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WAF
Web Application Firewal
Файрвол веб-приложений
Межсетевой экран веб-приложений



15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF»
07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности
02.11.2017 StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений
30.07.2014 Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall
11.03.2009 Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов

Публикаций - 141, упоминаний - 252

WAF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 559 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 12
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 312 11
Qrator Labs - Highload Lab 91 10
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 10
Microsoft Corporation 21055 10
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VMware 1979 5
Крок - Croc 1575 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 5
5020 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 5
SAP SE 4368 4
IBM - International Business Machines Corp 8704 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 993 4
InfoWatch - Инфовотч 825 4
Cisco Systems 4645 4
Trend Micro 558 4
Nginx - Энджайникс 106 4
Check Point Software Technologies 682 4
F5 Networks 107 4
SolidSoft - СолидСофт 11 4
1С-Битрикс - Bitrix 413 4
Softline - Софтлайн 1773 4
Yandex - Яндекс 4545 3
BI.Zone 61 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 3
Meta - Facebook 4144 3
Radware 50 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 45 3
Imperva 30 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 725 6
Segezha Group - Сегежа Групп 91 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 866 5
Металлинвестбанк 43 4
Qiwi 799 4
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 123 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 184 4
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 12 4
Росводоканал 42 4
Bayer AG - Байер 56 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 410 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 2
ГПБ - Газпромбанк 803 2
Visa International 1640 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
X5 Group 649 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 2
Lamoda 87 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 2
X5 Group - Пятерочка 289 2
Wildberries - Вайлдберриз 156 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade 18 2
СМП-Страхование 1 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 24 1
Кораблик 33 1
Дымов ГК 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Runa Capital 154 1
Citigroup 270 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 1
Доброфлот 9 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
Ticketmaster 34 1
Кредит Европа банк 35 1
Русхимсеть 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 10 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 4
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2382 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 230 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство ЯНАО - Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа - ДИТИС ЯНАО 1 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 707 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1991 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
Руссофт - Russoft 346 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4570 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 39
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 801 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 14
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1113 11
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2558 9
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 132 8
DevSecOps - Development Security Operations 53 8
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 29 8
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 238 8
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 205 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 7
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 177 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2265 7
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 159 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 642 7
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 637 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 7
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 56 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 843 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2011 6
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 11 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 663 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 6
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 35 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1222 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1223 5
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 117 5
Kubernetes 368 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 460 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 79 13
SQL - Язык программирования 557 9
Java - Язык программирования 2441 7
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 105 6
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 5
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 5
Fortinet FortiWeb 20 5
AWS - Amazon Web Services 609 5
МТС Cloud - CloudMTS 140 5
PHP - Язык программирования 400 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 163 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 4
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 52 4
Microsoft Azure 1216 4
Linux OS 7247 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 4
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 89 3
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 48 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 70 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 3
Fortinet FortiSandbox 19 3
SolidSoft SolidWall WAF 3 3
JavaScript - Язык программирования 931 3
Microsoft Exchange 995 3
Microsoft Office 365 799 3
Microsoft Windows 10 10120 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 127 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 3
Fortinet FortiMail 18 3
Onsec - Wallarm WAF 4 2
Apple - App Store 2360 2
C# - C Sharp - Язык программирования 218 2
Google Play - Google Store - Android Market 2642 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 44 2
Google Android 11570 2
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 2
Fortinet FortiSIEM 18 2
Google YouTube - Видеохостинг 2179 2
Fortinet FortiAnalyzer 20 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 59 2
Ерин Андрей 12 5
Блинов Михаил 73 5
Нуйкин Андрей 32 5
Демидов Сергей 55 5
Мусич Роман 20 4
Контемиров Юрий 31 4
Курбатов Владимир 24 4
Гадарь Дмитрий 15 4
Корзун Александр 4 4
Лысенко Юрий 24 4
Бенгин Владимир 9 4
Воробьев Артем 18 4
Филиппов Максим 39 4
Лямин Александр 59 4
Севостьянов Александр 6 4
Митенков Алексей 20 4
Королев Максим 8 4
Мельников Максим 17 4
Маслов Олег 9 4
Костров Дмитрий 25 4
Луганцев Александр 4 4
Чулков Олег 10 4
Путин Сергей 39 4
Палей Лев 28 4
Горбатько Александр 94 4
Дилбарян Павел 12 4
Дягилев Василий 83 3
Янкин Андрей 21 3
Баринов Александр 33 3
Ходаков Сергей 40 3
Гришин Алексей 20 3
Новиков Иван 8 3
Хантимиров Рамиль 13 3
Чумаченко Константин 10 3
Сычев Артем 41 3
Ляпунов Игорь 63 3
Березин Максим 64 2
Хомутов Дмитрий 7 2
Мотовилов Олег 61 2
Васильев Дмитрий 44 2
Россия - Российская федерация - РФ 83823 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 6
Европа 7289 5
Европа Восточная 2819 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9600 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 3
Азия - Азиатский регион 3167 3
Германия - Федеративная Республика 7788 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 3
Франция - Французская Республика 4933 3
Бельгия - Королевство 848 2
Турция - Турецкая республика 1479 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Нидерланды 2016 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 2
Казахстан - Республика 4146 2
Россия - СФО - Новосибирск 2933 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 2
Сингапур - Республика 1522 2
Индия - Республика 4106 1
Польша - Республика 1462 1
Россия - УФО - Челябинская область 853 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Таиланд - Королевство 664 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 544 1
Европа Западная 1307 1
Филиппины - Республика 449 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 225 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 405 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 380 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 89 1
Закавказье 116 1
США - Техас - Даллас 137 1
США - Северная Каролина 231 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 5
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 237 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 164 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 13 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 2
Русский язык 1703 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 1
Слепые зоны 13 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 217 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 74 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 22 1
Страхование - Страховое дело 97 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 32 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 16 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 31 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
Человеческий фактор 204 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 211 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 395 1
TAdviser - Центр выбора технологий 227 2
Regnum - Регнум 95 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Daily Mail 41 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
Computer Weekly 368 1
Gartner 3200 14
OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 12
IDC - International Data Corporation 4535 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
Markets&Markets Research 92 1
Forrester Research 785 1
Forrester Consulting 25 1
RiskIQ 9 1
IDC Russia - IDC Россия 145 1
IDC Research 10 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 29 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 29 1
Cybersecurity Ventures 7 1
ИТ-тренды 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 497 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1063 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 1
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МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 4
Чёрная пятница (распродажи) 84 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 2
Capture the Flag - CTF 26 1
Oracle OpenWorld 58 1
Defcon 38 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
The Standoff 8 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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