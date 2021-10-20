Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бизнес-акселератор
Публикаций - 63, упоминаний - 65
Бизнес-акселератор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 90 3
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
|Фурсин Алексей 119 7
|Сергунина Наталья 191 6
|Биржин Андрей 6 5
|Дегтярева Наталия 8 4
|Калаев Дмитрий 15 2
|Греф Герман 344 2
|Андрианов Александр 3 2
|Кулик Вадим 121 2
|Шухов Замир 6 2
|Камеко Дарья 2 2
|Шевелев Александр 4 2
|Козлов Даниил 2 1
|Завражин Александр 2 1
|Дусаев Марат 1 1
|Лазарев Александр 3 1
|Золотарева Екатерина 7 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Царевская-Дякина Наталья 7 1
|Короленко Ярослав 1 1
|Леонова Юлия 1 1
|Панасенко Денис 3 1
|Gregersen Martin - Грегерсен Мартин 1 1
|Гариев Вячеслав 3 1
|Борисов Алексей 16 1
|Орлов Александр 9 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
|Полтарацкая Юлия 2 1
|Прохоренко Дмитрий 6 1
|Пачиков Степан 19 1
|Башкин Артём 1 1
|Жарикова Алена 1 1
|Запорожан Дарья 1 1
|Данилов Тимофей 1 1
|Кулешова Татьяна 1 1
|Благодарева Светлана 1 1
|Тарасов Олег 2 1
|Шубин Андрей 4 1
|Ужакина Юлия 2 1
|Карбан Марина 2 1
|Журавлева Наталья 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 1
|Главбух 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru