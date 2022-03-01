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Nasdaq Stock Market National Association of Securities Dealers Automated Quotation

Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation


01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon
12.11.2021 Gett выходит на NASDAQ и будет стоить $1 млрд
12.04.2021 Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100
26.04.2018 NASDAQ остановила торговлю акциями Amazon и Google
10.10.2017 Российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ
04.07.2017 Технический сбой обрушил капитализацию Apple и Amazon на миллиарды долларов
25.12.2015 Убыточную российско-американскую платежную систему могут изгнать с NASDAQ
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов
02.10.2013 Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ
21.05.2013 Nasdaq не помог американцам покорить российский мультимедиа-рынок
05.10.2012 Партнер «Сколково» и композитора Игоря Крутого вышел на Nasdaq
05.10.2012 Net Element вышла на биржу NASDAQ
24.05.2012 Инвесторы подали иски к Facebook и NASDAQ
21.10.2011 Хакеры, взломавшие Nasdaq, следили за директорами компаний
14.10.2011 Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке
07.02.2011 Хакеры проникли в Nasdaq
07.02.2011 Хакеры взломали сеть биржи Nasdaq
14.04.2010 На бирже Nasdaq появится индекс смартфонов
01.10.2008 Акции Google упали до $25,8 из-за ошибки Nasdaq
18.06.2008 CNews TV. Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ
10.06.2008 Русские купили ИТ-компанию с NASDAQ
25.05.2007 Биржевые операторы Nasdaq и OMX договорились о слиянии
23.05.2007 Telenor сбегает с Nasdaq
10.05.2007 Nasdaq остановил делистинг акций Moscow CableCom
11.04.2007 «Акадо» выгоняют с Nasdaq
24.11.2006 Новое уведомление Nasdaq досталось THQ
20.11.2006 LSE отказала NASDAQ в покупке
20.11.2006 NASDAQ купит LSE?
20.11.2006 NASDAQ предложила $5,1 млрд за почти 75% акций Лондонской фондовой биржи
13.10.2006 JASDAQ и NASDAQ рассматривают возможность слияния
24.09.2006 Dell удаляют с NASDAQ
20.06.2006 Nasdaq прекратил процедуру делистинга в отношении акций Moscow CableCom
18.05.2006 Акции Sitronics разместят на NASDAQ
11.05.2006 NASDAQ увеличил долю в Лондонской фондовой бирже
26.04.2006 Moscow CableCom, владеющая "Комкор-ТВ", может лишиться листинга на NASDAQ
12.04.2006 NASDAQ приобрел 15% Лондонской биржи
14.03.2006 ИТ-биржа готовит мегапоглощение
24.01.2006 Сбой компьютеров NASDAQ посеял хаос в сводках

Публикаций - 2513, упоминаний - 3574

Nasdaq Stock Market упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 575
Microsoft Corporation 22497 547
Intel Corporation 11262 526
Oracle - Sun Microsystems 2176 358
IBM - International Business Machines Corp 8941 310
Oracle Corporation 6035 307
Yahoo! 3603 306
Amazon Inc - Amazon.com 2650 267
Verizon - WorldCom 480 208
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 208
Dell Technologies - Dell Computer 984 204
Dell EMC 4736 202
Nortel Networks 1287 185
Applied Materials 265 183
JDSU - JDS Uniphase 215 172
HP - Hewlett-Packard 3567 171
Apple Inc 10683 154
Juniper Networks 410 145
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 140
HP Compaq Computer Corp 1905 139
Lenovo Motorola 3463 134
AMD - Advanced Micro Devices 3661 132
Commerce One 174 123
Yandex - Яндекс 5015 117
Ciena 201 115
TI - Texas Instruments Incorporated 808 112
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 110
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 109
Google LLC 10352 109
AT&T Inc 1563 96
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 94
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 87
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 86
Qualcomm Technologies 1639 81
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 202 80
Check Point Software Technologies 694 80
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 76
Oracle Siebel Systems 198 73
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 70
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1012
Merrill Lynch 427 234
eBay Inc 1576 212
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 173
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 149
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 146
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 145
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 138
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 109
UBS AG 295 86
Citi - Citigroup 283 85
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 79
Enron - Enrongate 121 67
GM - General Motors 434 63
First Call 238 58
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 57
Federated Hermes - Federated Investors 57 55
CMGI 126 54
Prudential Securities 68 52
Walmart - Wal-Mart Stores 361 51
Priceline.com - online travel agency 137 50
Qiwi 878 49
Prudential Financial 52 46
Boeing 957 46
American Express - Amex 309 44
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 43
McDonald’s - Макдоналдс 190 42
Walt Disney Company 556 40
Expedia Group 132 38
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 37
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 36
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 34
State Street Global Advisors 36 33
DuPont - Дюпон 100 32
Procter&Gamble - P&G 202 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 32
Charles Schwab 83 31
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 30
Coca-Cola Company 241 30
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 341
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 149
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 99
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 54
Президент Российской Федерации 3770 42
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 36
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 29
Правительство РФ 8292 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 20
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 18
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 17
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 16
Верховный суд Российской Федерации 709 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Правительство Москвы 1640 8
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 7
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Администрация Президента РФ 904 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 45
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 24
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 11
АФТ - Ассоциация Финтех 251 7
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 6
Единая Россия - Политическая партия 246 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
ЛДПР 98 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 266
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 157
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 1162 72
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 427 37
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 33
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 30
Website - Вебсайт 9736 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 20
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 15
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 13
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 13
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 10
Мобильное приложение - Mobile app 4966 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
ARM64 - Архитектура процессора 1261 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 8
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 304 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 8
SAP Ariba 280 127
Oracle PeopleSoft 373 66
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 58
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 47
Linux OS 7669 45
Microsoft Windows 2000 2856 43
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 36
Microsoft Windows 10 11713 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 25
Google Android 11959 23
Yahoo Overture - Overture Services 74 23
InterActiveCorp Excite@Home 123 22
Microsoft Exchange 1222 20
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 20
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 20
Oracle Java - язык программирования 2554 20
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 20
ЭОС Дело СЭД 4365 17
Creative Sound Blaster 60 15
PayOnline - электронная платёжная система 56 15
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 15
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 15
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 13
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 44 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 13
Microsoft Windows XP 2291 13
Microsoft Windows 2104 13
Samsung Hummingbird 99 13
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 13
MP3.com 118 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 12
Apple iPad 3663 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 12
Apple iPod 1369 11
AltaVista Search Engine 197 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 11
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 11
Cisco Webex - Intranets.com 155 11
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 11
Baidu 254 11
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 95
Bush George - Буш Джордж 301 61
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 56
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 53
Волож Аркадий 212 35
Солонин Сергей 85 23
Chambers John - Чемберс Джон 116 22
Путин Владимир 2542 22
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 20
Усманов Алишер 275 19
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 19
Таврин Иван 89 19
Ким Борис 72 18
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 16
Каримова Гульнара 90 14
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 14
Каримов Ислам 89 14
Jobs Steve - Джобс Стив 996 13
Dell Michael - Делл Майкл 189 13
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 12
Фирер Олег 29 11
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 11
Ракишев Кенес 30 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 11
Романенко Андрей 85 11
Богуславский Леонид 30 10
Larry Page - Ларри Пейдж 181 10
Рейман Леонид 1009 10
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 108 9
Исанин Антон 9365 9
Brin Sergey - Сергей Брин 183 9
Бухман Дмитрий 11 9
Делицын Леонид 110 8
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 8
Фадеев Андрей 15 8
Герцовский Борис 9 8
Крутой Игорь 14 8
Кочетков Владислав 247 8
Carl Stephen - Карл Стивен 9 7
Вексельберг Виктор 143 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1389
Россия - РФ - Российская федерация 108428 355
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 160
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 111
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 101
Ирак - Республика 666 97
США - Нью-Йорк 2616 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 76
Япония 10069 73
Европа 12319 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 65
Ближний Восток 2549 59
Нидерланды 2197 58
Германия - Федеративная Республика 8903 55
США - Калифорния 3381 52
Украина 6212 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 51
Казахстан - Республика 4467 44
Азия - Азиатский регион 3803 39
Индия - Республика 4263 38
Америка Северная 2650 35
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 35
Израиль 1756 32
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 32
Аргентина - Аргентинская Республика 483 30
Франция - Французская Республика 5665 28
Австралия - Австралийский Союз 2791 27
Норвегия - Королевство 1155 26
Швеция - Королевство 2072 26
Сингапур - Республика 1574 25
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 24
Канада 3319 24
Беларусь - Белоруссия 3525 24
США Восточное побережье - Восточное взморье 39 24
Америка 2011 22
Узбекистан - Республика 1285 22
Италия - Итальянская Республика 3310 20
Великобритания - Лондон 2031 20
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 19
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 205
ISDEX интернет-индекс 196 196
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 125
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 101
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 45
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 41
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 39
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 37
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 32
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 20
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 18
Юриспруденция 1629 16
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 12
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 11
Федеральное законодательство 1944 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 13 9
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 8
Антитеррор 170 7
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 7
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 7
Торговая марка - Товарный знак 1107 7
Дед Мороз 158 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 6
Инвестиции венчурные 850 5
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 33 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Образование в России 460 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 899
CNET - Издание 1580 429
CBS MarketWatch 305 244
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 192
Thomson Reuters - Рейтер 5731 92
WSJ - The Wall Street Journal 1225 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 59
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 38
Associated Press 1975 35
Bloomberg 1009 35
Mercury Center 309 25
Известия ИД 307 22
Forbes - Форбс 591 19
NYT - The New York Times 956 19
Barron's 25 17
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 16
FT - Financial Times 1118 15
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 15
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 14
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 13
Briefing 29 12
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 11
Viacom - Video & Audio Communications 117 11
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 10
SiliconValley.com - SV.com 238 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 10
Yahoo Finance 100 10
Total Telecom 260 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 8
Fortune 196 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
РИА Новости 766 7
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 7
Newsbytes News Network 319 6
The Washington Post 298 6
Bloomberg Businessweek 121 6
ZDnet 584 6
iVillage 32 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 5
Internet Stock Report 992 964
S&P - Standard and Poor’s 470 341
S&P 500 226 200
Conference Board 74 67
Bear Stearns 79 59
IDC - International Data Corporation 4671 56
Juniper Research 468 53
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 48
WSJ - Wall Street Strategies 41 39
Moody's Investors Service 135 39
Thomson Financial - Thomson First Call 206 31
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 25
Gartner - Гартнер 3301 16
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 16
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 12
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 10
Forrester Research 810 10
Piper Jaffray 101 8
Gartner - Dataquest 340 7
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 7
IHS iSuppli 390 6
Fortune Global 500 280 6
comScore 354 4
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 4 4
Hindenburg Research 3 3
eMarketer 200 3
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Fortune Global 100 138 3
Computer Economics 32 3
Yankee Group 166 2
Current Analysis 24 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Fortune Global 1000 50 2
Harris Interactive 83 2
A.G. Edwards & Sons 3 2
Strategy Analytics 283 2
Frost & Sullivan 199 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 90
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 8
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 5
Skyeng - Образовательные технологии 60 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
TED Talks 36 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 37 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
Yale University - Йельский университет 116 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 4
Чёрная пятница (распродажи) 89 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 3
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 127 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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