Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VOD
Video on Demand
Видео по запросу
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Публикаций - 179, упоминаний - 238
VOD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 2
|Назаров Алексей 69 2
|Стогниенко Владимир 1 1
|Чеканов Виктор 7 1
|Боровик Владимир 1 1
|Тищенко Евгений 1 1
|Гусев Сергей 22 1
|Лоськов Дмитрий 1 1
|Гудумак Дмитрий 1 1
|Давыдова Варвара 1 1
|Субботина Елена 1 1
|Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
|Куринной Павел 1 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Холодов Алексей 11 1
|Демин Алексей 4 1
|Колесников Александр 13 1
|Левин Леонид 83 1
|Самсонов Максим 9 1
|Белошапка Константин 1 1
|Смирнов Константин 13 1
|Колодюк Андрей 1 1
|Безруков Андрей 26 1
|Герман-младший Алексей 1 1
|Лыков Александр 1 1
|Макаров Александр 32 1
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Волин Алексей 113 1
|Мамут Александр 109 1
|Хасис Лев 96 1
|Лацанич Василь 92 1
|Греф Герман 205 1
|CNews Analytics 1988 2
|TelecomDaily ИАА 112 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|comScore 225 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760883, в очереди разбора - 664572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760883, в очереди разбора - 664572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru