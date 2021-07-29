Parallels Holdings

Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1

Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 2

Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT 2

Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool 2

Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1

Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows 1

Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac 1

Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1

МТС определила список кандидатов в совет директоров 2

Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 2

Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 1

РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1

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Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 1

Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM 3

Разработан первый в истории протокол квантового интернета 1

РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных 1

Microsoft в России меняет президента 1

В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор 4

Corel приобрела компанию Parallels 2

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Parallels представила новые инструменты для Mac 1