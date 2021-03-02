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Индексная книга CNews*
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UEBA User and Entity Behavior Analytics Поведенческая аналитика пользователей и сущностей



02.03.2021 Syssoft оснастила Space307 системой поведенческой HR-аналитики Yva.ai
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию
12.04.2011 Ozura World купила сеть поведенческой рекламы Tatto Media за $60 млн
06.11.2007 Пользователям нравится поведенческая реклама
13.09.2007 Поведенческая реклама популярнее контекстной

Публикаций - 220, упоминаний - 248

UEBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23533 20
Google LLC 10969 19
Oracle Corporation 6317 14
InfoWatch - Инфовотч 921 10
SAP SE 4885 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 10
IBM - International Business Machines Corp 9199 9
Гарда Технологии 69 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 8
Meta Platforms - Facebook 4342 8
Yandex - Яндекс 5702 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 541 7
Yahoo! 3688 7
VK - Mail.ru Group 3208 6
Apple Inc 11221 6
Cisco Systems 4882 6
AOL Inc 1586 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 958 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 471 5
Intel Corporation 11677 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 204 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 5
Fortinet 342 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9487 5
Rambler Group - Рамблер ГК 855 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 181 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 4
Angara Security - NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 20 4
1С-ИжТиСи 6342 4
Teradata 199 4
7026 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 4
IBS Platformix - СИЛА 836 4
Крок - Croc 1711 4
Citrix Systems 783 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 707 4
Varonis Systems 37 4
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 274 3
Huawei 3514 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2680 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5840 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 5
Связной ГК 1339 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 3
Почта Банк 354 3
Visa International 1874 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 3
Ак Барс Банк 249 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 3
МКБ - Московский кредитный банк 415 3
ВТБ - ВТБ24 660 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 116 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 2
РВК - Российская венчурная компания 537 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 129 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 90 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 2
Роснефть НК - нефтяная компания 474 2
ПСБ - Промсвязьбанк 734 2
ID Finance 8 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 2
Альфа-Капитал УК 64 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 198 2
Альфа-Банк 1603 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 1
Евросеть 1401 1
Ингосстрах СПАО 335 1
Геобанк КБ 38 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 33 1
Башня Федерация 15 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3712 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2398 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9159 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 83 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1661 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 2
Президент Российской Федерации 3723 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2408 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 122 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 257 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 197 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 27 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Судебная власть - Judicial power 2100 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 481 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
АРБ - Ассоциация российских банков 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19948 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53502 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26037 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8197 47
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3321 42
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3984 41
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5277 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17290 40
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10964 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13053 35
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11246 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5127 34
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3375 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25814 32
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9081 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8912 27
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3529 27
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10247 26
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11402 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9144 23
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5408 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13599 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11933 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5463 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17360 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8148 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7996 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7809 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5480 19
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4268 18
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2614 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3767 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22285 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8160 17
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2752 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15104 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22017 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3478 15
Microsoft Windows 14471 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3284 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1251 8
Google Android 12590 7
Microsoft Windows 2000 12692 7
Microsoft SQL Server 1479 7
Linux OS 8286 6
Гарда БД 36 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 771 6
Microsoft Azure 1322 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6548 5
BSS BS-Client ДБО 136 5
Angara Security - NGR Softlab - Dataplan 18 5
IBM Netezza 16 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 522 5
Apache Hadoop 375 5
C# - C Sharp - Язык программирования 252 4
IBM DB2 352 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 61 4
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 53 4
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 4
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 28 4
Apple iOS 6822 4
Embarcadero Interbase 38 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Apple iPhone 6 6185 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 51 4
Python - высокоуровневый язык программирования 578 3
Google Gmail 837 3
BSS CORREQTS Corporate 47 3
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 16 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 32 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 23 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 87 3
Stafory - робот Вера 306 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 90 3
Microsoft Office 365 861 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 3
Пудов Дмитрий 25 4
Арсентьев Андрей 62 4
Крылов Павел 23 3
Ганеева Эльза 10 3
Гребенников Сергей 31 3
Шерстобитов Сергей 50 3
Замашкина Наиля 23 2
Русанов Сергей 48 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Кирьянова Александра 73 2
Ян Давид 62 2
Казак Екатерина 2 2
Чапчаев Андрей 48 2
Добрушский Сергей 6 2
Батин Борис 13 2
Duzel Emrah - Дузель Емрах 2 2
Демидов Сергей 81 2
Гольцов Александр 69 2
Андрианов Павел 60 2
Халяпин Сергей 82 2
Бородов Герман 10 1
Палей Лев 47 1
Попов Анатолий 106 1
Ананьев Денис 6 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Кочаров Григорий 18 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Юнусов Игорь 1 1
Бычков Александр 40 1
Матвеев Лев 57 1
Левин Леонид 124 1
Белоусов Сергей 234 1
Водясов Алексей 161 1
Ханин Александр 47 1
Колбин Евгений 59 1
Касперская Наталья 268 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Исанин Антон 29 1
Проскура Дмитрий 30 1
Дырмовский Дмитрий 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 123299 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50237 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 15
Европа 21327 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15027 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15121 10
Казахстан - Республика 4860 7
Германия - Федеративная Республика 12022 7
Азия - Азиатский регион 4665 5
Бразилия - Федеративная Республика 2240 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1289 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 5
США - Калифорния 4669 4
Беларусь - Белоруссия 4289 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 4
Испания - Королевство 3602 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 986 4
Франция - Французская Республика 7089 4
Нидерланды 3312 4
Великобритания - Лондон 2370 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 3
Израиль 2612 3
Украина 7284 3
Грузия 1125 3
Сингапур - Республика 1771 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1134 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6322 3
Америка Северная 2837 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Япония 12886 3
Польша - Республика 1853 2
Индия - Республика 5079 2
Россия - СФО - Новосибирск 3726 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3334 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 2
Дания - Королевство 910 2
Америка Латинская 1687 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 801 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42139 69
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20260 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24062 31
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9208 18
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3854 8
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1122 8
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