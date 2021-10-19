Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WAF
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Файрвол веб-приложений
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Публикаций - 112, упоминаний - 206
WAF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 5
|Чумаченко Константин 10 2
|Янкин Андрей 14 2
|Синицын Артем 6 2
|Лямин Александр 59 2
|Гавриченков Артем 8 2
|Johnson Don - Джонсон Дон 6 2
|Новиков Алексей 39 2
|Баринов Александр 23 2
|Тархов Андрей 4 2
|Огородников Дмитрий 24 2
|Хантимиров Рамиль 12 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Дмитриев Сергей 16 1
|Суслин Андрей 4 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Калинкин Антон 4 1
|Шашмурина Ксения 5 1
|Сапунов Илья 1 1
|Погорелова-Триппель Наталья 3 1
|Мелехин Иван 16 1
|Лахин Сергей 2 1
|Судариков Дмитрий 1 1
|Белов Евгений 5 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Абросимова Екатерина 1 1
|Фрайман Юрий 2 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Назаренко Денис 10 1
|Матросов Александр 42 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Лосев Сергей 43 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Старостин Алексей 2 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Марков Антон 12 1
|Кадыков Роман 15 1
|Меджлумов Муслим 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763385, в очереди разбора - 667072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763385, в очереди разбора - 667072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru