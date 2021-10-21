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21.10.2021 Как ShowJet занял свободную нишу среди онлайн-кинотеатров и за 3 года вышел на рентабельность 26% 1
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 1
13.01.2021 «Дом.ru» начал продажи голосовой ТВ-приставки Movix Pro Voice на Ozon 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 1
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
28.09.2020 В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 2
21.11.2019 GS Labs представила собственную OTT-платформу StingrayStream 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 1
04.09.2019 Acer представила киберспортивную платформу Planet9 1
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% 1
16.04.2019 Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей 2
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 1
04.12.2018 Российский онлайн-кинотеатр объявил о дружбе с Украиной 1
25.07.2018 МГТС и Start покажут отечественные кинопремьеры до их выхода на ТВ 1
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей 2
29.03.2018 J’son & Partners Consulting сообщила о росте российского рынка легальных видеоуслуг на 45% 2
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One 1
05.12.2017 Онлайн-кинотеатр ivi доступен на экранах портативного проектора CINEMOOD 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
18.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента 1
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России 2
08.02.2017 Выручка «Триколор ТВ» в 2016 году увеличилась на 3 млрд рублей 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 1
13.10.2016 D-Link и Infomir объявили о сотрудничестве на рынке клиентских решений 1
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi 1
14.07.2016 GS Group выходит на рынок IPTV с телеприставкой под брендом General Satellite 2
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков 1
25.03.2016 SPB TV подписала соглашение о трансляции китайских каналов на весь мир 1
09.03.2016 Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки» 1
27.01.2016 Huawei представила стратегию работы в области видеосервисов 2
25.01.2016 Ericsson: аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года больше чем на треть 5
07.12.2015 МГТС открывает год отечественного кино в Москве 4
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 2
21.10.2015 GS Group выпустил обновления ПО телеприставок с поддержкой «зеркального стриминга» 2
15.09.2015 Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ 1
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
03.08.2015 Количество абонентов цифрового телевидения в Москве превысило 2 млн 1
30.06.2015 В 2015 г. «Ростелеком» выбрали в качестве интернет-провайдера более 30 тыс. семей в ЮФО И СКФО 1
28.05.2015 ivi запустил персональное ТВ 1

Публикаций - 179, упоминаний - 238

VOD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 8
Samsung Electronics 5666 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
Orange France Télécom 98 2
Nvidia Corp 2019 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 2
Ростелеком Дальсвязь 206 2
GS Group - General Satellite 145 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Комстар Регионы 89 1
WatchGuard Technologies 36 1
М2М телематика 165 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
МТС Северо-Запад 44 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
CYREN - Commtouch 15 1
Acer Group 1363 1
Планета ГК 1 1
ECI Telecom 21 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Yandex - Яндекс 4101 1
LG Electronics 1847 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
GS Labs 21 1
Erlyvideo - Эрливидео 1 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
Era Capital 12 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 39
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 7
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 2
3D видео 49 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 2
Flash 474 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Xvid - видеокодек 99 1
Родительский контроль 156 1
MKV - медиаконтейнер 137 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
ping - скорость отклика сети 30 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 131 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Google YouTube - Видеохостинг 1715 4
Google Android TV 173 3
Nvidia GeForce GTX 2062 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Google Picasa Web Albums 119 2
МТС ТВ 37 2
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 2
JavaScript - Язык программирования 628 1
HTC Touch Diamond 29 1
Nvidia Jetson 4 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Erlyvideo Flussonic Coder 1 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 3 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Erlyvideo Flussonic Watcher 2 1
Amedia Premium HD 28 1
Триколор Play 10 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
Viasat Premium HD 17 1
Apple macOS 925 1
SQL - Язык программирования 433 1
Microsoft Windows 853 1
WhatsApp Messenger 654 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
Acer Planet9 - Социально-игровая платформа для геймеров 4 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Apple - App Store 2198 1
Приданцев Сергей 82 2
Назаров Алексей 69 2
Стогниенко Владимир 1 1
Чеканов Виктор 7 1
Боровик Владимир 1 1
Тищенко Евгений 1 1
Гусев Сергей 22 1
Лоськов Дмитрий 1 1
Гудумак Дмитрий 1 1
Давыдова Варвара 1 1
Субботина Елена 1 1
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Куринной Павел 1 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Рылов Дмитрий 45 1
Холодов Алексей 11 1
Демин Алексей 4 1
Колесников Александр 13 1
Левин Леонид 83 1
Самсонов Максим 9 1
Белошапка Константин 1 1
Смирнов Константин 13 1
Колодюк Андрей 1 1
Безруков Андрей 26 1
Герман-младший Алексей 1 1
Лыков Александр 1 1
Макаров Александр 32 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Чукарин Алексей 56 1
Волин Алексей 113 1
Мамут Александр 109 1
Хасис Лев 96 1
Лацанич Василь 92 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 6
Россия - СФО - Новосибирск 1967 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Европа 3752 6
Россия - ПФО - Самара 1288 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Украина 3365 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Казахстан - Республика 2629 2
Япония 2780 2
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Индия - Республика 2169 1
Европа Западная 613 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Украина - Киев 465 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Украина - Николаевская область 2 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 10 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
НТВ - Телекомпания 164 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
CNews Analytics 1988 2
TelecomDaily ИАА 112 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
comScore 225 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760883, в очереди разбора - 664572.
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