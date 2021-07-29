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Parallels Holdings


29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 1
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 2
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT 2
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool 2
17.12.2020 Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки 1
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 4
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows 1
28.07.2020 Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac 1
09.07.2020 Parallels добавила управление iPhone и iPad в Mac Management 8.5 2
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 2
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 2
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 2
05.11.2019 Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 1
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM 3
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 5
10.09.2019 Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС 1
22.08.2019 Разработан первый в истории протокол квантового интернета 1
14.08.2019 РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 3
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард 3
27.02.2019 Microsoft в России меняет президента 1
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 4
25.12.2018 В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор 4
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 2
21.12.2018 Corel приобрела компанию Parallels 2
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 17
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 2
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами 2
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 2
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac 1
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 1

Публикаций - 470, упоминаний - 893

Parallels Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 112
Acronis - Акронис 364 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 19
VK - Mail.ru Group 2482 17
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 15
Google LLC 7135 14
IBM 3530 11
Samsung Electronics 5641 11
Yandex - Яндекс 4100 10
Jolla - Sailfish Holding 58 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
Corel Corporation 122 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
SAP SE 3208 8
Apple Inc - Эппл Рус 7685 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Cisco Systems 2037 6
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 6
Ланит Интеграция 101 6
Virtuozzo - Parallels Holding 42 6
АйТи 749 5
Plesk 20 5
Odin 20 4
SWsoft - Standard & Western Software 20 4
Intel Corporation 4158 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
Ingram Micro 15 4
HP Inc. 2901 4
2X Software 7 4
Sphere 7 4
ModernGigabyte 8 4
Merlion - Мерлион 273 4
Nokia Corporation 2424 3
Прогноз 195 3
Verysell - Верисел 91 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 3
Mirantis - Мирантис 21 3
NEC 414 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Росплатформа - Р-Платформа 56 3
Газпромбанк - ГПБ 692 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
Almaz Capital Partners 118 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Maxifield Capital 2 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Intel Capital 75 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Bessemer Venture Partners 28 2
Runa Capital 153 2
Vector Capital 6 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Venture Capital 2 1
Phystech Ventures 11 1
Anko Retail 1 1
Spring Capital 1 1
Uber 257 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
RTP Global 7 1
МДМ Банк 150 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Altera Capital 2 1
WikiMart - Викимарт 40 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Fujian Sunner Development 1 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Альфа-Групп 319 1
Связной ГК 877 1
Uber Technologies 258 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Правительство РФ 2200 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Руссофт - Russoft 250 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Linux Foundation 157 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 47
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 15
Microsoft Windows приложения 105 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
OpenStack 347 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 135 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 186 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
Google Android-приложения и разработчики 236 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
DDR - Double data rate 1066 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
HEIF - High Efficiency Image File Format - Высокоэффективный формат графических файлов 8 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
3D-печать 135 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 2
Microsoft Windows 10 6622 51
Google Android 10750 34
Apple iOS 5741 28
Linux OS 4249 26
Apple macOS 922 21
Apple Mac 1455 14
Apple macOS X 901 14
Java - Язык программирования 1169 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 12
Parallels Toolbox 23 12
Microsoft Windows 851 12
Parallels Desktop 66 11
Microsoft Windows 7 1662 10
Microsoft Windows 8 1228 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 8
Parallels Access 23 8
Microsoft Azure 1171 8
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 7
Parallels Mac Management 10 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Google Chrome OS 306 5
Google Chrome - браузер 1117 5
Apple iPad 3263 5
Microsoft Office 1926 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Office 365 769 4
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 4
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
Nvidia GeForce GTX 2055 3
HP Chromebook Enterprise 22 3
HPE ProLiant - Серия серверов 100 3
Symbian OS 767 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 8 3
Corel WordPerfect - текстовый редактор 9 3
Белоусов Сергей 217 11
Шмулевич Марк 79 7
Никифоров Николай 1126 7
Путин Владимир 1821 6
Галицкий Александр 82 6
Андреев Сергей 39 6
Зубарев Яков 23 5
Зубарев Илья 20 4
Волож Аркадий 181 4
Лукин Михаил 7 4
Добровольский Николай 13 4
Рубанов Владимир 61 3
Герасимов Александр 40 3
Елистратов Николай 90 3
Тихонов Андрей 33 2
Сергеев Александр 21 2
Рудаков Денис 31 2
Притула Павел 31 2
Безруков Андрей 26 2
Кобец Алексей 4 2
Малахов Михаил 10 2
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 2
Белозеров Олег 19 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Акимов Максим 167 2
Львовский Александр 5 2
Курочкин Юрий 13 2
Мишустин Михаил 302 2
Заединов Руслан 40 2
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 1
Корня Алексей 73 1
Щеголев Игорь 676 1
Ковнир Евгений 71 1
Рейман Леонид 410 1
Осеевский Михаил 221 1
Макаров Валентин 111 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Дергунова Ольга 58 1
Летунов Илья 48 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 23
Европа 3736 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 22
Украина 3353 19
Германия - Федеративная Республика 3618 17
Россия - СФО - Новосибирск 1959 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Восточная Европа 1674 15
Япония 2771 15
Франция - Французская Республика 2116 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Казахстан - Республика 2622 9
Индия - Республика 2165 8
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Европа Западная 611 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Сингапур - Республика 808 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
США - Кремниевая долина 398 3
Канада 1295 2
Европа Центральная 106 2
Россия - Пятигорск 76 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Бразилия - Федеративная Республика 1122 2
Израиль 717 2
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - Астрахань 240 1
Китай - Шанхай 244 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 5
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
РБК Инновации 36 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 441 1
Wikipedia - Википедия 275 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
TechPowerUp 13 1
Variety 9 1
РЖД Партнер 1 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Fortune Global 500 160 1
Markets&Markets Research 78 1
Frost & Sullivan 101 1
Analysys Mason 26 1
TAdviser Report 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 4
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
ЭЛАС НПО 6 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
FAU Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена - Нюрнберга - Эрлангенский университет 2 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 4 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
CNews APPWards 36 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758129, в очереди разбора - 661819.
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Техника

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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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