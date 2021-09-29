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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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AT&T
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телеканал



29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 2
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками 1
01.04.2020 Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android 1
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
18.10.2019 В США хотят сажать топ-менеджеров ИТ-компаний на 20 лет за вранье 1
02.08.2019 Samsung вернет к жизни старинную технологию, которая «потрясет весь мир» 1
29.07.2019 Трамп хочет сорвать гостендер на $10 млрд, чтобы он не достался Amazon 2
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 4
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
03.09.2018 «Лаборатория Касперского» узнала, чем интересовались дети этим летом 1
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru 6
07.06.2018 Основатель Google выпустил летающий кабриолет. Видео 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1
03.11.2017 Сотрудник Twitter в последний рабочий день заблокировал аккаунт Трампа 1
24.10.2016 AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку 1
21.10.2016 В половине Америки «лег» интернет 1
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии 1
19.05.2016 Google I/O 2016: Android N, Google Ассистент, Google Home и другие события конференции 1
09.02.2016 Хакеры опубликовали персданные 30 тыс. сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности США 2
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 2
27.01.2016 Выручка «Триколор ТВ» за 2015 г. выросла на 42,7% до 14,85 млрд руб. 1
08.07.2015 Microsoft списала активы Nokia 1
13.05.2015 «Российские хакеры» готовят атаку на банки США 1
20.04.2015 «Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash 1

