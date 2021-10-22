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МИСиС НИТУ
Московский институт стали и сплавов
Национальный исследовательский технологический университет
МИСиС НИТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 151 22
|Черникова Алевтина 20 20
|Арлазаров Владимир 124 6
|Черногоров Андрей 63 4
|Юнусов Руслан 16 3
|Чернышенко Дмитрий 249 3
|Шевелев Александр 4 3
|Ливанов Дмитрий 35 3
|Астахов Михаил 3 3
|Шухов Замир 6 3
|Липич Григорий 60 2
|Носов Игорь 13 2
|Гольцман Григорий 2 2
|Конусов Андрей 74 2
|Солнцева Екатерина 30 2
|Лихачев Алексей 27 2
|Казак Максим 153 2
|Качанов Олег 58 2
|Голицын Лев 9 2
|Медведев Дмитрий 1480 2
|Марданов Сергей 12 2
|Путин Владимир 2163 2
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 2
|Устинов Алексей 4 2
|Попов Захар 2 2
|Мишустин Михаил 315 2
|Кирдяшов Федор 14 2
|Корнеев Александр 11 2
|Рязанов Валерий 3 2
|Муратов Дмитрий 5 2
|Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
|Сорокин Павел 6 2
|Смыслов Дмитрий 6 2
|Макаров Валентин 157 1
|Добродеев Борис 83 1
|Собянин Сергей 215 1
|Бровко Василий 47 1
|Мальков Антон 27 1
|Иванов Александр 82 1
|Шахова Ярослава 1 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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