусов Игорь 1 1
|Бычков Александр 40 1
|Матвеев Лев 57 1
|Левин Леонид 124 1
|Белоусов Сергей 234 1
|Водясов Алексей 161 1
|Ханин Александр 47 1
|Колбин Евгений 59 1
|Касперская Наталья 268 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Исанин Антон 29 1
|Проскура Дмитрий 30 1
|Дырмовский Дмитрий 96 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5774 4
|Forbes - Форбс 634 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 3
|Defensetech 47 2
|TerraDaily 141 2
|New Scientist 1447 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 2
|WikiLeaks 114 2
|Adani Ports 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
|Мобильные системы 113 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 1
|Mashable 370 1
|91Mobiles 1701 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 1
|InfoWorld 56 1
|Independent 114 1
|Phys.org 973 1
|Nature 795 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 105 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1242 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 302 1
|BleepingComputer - Издание 206 1
|Bloomberg 1112 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.