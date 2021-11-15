Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WAF
Web Application Firewal
Файрвол веб-приложений
Межсетевой экран веб-приложений
Публикаций - 141, упоминаний - 252
WAF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ерин Андрей 12 5
|Блинов Михаил 73 5
|Нуйкин Андрей 32 5
|Демидов Сергей 55 5
|Мусич Роман 20 4
|Контемиров Юрий 31 4
|Курбатов Владимир 24 4
|Гадарь Дмитрий 15 4
|Корзун Александр 4 4
|Лысенко Юрий 24 4
|Бенгин Владимир 9 4
|Воробьев Артем 18 4
|Филиппов Максим 39 4
|Лямин Александр 59 4
|Севостьянов Александр 6 4
|Митенков Алексей 20 4
|Королев Максим 8 4
|Мельников Максим 17 4
|Маслов Олег 9 4
|Костров Дмитрий 25 4
|Луганцев Александр 4 4
|Чулков Олег 10 4
|Путин Сергей 39 4
|Палей Лев 28 4
|Горбатько Александр 94 4
|Дилбарян Павел 12 4
|Дягилев Василий 83 3
|Янкин Андрей 21 3
|Баринов Александр 33 3
|Ходаков Сергей 40 3
|Гришин Алексей 20 3
|Новиков Иван 8 3
|Хантимиров Рамиль 13 3
|Чумаченко Константин 10 3
|Сычев Артем 41 3
|Ляпунов Игорь 63 3
|Березин Максим 64 2
|Хомутов Дмитрий 7 2
|Мотовилов Олег 61 2
|Васильев Дмитрий 44 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru