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Корпоративная сеть Corporate Network



04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
09.08.2022 Троян-шифровальщик атаковал крупный газопровод в Европе 1
21.07.2022 ICL и «Лаборатория Касперского»: о 15-летнем сотрудничестве и новых проектах по информационной безопасности 1
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor 1
02.06.2022 Центр мониторинга кибербезопасности «Крок» зафиксировал рост спроса на аналитические ИБ-сервисы 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft 1
CNews: ИТ-тренды 2021 1
16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями 1
02.11.2021 Syssoft будет поставлять российский компаниям отечественный почтовый сервер Tegu 1
01.11.2021 Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями 1
28.04.2021 Эксперты «Информзащиты» предупреждают об угрозе со стороны черных майнеров 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150% 1
04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1
04.03.2021 Новаторский метод защиты информации корпоративных сетей 1
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 1
19.02.2021 «Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 1
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс» 1
Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности 1
04.12.2020 Cisco рассказала о ключевых сетевых трендах на 2021 год 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
24.11.2020 «Лаборатория умного вождения» внедрила многоуровневую систему защиты пользовательских данных 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России 1

Публикаций - 315, упоминаний - 315
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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