Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Parallels Holdings
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 470, упоминаний - 893
Parallels Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 217 11
|Шмулевич Марк 79 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Путин Владимир 1821 6
|Галицкий Александр 82 6
|Андреев Сергей 39 6
|Зубарев Яков 23 5
|Зубарев Илья 20 4
|Волож Аркадий 181 4
|Лукин Михаил 7 4
|Добровольский Николай 13 4
|Рубанов Владимир 61 3
|Герасимов Александр 40 3
|Елистратов Николай 90 3
|Тихонов Андрей 33 2
|Сергеев Александр 21 2
|Рудаков Денис 31 2
|Притула Павел 31 2
|Безруков Андрей 26 2
|Кобец Алексей 4 2
|Малахов Михаил 10 2
|Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 2
|Белозеров Олег 19 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Акимов Максим 167 2
|Львовский Александр 5 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Заединов Руслан 40 2
|Ruddock David - Руддок Дэвид 2 1
|Корня Алексей 73 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Рейман Леонид 410 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Макаров Валентин 111 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Летунов Илья 48 1
|Вермишян Геворк 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758129, в очереди разбора - 661819.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758129, в очереди разбора - 661819.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru