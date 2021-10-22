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МИСиС НИТУ
Московский институт стали и сплавов
Национальный исследовательский технологический университет



22.10.21 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 1
21.10.21 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
14.10.21 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 5
23.09.21 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 1
17.08.21 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 1
09.08.21 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 2
02.08.21 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 1
28.07.21 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 2
02.07.21 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
02.06.21 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
17.05.21 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.04.21 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
23.04.21 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
19.04.21 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
03.03.21 Ученые приблизились к созданию квантового компьютера 1
02.03.21 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
02.03.21 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 1
15.02.21 Представлена экономичная технология преобразования тепла тела для питания носимых гаджетов 2
29.12.20 Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды 2
22.12.20 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
14.12.20 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена 1
07.12.20 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory 1
25.11.20 В России создана Национальная квантовая лаборатория 1
25.11.20 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 2
23.11.20 В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения 1
06.11.20 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 5
05.11.20 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
02.11.20 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 1
18.09.20 ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей 1
31.08.20 Правда ли Data Science станет основной для любого бизнеса 1
28.08.20 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 4
26.08.20 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
05.08.20 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.20 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
14.07.20 Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам 5
06.07.20 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
06.07.20 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory 1
30.06.20 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 2
30.06.20 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 2
23.06.20 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1

Публикаций - 190, упоминаний - 364

МИСиС НИТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 674 29
IBM 8304 18
Google LLC 9060 14
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 13
Intel Corporation 10419 13
Microsoft Corporation 20421 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1314 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7643 9
SAP SE 4254 9
VK - Mail.ru Group 2786 8
Национальная квантовая лаборатория 8 7
Xerox 1007 6
Cisco Systems 4582 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 494 5
Abbyy 1033 5
HP Inc. 4865 5
Yandex - Яндекс 4484 5
Астерос - Asteros 583 5
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 4
Ланит ГК 1482 4
Код Безопасности 376 4
Oracle Corporation 5711 4
4839 4
Ростех - Ростехнологии 2270 4
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 107 4
Информзащита 556 4
HP - Hewlett-Packard 3335 4
Галактика - Корпорация 480 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7406 3
Aquarius - Аквариус 415 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 297 3
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 75 3
Парус 349 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1752 3
Huawei 3051 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Ланит - Норбит - Norbit 260 3
GVA - Global Venture Alliance 9 3
iTeco - Ай-Теко 847 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4739 12
Северсталь ПАО 255 9
РВК - Российская венчурная компания 500 9
Норникель - Норильский никель 248 7
РЖД - Российские железные дороги 1281 7
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 4
АвтоВАЗ 153 4
Сконтел 7 4
ГПБ - Газпромбанк 780 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 42 4
Роснефть НК 415 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 129 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 239 4
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 3
Транснефть 186 3
Почта России ПАО 1753 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
Газпром ПАО 712 3
Сургутнефтегаз - СНГ 160 2
Airbus Group 127 2
Газпром нефть 390 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 225 2
Новатэк 28 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 156 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 5 2
Аэрофлот 588 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 305 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
Челябэнергосбыт 12 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 21 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Runa Capital 153 1
Jaguar Cars 89 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
Jaguar Land Rover 68 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1787 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 843 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 8
Правительство РФ 2488 8
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 5
Роснано 460 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1118 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 158 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1044 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 44 3
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 3
Президент Российской Федерации 1603 3
Правительство Москвы 790 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2284 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 114 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 45 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 154 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 840 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 19 2
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 539 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 2
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2683 1
Россия-страна возможностей АНО 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1970 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 43 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 14 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 75 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 163 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 4
Руссофт - Russoft 331 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 32 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1206 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11937 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 54 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 149 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3865 6
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9379 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1922 5
Big Data - Большие данные 1207 4
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 18 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1318 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1339 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 472 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 143 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 624 3
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 51 2
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 3 2
Виртуализация 76 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 187 2
2D - 2-Dimensional 361 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 2
ARM64 - Архитектура процессора 1167 2
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Датчик магнитного поля Холла 39 1
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3286 1
Квантовые часы 1 1
C++ - Язык программирования 412 9
Java - Язык программирования 2346 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 424 5
Linux OS 7034 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1103 3
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 3
Abbyy FlexiCapture 135 3
Госуслуги - Суперсервисы 15 2
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 4 2
Adobe Photoshop 588 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 176 2
Код Безопасности - vGate 44 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 2
Microsoft Windows 10 9881 2
Abbyy Recognition Server 51 2
Nvidia GeForce GTX 2880 2
Google YouTube - Видеохостинг 2093 2
Abbyy FineReader 177 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 189 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 9 1
IRELA Data Science-платформа 1 1
Google Android APP - Advanced Protection Program 14 1
Samsung Compiler Bootcamp - образовательная программа 1 1
Siemens Teamcenter 49 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 16 1
Adobe Illustrator 95 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 7 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 119 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 31 1
МаксимаТелеком MT_Free 35 1
Adobe Creative Suite 71 1
Smart Board 42 1
Cognitive Passport 30 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 71 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 4 1
InternetCollege.ru 2 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 1
Ускова Ольга 151 22
Черникова Алевтина 20 20
Арлазаров Владимир 124 6
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Чернышенко Дмитрий 249 3
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Ливанов Дмитрий 35 3
Астахов Михаил 3 3
Шухов Замир 6 3
Липич Григорий 60 2
Носов Игорь 13 2
Гольцман Григорий 2 2
Конусов Андрей 74 2
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Лихачев Алексей 27 2
Казак Максим 153 2
Качанов Олег 58 2
Голицын Лев 9 2
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Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 2
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Корнеев Александр 11 2
Рязанов Валерий 3 2
Муратов Дмитрий 5 2
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
Сорокин Павел 6 2
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Макаров Валентин 157 1
Добродеев Борис 83 1
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Бровко Василий 47 1
Мальков Антон 27 1
Иванов Александр 82 1
Шахова Ярослава 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28473 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9457 14
Германия - Федеративная Республика 6803 13
Беларусь - Белоруссия 2957 12
Казахстан - Республика 3774 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10662 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8124 7
Япония 6771 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 297 6
Украина 5178 6
Молдавия - Республика Молдова 619 5
Австралия - Австралийский Союз 2045 5
Россия - СФО - Новосибирск 2803 5
Великобритания - Кембридж 163 5
Канада 2317 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 370 4
Прибалтика - Балтия 1177 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 450 4
США - Калифорния - Кремниевая долина 597 4
Испания - Королевство 2239 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1377 3
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 3
Франция - Французская Республика 4084 3
Южная Корея - Республика 2890 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1148 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1218 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1865 3
Европа 6564 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2821 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 3
Израиль 1294 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 2
Швеция - Королевство 1529 2
Россия - ПФО - Самарская область 765 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1432 18
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 4
Образование в России 534 3
Эффект Зеебека 3 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2583 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 529 3
Закон Мура - Moore's law 131 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 25 2
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 2
Проектный офис 19 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 170 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1481 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1130 1
Русский язык 1419 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 8 1
Адиабатическая теорема 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 113 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 33 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 166 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 166 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 287 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 33 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 409 1
КПД - Коэффициент полезного действия 83 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 196 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 105 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 79 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 154 1
Вторая мировая война 420 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 545 2
FT - Financial Times 1051 2
Nikkei - Издание 246 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
Известия ИД 188 1
Nature 259 1
Composites Part B: Engineering 1 1
Advanced Functional Materials 2 1
Юность - радиостанция 25 1
npj Quantum Information 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 4
Quantum Technology Readiness Levels 2 2
Gartner 3096 1
Markets&Markets Research 83 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 36 1
Samsung Research 14 1
Tractica 7 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
Интерфакс-100 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 880 28
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 249 20
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 157 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 480 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 14
РАН - Российская академия наук 588 14
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 11
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 144 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 73 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 196 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 414 7
ТГУ - Томский государственный университет 80 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 191 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 5
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 4
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 106 4
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 44 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 4
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 41 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 36 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 3
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 12 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 82 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 179 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 15 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 29 2
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 4 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 59 12
Олимпийские игры - Olympic Games 420 4
GeekBrains 40 3
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 337 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 13 2
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Huawei Honor Cup 11 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 16 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 59 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 19 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 368 1
Worldskills - Ворлдскиллс 80 1
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