Публикаций - 314, упоминаний - 407

AT&T упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 17337 50
Google LLC 8904 38
Apple Inc - Эппл Рус 9129 35
Twitter 2208 26
Yahoo! 2330 22
Meta - Facebook 3968 22
Amazon Inc - Amazon.com 1842 16
Sony 4454 11
Intel Corporation 8060 11
AOL Inc 829 10
Cisco Systems 3406 10
Nokia Corporation 4293 10
IBM 6379 9
Samsung Electronics 7997 9
Yandex - Яндекс 4378 8
Sophos 361 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3503 7
SEC Consult Services 1129 7
AOL - America Online 154 6
Oracle Sun Microsystems 1296 5
Lenovo Motorola 2388 5
Vodafone Group 931 5
PayPal 584 5
Verizon 682 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 4
AT&T Inc 988 4
GitHub 418 4
NEC 1145 4
LG Electronics 2771 4
Oracle Corporation 4855 4
Toshiba Corporation 2159 4
AMD - Advanced Micro Devices 2815 4
Dell EMC 3723 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1320 3
Центел - Центральный телеграф 295 3
Cloudflare 50 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 521 3
VK - Mail.ru Group 2749 3
General Electric - Дженерал электрик 244 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 3
eBay Inc 1038 9
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 46 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 7
Boeing 372 6
Warner Bros. International Television Distribution 237 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 342 5
Sony Pictures Entertainment 118 5
Walmart - Wal-Mart Stores 269 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 305 3
Merrill Lynch 221 3
Uber 259 3
Caterpillar 61 3
Uber Technologies 260 3
Vimeo - Видеохостинг 57 3
Bank of America - Банк Америки 166 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 35 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 263 2
Lockheed Martin 175 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 274 2
LinkedIn 543 2
United Airlines - авиакомпания 49 2
The Walt Disney Company 361 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Berkshire Hathaway 23 1
Sony BMG 115 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 82 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
DuPont 51 1
Hasbro 18 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Michelin - Мишлен 17 1
FedEx 48 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 36 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 82 1
Marks & Spencer 20 1
Colonial Pipeline 15 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 44 1
Мать и дитя 16 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 19 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 15
Пентагон - Министерство обороны США 660 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 7
Конгресс США - U.S. Congress legislation 253 6
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 247 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 243 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 429 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 195 4
Президент США 120 4
Президент США - The White House - Белый дом 69 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 3
Президент Российской Федерации 1579 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 203 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 409 2
МКС - Международная космическая станция 378 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 203 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 62 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 2
World Bank Group - Всемирный банк 202 1
US Navy - Военно-морские силы США 102 1
Правительство Москвы 770 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 179 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 36 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 111 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 51 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 38 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Мосгордума - Московская городская Дума 95 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 427 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 1
Роснано 457 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 257 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 203 1
Правительство РФ 2407 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 459 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 17 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 22 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 87 1
OSI - Open Source Initiative 47 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 9 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 5 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1766 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1622 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3611 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1145 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2334 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2709 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 121 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 654 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 141 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4037 3
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 60 3
PnP - Plug&Play 145 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 672 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1082 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 680 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 187 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 411 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 636 2
Социальные сети - Соцсети 101 2
3G - Стандарт мобильной связи 4623 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
FB2 - FictionBook 89 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 561 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 694 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 552 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 2
Microsoft Windows 10 9180 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 16
Google YouTube - Видеохостинг 2057 14
Google Android 10796 12
Apple iPad 3266 11
Apple iOS 5776 8
Microsoft Windows 2000 448 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1621 5
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 172 5
Google Gmail 746 5
Hulu - Онлайн-кинотеатр 89 5
Apple iPod 1189 5
AWS - Amazon Web Services 578 5
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 111 4
Apple iTunes Store 926 4
Myspace - социальная сеть 598 4
Symbian OS 1163 4
Microsoft Edge - браузер 1575 4
Google Picasa Web Albums 145 4
Google+ Социальная сеть 195 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 785 3
Linux OS 6161 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2983 3
Flickr - Фотохостинг 224 3
Microsoft Windows 95 146 3
VK - Mail.ru Одноклассники 942 3
Nokia N - серия 254 3
Apple - App Store 2216 3
Microsoft Windows 1225 3
Microsoft Windows XP 1708 3
Apple iPhone 3 383 3
JavaScript - Язык программирования 825 3
AltaVista 42 3
Microsoft Windows Media Player 359 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 443 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 3
Google Chrome - браузер 1123 3
Apple iPod Touch 674 3
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 3
Steve Jobs - Стив Джобс 897 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 596 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 263 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 218 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 94 3
Мильнер Юрий 119 2
Усманов Алишер 247 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 2
Меднов Сергей 120 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 2
Ельцин Борис Николаевич 34 2
Larry Page - Ларри Пейдж 169 2
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 35 2
Dell Michael - Делл Майкл 132 2
Инютин Артем 83 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 150 2
Путин Владимир 2134 2
Мельникова Анастасия 167 2
Песков Дмитрий 65 2
Бикташев Ильдар 10 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Brin Sergey - Сергей Брин 173 1
Меламед Леонид 110 1
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 5 1
Солдатов Алексей 78 1
Водясов Алексей 97 1
Попов Сергей 75 1
Дуров Павел 216 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 1
Шалманов Сергей 184 1
Соколовский Александр 36 1
Аршавский Анджей 27 1
Карачинский Анатолий 79 1
Валиуллин Адель 8 1
Пермяков Артем 6 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 124
Россия - Российская федерация - РФ 73595 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 23
Япония 5476 16
Европа 5771 14
Германия - Федеративная Республика 5762 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 14
США - Нью-Йорк 1825 12
Азия - Азиатский регион 2466 11
Южная Корея - Республика 2500 9
Индия - Республика 3138 8
Канада 1969 8
США - Техас 471 7
Израиль 1089 7
Земля - планета Солнечной системы 2484 7
США - Колумбия - Вашингтон 656 7
Ирак - Республика 341 7
Китай - Пекин 593 7
Франция - Французская Республика 3329 7
Иран - Исламская Республика Иран 556 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 6
Турция - Турецкая республика 1242 6
Африка - Африканский регион 2152 6
Украина 4903 6
Финляндия - Финляндская Республика 1241 6
Швеция - Королевство 1303 6
Сирия - Сирийская Арабская Республика 161 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1032 5
Северная Америка 2057 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 692 5
Казахстан - Республика 3598 5
Австралия - Австралийский Союз 1725 5
Египет - Арабская Республика 483 5
США - Калифорния 1861 5
Испания - Королевство 1887 5
Бразилия - Федеративная Республика 1485 5
Китай - Шанхай 437 5
Сингапур - Республика 1121 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 7
Русский язык 1326 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 2
Торговая война между США и Китаем 4 1
Образование в России 526 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 285 1
Интеллектуальная собственность 15 1
Конституция США 30 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 92 1
The Pirate Bay 89 1
Мошенничество 70 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 63 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 255 1
Человеческий фактор 161 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 111 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 283 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1475 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 503 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
NYT - The New York Times 759 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 22
Thomson Reuters - Рейтер 5070 16
23ABC News 101 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 10
Bloomberg 854 10
The Washington Post 219 9
Associated Press 1063 9
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 242 9
FT - Financial Times 423 8
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 197 7
The Guardian - Британская газета 253 6
National Geographic 51 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 127 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 124 5
The Wall Street Journal 890 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 4
The Register 1036 4
Reddit 203 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 430 4
The Verge - Издание 449 3
Nature 247 3
CBS MarketWatch 267 3
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 3
ABC News 35 3
Forbes - Форбс 507 3
Engadget - Блог о технологиях 395 3
Wikipedia - Википедия 358 3
Business Insider 183 3
Fortune 117 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 2
San Francisco Chronicle 20 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 2
РИА Новости 703 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 36 2
Mashable 320 2
Sky News - Телеканал 20 2
Le Monde 13 2
ZDnet 405 2
IDC - International Data Corporation 3912 3
Internet Stock Report 421 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
Fortune Global 500 220 2
NPD Group 135 2
comScore 297 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 63 2
Yankee Group 122 1
S&P 500 136 1
Медиалогия 43 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 19 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
Nielsen Holdings 101 1
Forrester Research 620 1
ABI Research 223 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 84 1
Gartner 2837 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 374 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 95 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 28 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 173 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 30 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 70 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 169 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 48 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 21 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 145 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 2
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 149 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 132 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
CeBIT 318 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 47669.
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