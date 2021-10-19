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WAF
Web Application Firewal
Файрвол веб-приложений


19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 2
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 4
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 2
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 1
30.03.2021 Прогноз: количество и мощность DDoS-атак в России в 2021 году значительно возрастет 1
11.03.2021 Check Point Software расширила унифицированную облачную платформу Cloudguard для защиты веб-приложений и API 1
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО 2
21.01.2021 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Дистанционная работа спровоцировала рост атак с помощью шифровальщиков 2
13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall 2
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 3
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 4
26.10.2020 Как не потратить деньги на защиту от DDoS впустую 3
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 2
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 2
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud 1
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall 2
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 1
05.08.2020 МТС сообщила о двукратном росте спроса на размещение персональных данных в облаке 2
05.08.2020 Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank 1
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF 4
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» 1
01.06.2020 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: ИТ-компании на «удаленке» работают эффективнее, чем в офисе 2
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
18.05.2020 «Ростелеком-Солар»: около 70% веб-приложений содержат критические уязвимости 1
24.03.2020 Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз 2
19.03.2020 VMware представила решения для встроенной безопасности цифровых предприятий 2
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений 5
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
19.12.2019 Число клиентов Техносерв Cloud по итогам 2019 года увеличилось на 42% 1
12.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак 4
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
05.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак 4

Публикаций - 112, упоминаний - 206

WAF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 8
Qrator Labs 89 6
Fortinet 286 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 5
Oracle Corporation 3350 4
Код Безопасности 365 4
Инфосистемы Джет 675 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
SolidSoft - СолидСофт 10 4
Microsoft Corporation 11095 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
VMware 1829 3
Google LLC 7154 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 3
SAP SE 3215 3
Softline - Софтлайн 1474 2
3748 2
Cisco Systems 2040 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Qualys 33 2
Крок 1220 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
Onsec - Онсек 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Ngenix 42 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
Magento Inc 26 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Jet Security Team 1 1
RedSys - РедСис 67 1
Авантаж 48 1
Tionix - Тионикс 48 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Qiwi 783 2
X5 Group 599 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
S7 Airlines 80 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Lamoda 83 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Wildberries 128 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Hunkemoller - Hunkemöller 3 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
СМП-Страхование 1 1
Ticketmaster 5 1
Кредит Европа банк 29 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Русхимсеть 3 1
Кортрос ГК 8 1
Expressbank 2 1
DMI Дятьково 5 1
Aldo Coppola 2 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
British Airways - British Midland International 39 1
Coca-Cola Company 112 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Avito - Авито 171 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Банк Зенит 131 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа - Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа - ДИТИС ЯНАО 1 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
Kubernetes 307 6
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
OpenStack 347 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 138 3
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
SQL - Язык программирования 434 10
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 5
Java - Язык программирования 1177 5
Microsoft Azure 1171 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 4
Linux OS 4260 3
Microsoft Windows 10 6645 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Microsoft Office 365 769 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
JavaScript - Язык программирования 631 3
CloudМТS 19 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 2
Fortinet FortiSIEM 18 2
Onsec - Wallarm WAF 4 2
Fortinet FortiMail 18 2
Fortinet FortiWeb 19 2
Qrator Radar 8 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 2
Containerum Managed Kubernetes 11 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Apple Mac 1458 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Apache Spark 63 1
Microsoft Teams 214 1
Блинов Михаил 73 5
Чумаченко Константин 10 2
Янкин Андрей 14 2
Синицын Артем 6 2
Лямин Александр 59 2
Гавриченков Артем 8 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 2
Новиков Алексей 39 2
Баринов Александр 23 2
Тархов Андрей 4 2
Огородников Дмитрий 24 2
Хантимиров Рамиль 12 2
Мотовилов Олег 58 2
Дмитриев Сергей 16 1
Суслин Андрей 4 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Калинкин Антон 4 1
Шашмурина Ксения 5 1
Сапунов Илья 1 1
Погорелова-Триппель Наталья 3 1
Мелехин Иван 16 1
Лахин Сергей 2 1
Судариков Дмитрий 1 1
Белов Евгений 5 1
Мзоков Виталий 12 1
Абросимова Екатерина 1 1
Фрайман Юрий 2 1
Великожон Дмитрий 5 1
Васильев Дмитрий 40 1
Назаренко Денис 10 1
Матросов Александр 42 1
Стуров Дмитрий 25 1
Лосев Сергей 43 1
Кухтинов Алексей 1 1
Старостин Алексей 2 1
Залецкий Алексей 3 1
Железняков Вячеслав 9 1
Марков Антон 12 1
Кадыков Роман 15 1
Меджлумов Муслим 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Казахстан - Республика 2632 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Восточная Европа 1679 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Европа Западная 614 2
Европа 3759 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
США - Нью-Йорк 1093 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Нидерланды 975 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Украина 3372 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Краснодар 1040 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Regnum - Регнум 4 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 6
Gartner 2192 4
IDC - International Data Corporation 2720 2
CNews Analytics 1990 2
Juniper Research 278 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Forrester Consulting 22 1
RiskIQ 8 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Oracle OpenWorld 36 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
The Standoff 6 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763385, в очереди разбора - 667072.
Создано именных указателей - 46354.
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