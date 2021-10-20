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Бизнес-акселератор



20.10.2021 В России запустили первый акселератор для биохакеров
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»
12.07.2021 Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор»
15.03.2021 В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор»
18.11.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилотный проект со стартапом онлайн-сделок с недвижимостью
18.08.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора
13.07.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора
18.06.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилоты со стартапами в сфере недвижимости
22.04.2020 Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества
19.11.2019 «Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор»
02.09.2019 РЖД и ФРИИ запустили акселератор для высокотехнологических компаний
27.05.2019 ВТБ и ФРИИ запускают акселератор технологических стартапов
12.11.2018 Unilever завершила отбора заявок в корпоративный акселератор на базе GenerationS
13.09.2018 РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки
17.08.2018 В Сколково запущен новый акселератор для финтех и ритейл стартапов
17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов
25.09.2014 Открылся акселератор для российских стартапов в области больших данных

Публикаций - 63, упоминаний - 65

Бизнес-акселератор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HintEd 3 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8559 3
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 9 3
SAP SE 4372 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 214 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 564 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7848 2
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
АФК Система ПАО 1629 1
Актион-МЦФЭР 46 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 1
Актион 360 4 1
Orange Fab - Лаборатория инноваций 2 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Orange S.A. 891 1
Google LLC 9499 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
Cybertonica 4 1
IREG 4 1
ПроСофт - ProSoft 61 1
SweetCard - Свиткард 3 1
Vivo 155 1
Deloitte - Делойт 333 1
timebook - таймбук 6 1
iTeco - Ай-Теко 892 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3765 1
NtechLab - НтехЛаб 83 1
Huawei 3003 1
Microsoft Corporation 21102 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 56 1
Крок - Croc 1577 1
Ростех - Академия 6 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
SAP CIS - САП СНГ 811 1
IBM - International Business Machines Corp 8707 1
Ростех - Ростехнологии 2376 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1957 8
РВК - Российская венчурная компания 512 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4888 6
Glorax Group 8 5
ВТБ Корпоративный акселератор 4 4
X5 Group 651 4
Северсталь ПАО 276 3
PepsiCo - Пепсико 145 2
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 2
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 13 2
Gotech Innovation 8 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 2
Unilever - Юнилевер Русь 90 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 2
Открытие ФК 600 2
Rerooms 2 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
X5 Group - Пятерочка 290 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 770 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 63 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 24 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 1
L’Oreal 51 1
ЯКласс 19 1
Норникель - Норильский никель 260 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 19 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 68 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Meridian Capital 1 1
Realprice 1 1
Кредит Европа банк 35 1
LP&P - Lafayette Plug and Play 1 1
Промышленные технологии 17 1
Phystech Ventures 11 1
ГПБ - Газпромбанк 804 1
ЭФКО ГК 10 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1857 9
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 99 5
МИК - Московский инновационный кластер 66 5
Правительство Москвы 977 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7447 3
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 513 2
ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 52 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1198 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
АФТ - Ассоциация Финтех 90 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 325 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3657 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 617 6
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 80 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 518 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 146 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2702 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 199 3
Proptech - Property Technologies - технологии в строительстве и недвижимости 6 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 347 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 257 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1318 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 702 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 135 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 822 1
PnP - Plug&Play 165 1
Big Data - Большие данные 1626 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 78 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 417 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1140 1
Data Fusion - Слияние данных 8 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1648 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 216 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 184 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 54 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 446 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3424 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2776 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 671 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5013 1
МИК - Московский акселератор 34 7
Google Android 11578 4
Realtyteka - Цифровая экосистема для сделок на рынке жилья 2 2
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 2
Викиум 3 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 28 1
НТИ Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 2 1
Legium - Легиум 4 1
Dasha AI Platform 1 1
Бифит iBank 36 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Vivo AI Face Beauty 6 1
LG G - серия смартфонов 133 1
Huawei Honor 6 - Серия смартфонов 10 1
vivo Ultra Game Mode 5 1
vivo Halo Fullview 48 1
vivo Y - Серия смартфонов 19 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 234 1
Google Play - Google Store - Android Market 2645 1
Apple iOS 6251 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 37 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 413 1
ByteDance TikTok 120 1
Microsoft Azure 1218 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 1
МТС 5G-сеть 14 1
Beorg Smart Vision 12 1
Фурсин Алексей 119 7
Сергунина Наталья 191 6
Биржин Андрей 6 5
Дегтярева Наталия 8 4
Калаев Дмитрий 15 2
Греф Герман 344 2
Андрианов Александр 3 2
Кулик Вадим 121 2
Шухов Замир 6 2
Камеко Дарья 2 2
Шевелев Александр 4 2
Козлов Даниил 2 1
Завражин Александр 2 1
Дусаев Марат 1 1
Лазарев Александр 3 1
Золотарева Екатерина 7 1
Биккулова Гульнара 23 1
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Короленко Ярослав 1 1
Леонова Юлия 1 1
Панасенко Денис 3 1
Gregersen Martin - Грегерсен Мартин 1 1
Гариев Вячеслав 3 1
Борисов Алексей 16 1
Орлов Александр 9 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
Полтарацкая Юлия 2 1
Прохоренко Дмитрий 6 1
Пачиков Степан 19 1
Башкин Артём 1 1
Жарикова Алена 1 1
Запорожан Дарья 1 1
Данилов Тимофей 1 1
Кулешова Татьяна 1 1
Благодарева Светлана 1 1
Тарасов Олег 2 1
Шубин Андрей 4 1
Ужакина Юлия 2 1
Карбан Марина 2 1
Журавлева Наталья 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 85790 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27439 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12065 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11656 4
США - Калифорния - Кремниевая долина 628 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34647 3
Индия - Республика 4106 3
Ирландия - Республика 800 2
Россия - ПФО - Казань 1898 2
Беларусь - Белоруссия 3218 2
Ирландия - Дублин 135 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 2
Израиль 1686 2
Финляндия - Финляндская Республика 1651 2
Европа 7391 2
Франция - Французская Республика 4946 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11088 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 258 1
Азия - Азиатский регион 3180 1
Украина 5543 1
Грузия 1032 1
Казахстан - Республика 4152 1
Германия - Федеративная Республика 7795 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
Канада 3060 1
Испания - Королевство 2576 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 1
Армения - Республика 1047 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11663 1
Малайзия 740 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 1
Того - Тоголезская Республика 474 1
Россия - СФО - Новосибирск 2954 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 304 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 123 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Европа Восточная 2821 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 993 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 303 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 351 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4574 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 788 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1162 1
Образование в России 679 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1886 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 156 1
Экономический эффект 189 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 75 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 18 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 14 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 28 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
Главбух 6 1
500 Startups 23 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 209 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 68 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 10 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Glorax Infotech - Акселератор проектов в сфере недвижимости 5 5
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 2
BRICS Solutions Awards 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 23 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
SAP HANA Startup Focus 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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