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Индексная книга CNews*
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MDM Master Data Management Управление основными данными НСИ Управление нормативно-справочной информацией

MDM - Master Data Management - Управление основными данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией


01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО
10.11.2022 SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ»
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM»
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации»
01.03.2017 «Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему
14.05.2015 R-Style Softlab внедрила MDM-систему в «Евразийском банке»
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management
05.02.2015 Navicon MDM помогает построить единое хранилище НСИ
24.04.2014 Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ»
02.12.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил в ВТБ24 MDM-систему на базе Oracle Customer Hub
07.10.2013 Минздрав России ищет подрядчика для актуализации Реестра НСИ системы здравоохранения
24.05.2013 DIS Group построит MDM-систему в «Банке Хоум Кредит»
18.10.2012 РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ
12.09.2012 «Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM
30.07.2012 IBM Master Data Management обеспечивает электронное взаимодействие органов власти столицы
11.05.2012 Медицинская ИТ-система: пилотные регионы отстают от графика внедрения
13.12.2011 Росатом приступил к реализации проекта по управлению единой отраслевой нормативно-справочной информацией
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM
29.04.2011 Axelot построил единую систему управления НСИ для агрохолдинга «Разгуляй»
09.08.2010 «Сетевая компания» построит систему НСИ на базе программных решений IBM
27.04.2010 CNews TV. Андрей Шаркин: России нужна межведомственная НСИ
13.04.2010 Единая система НСИ: найдется все
10.02.2010 Informatica приобретает калифорнийского разработчика MDM-систем Siperian
15.01.2010 «Уралкалий» строит единую систему НСИ на основе Oracle PIM
04.08.2009 Cognitive Technologies представила систему НСИ
03.07.2009 ОМК внедрил систему управления НСИ на базе платформы SAP
15.04.2009 IBM и «Интертех» создали решение для управление НСИ
29.01.2009 «Уралсиб» построил систему управления информацией на базе SAP Netweaver
26.11.2008 X5 Retail Group внедрил систему управления НСИ
22.10.2008 Страховой Дом ВСК модернизировал систему управления НСИ
14.03.2008 МОЭК создала единую систему НСИ на базе SAP
04.03.2008 «Интегра» построила единую систему НСИ на базе Ontologic
19.02.2008 «Интертех» поможет эффективно управлять НСИ: новый Ontologic

