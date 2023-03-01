Индексная книга CNews*
MDM Master Data Management Управление основными данными НСИ Управление нормативно-справочной информацией
Публикаций - 332, упоминаний - 374
MDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Сергей 144 7
|Вахнин Павел 53 6
|Захаров Павел 60 6
|Андриченко Андрей 8 5
|Зингерман Борис 38 5
|Симаков Олег 112 5
|Лебедев Георгий 50 5
|Рудычева Наталья 91 4
|Астахов Константин 23 4
|Акопова Кристина 4 4
|Соболев Андрей 8 4
|Андреев Максим 35 4
|Горохов Сергей 11 4
|Фишер Андрей 65 4
|Медведев Дмитрий 1631 3
|Дюков Андрей 14 3
|Переверзев Михаил 20 3
|Лебеденко Степан 10 3
|Макаров Станислав 117 3
|Коробова Анна 24 3
|Каменский Владислав 9 3
|Аверина Мария 21 3
|Спиридонов Александр 39 3
|Островский Владимир 25 3
|Дубинин Вадим 27 3
|Казак Максим 161 3
|Дрожжинов Владимир 30 3
|Сыкулев Андрей 69 2
|Стятюгин Роман 30 2
|Колесов Александр 25 2
|Пересторонин Юрий 8 2
|Лысенко Эдуард 270 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Анкудинов Николай 15 2
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
|Николаева Наталья 21 2
|Родионов Александр 31 2
|Амириди Юлия 18 2
|Карпачев Александр 24 2
|Самойленко Максим 65 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 307 2
|91Mobiles 1702 2
|Магнитогорский металл - газета 1 1
|WikiLeaks 114 1
|Independent 114 1
|CNews TV 747 1
|Мобильные системы 113 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
|Юность - радиостанция 33 1
|Госрасходы - портал 61 1
|9to5Mac 149 1
|InformationWeek 234 1
|The Information 52 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
|9to5Google 85 1
|The Washington Post 309 1
|N+1 - Издание 139 1
|РИА Новости 808 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.