Публикаций - 332, упоминаний - 374

MDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7047 74
1С-ИжТиСи 6362 71
SAP SE 4895 52
Oracle Corporation 6326 51
Microsoft Corporation 23552 35
IBM - International Business Machines Corp 9204 31
Крок - Croc 1713 22
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2808 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1537 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6289 13
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 46 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1810 12
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 16 11
Прогноз 1661 11
Парус Корпорация 531 10
Softline - Софтлайн 2108 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10121 9
1С-Рарус 805 9
Navicon - Навикон 264 9
Informatica 117 9
ФОРС - Центр разработки 558 9
SAP CIS - САП СНГ 835 9
N3 Group - Netrika - Нетрика 118 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1067 7
Открытые технологии 678 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 651 7
АФК Система ПАО 1716 6
Docsvision - ДоксВижн 971 6
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7004 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 437 6
Directum - Директум 915 5
АйТи 1289 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 5
Diasoft - Диасофт 607 5
Барс груп 519 5
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 101 5
Cisco Systems 4887 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9545 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6654 11
РЖД - Российские железные дороги 1632 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6218 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5867 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2410 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 122 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 7
НСПК - Национальная система платежных карт 618 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1850 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 6
Роснефть НК - нефтяная компания 475 5
ВсеИнструменты.ру 228 5
X5 Group 823 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 361 5
Газпром ПАО 1162 5
ВТБ - ВТБ24 660 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 4
Северсталь ПАО - Severstal 374 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 333 4
Лента - Сеть розничной торговли 1714 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 146 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 609 4
Татнефть 207 4
Мосводоканал МГУП 65 4
АльфаСтрахование СГ 272 3
Спортмастер - Sportmaster 149 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 385 3
Ростех - Вертолеты России 156 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 571 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18047 57
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 25
Федеральное казначейство России 1555 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9209 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10421 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1862 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2424 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2895 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1404 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 139 9
Президент Российской Федерации 3736 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1560 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2717 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 148 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3730 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1043 6
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4401 5
Правительство Москвы 2002 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3072 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 4
Администрация Президента РФ 980 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 4
Судебная власть - Judicial power 2105 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 875 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53724 199
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26110 163
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5220 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39364 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8030 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10913 69
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79517 67
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8183 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12124 63
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9172 55
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3441 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17371 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10110 49
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10266 49
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1703 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13172 45
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11437 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17390 42
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5486 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25920 40
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10994 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5156 36
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9106 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13617 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9568 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8336 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8241 28
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3266 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5922 28
Стандартизация - Standardization 1967 28
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 275 27
Проверка контрагентов 1506 27
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1777 24
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1750 24
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2512 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11689 23
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1479 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12697 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22078 21
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 586 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6573 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4145 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1976 21
Microsoft Office 3455 18
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 33 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 467 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 903 16
Microsoft SQL Server 1481 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 388 14
1С:ERP Управление предприятием 326 13
1С:Бухгалтерия 852 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 12
Oracle E-Business Suite - OEBS 562 11
Google Android 12623 11
1С:Управление Холдингом 115 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 402 10
Apple iOS 6846 10
SAP NetWeaver 135 10
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1057 9
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 14 8
Microsoft Office Excel 946 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 817 8
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 477 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2923 8
Microsoft SharePoint Server 687 8
Navicon MDM - Navicon Master Data Management 8 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 805 7
Linux OS 8311 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 781 7
Microsoft Windows 14493 7
Microsoft Windows 2000 12704 7
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 7
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 6
Oracle Hyperion Planning 118 6
Microsoft Azure 1323 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 351 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 5
Кузнецов Сергей 144 7
Вахнин Павел 53 6
Захаров Павел 60 6
Андриченко Андрей 8 5
Зингерман Борис 38 5
Симаков Олег 112 5
Лебедев Георгий 50 5
Рудычева Наталья 91 4
Астахов Константин 23 4
Акопова Кристина 4 4
Соболев Андрей 8 4
Андреев Максим 35 4
Горохов Сергей 11 4
Фишер Андрей 65 4
Медведев Дмитрий 1631 3
Дюков Андрей 14 3
Переверзев Михаил 20 3
Лебеденко Степан 10 3
Макаров Станислав 117 3
Коробова Анна 24 3
Каменский Владислав 9 3
Аверина Мария 21 3
Спиридонов Александр 39 3
Островский Владимир 25 3
Дубинин Вадим 27 3
Казак Максим 161 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Сыкулев Андрей 69 2
Стятюгин Роман 30 2
Колесов Александр 25 2
Пересторонин Юрий 8 2
Лысенко Эдуард 270 2
Ковалев Виктор 40 2
Анкудинов Николай 15 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
Николаева Наталья 21 2
Родионов Александр 31 2
Амириди Юлия 18 2
Карпачев Александр 24 2
Самойленко Максим 65 2
Россия - РФ - Российская федерация 123703 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39557 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13215 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50294 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15067 21
Европа 21346 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17173 15
Казахстан - Республика 4872 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6337 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2564 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2032 7
Германия - Федеративная Республика 12033 6
Европа Восточная 3003 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12956 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 610 5
Украина 7299 5
Россия - УФО - Тюменская область 961 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 955 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15168 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1163 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1431 5
Беларусь - Белоруссия 4319 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1574 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2330 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2322 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1147 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1347 4
Россия - ЦФО - Владимирская область 655 4
Франция - Французская Республика 7092 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2873 4
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 249 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1001 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 4
Азия - Азиатский регион 4673 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1290 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1280 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2519 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1432 3
Земля - планета Солнечной системы 9718 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42242 119
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41947 103
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5216 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15173 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6834 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10774 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10460 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8332 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4662 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20451 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5157 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24118 33
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2486 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8902 29
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4961 27
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1167 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2698 26
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4994 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14142 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6128 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2180 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 5198 23
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 658 20
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3725 20
Логистика сбытовая - Сбыт 2217 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4115 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5163 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3176 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6318 19
МТР - Материально-технические ресурсы 48 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5431 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10003 17
Энергетика - Energy - Energetically 4325 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1815 16
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1130 16
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 893 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2728 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1858 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9232 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1916 14
TAdviser - Центр выбора технологий 307 2
91Mobiles 1702 2
Магнитогорский металл - газета 1 1
WikiLeaks 114 1
Independent 114 1
CNews TV 747 1
Мобильные системы 113 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Юность - радиостанция 33 1
Госрасходы - портал 61 1
9to5Mac 149 1
InformationWeek 234 1
The Information 52 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
9to5Google 85 1
The Washington Post 309 1
N+1 - Издание 139 1
РИА Новости 808 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7486 23
Gartner - Гартнер 3483 19
IDC - International Data Corporation 4854 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2163 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 5
Juniper Research 503 4
Forrester Research 812 4
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
In-Stat 115 1
Forbes Insights 14 1
Ventana Research 7 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
Microsoft Research 129 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 530 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
Aberdeen Group 48 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 580 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
TED Talks 37 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 125 1
РАН - Российская академия наук 1804 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 243 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 22 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 167 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 11 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11683 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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