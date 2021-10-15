Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation


15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
05.10.2021 AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 2
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 3
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
07.06.2021 Хозяева Headhunter заработают на бирже дополнительную пару сотен миллионов долларов 2
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 2
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 1
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 2
12.04.2021 Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования 5
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 2
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 2
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 2
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 1
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 2
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 1
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 2
29.01.2021 Ozon озолотил своего экс-гендиректора акциями на $25 млн 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
25.12.2020 Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО 1

Публикаций - 442, упоминаний - 589

NASDAQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 42
Yandex - Яндекс 4100 37
Microsoft Corporation 11039 33
SEC Consult Services 929 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 15
АФК Система ПАО 993 15
Samsung Electronics 5641 13
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 11
Rambler Group - Рамблер ГК 484 10
Google LLC 7135 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
Ростелеком Связьинвест 693 7
Intel Corporation 4158 7
Kismet Acquisition One 9 7
SAP SE 3208 7
Nexters 9 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 6
3728 6
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
Revo Technologies 6 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 5
IBM 3530 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Sorsdata 5 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Рексофт - Reksoft 200 4
HP Inc. 2901 4
Alphabet 74 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 19
HeadHunter Group - HH Group 336 16
Net Element - NETE 49 16
Qiwi 783 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 14
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 14
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 13
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 12
Открытие ФК 538 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 9
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 8
Альфа-Банк 1123 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 7
Рапида НКО - платежные система 71 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Tenor Opportunity Associates 6 6
Gett 60 6
DST Global 165 6
Avito - Авито 171 6
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
PPE Group 5 5
FGI Wireless 9 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Highworld Investments 4 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 4
Tesla Motors 241 4
EsoUsa 5 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Cobblestone Capital Partners 7 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Восточный Банк 108 4
Nikola Corporation 6 4
Credit Suisse 68 4
Uber 257 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 20
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 8
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Президент США 105 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Администрация Президента РФ 267 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
Правительство Москвы 649 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
Единая Россия - Политическая партия 174 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Flash 472 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
DDR - Double data rate 1066 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
Google Android 10750 19
PayOnline - электронная платёжная система 51 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 5
Apple iOS 5741 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Яндекс.Маркет 439 4
Nvidia GeForce GTX 2055 3
EA The Sims - компьютерная игра 89 3
Java - Язык программирования 1169 3
Jooble.org 3 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Superjob 172 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
Nikola One - водородный грузовик 2 2
Telegram Gram - Криптовалюта 32 2
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 6 2
Arrival Bus - электробус 6 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Google YouTube - Видеохостинг 1710 2
Linux OS 4249 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Mullen Dragonfly K50 - электромобиль 2 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Zune 86 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 1
Волож Аркадий 181 32
Таврин Иван 83 12
Солонин Сергей 82 8
Богуславский Леонид 25 7
Путин Владимир 1821 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 6
Фадеев Андрей 11 6
Делицын Леонид 94 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
Худавердян Тигран 66 5
Вировиц Юрий 6 5
Фролкин Михаил 7 5
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Владимиров Максим 4 4
Ракишев Кенес 30 4
Бунина Елена 27 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Ким Борис 65 4
Абгарян Ваган 4 4
Горелкин Антон 34 4
Зюзин Иван 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Мильнер Юрий 116 4
Фирер Олег 18 4
Греф Герман 205 3
Kayne Anderson Rudnick 3 3
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 3
Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
Либин Сергей 18 3
Иванов Владимир 43 3
Протопопов Андрей 13 2
Усманов Алишер 241 2
Крюков Дмитрий 11 2
Добкин Аркадий 54 2
Яковицкий Алексей 12 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 2
Хасис Лев 96 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 143
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 21
Украина 3353 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 17
Казахстан - Республика 2622 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 15
Германия - Федеративная Республика 3618 12
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Европа 3736 9
Япония 2771 9
Израиль 717 8
Восточная Европа 1674 8
Нидерланды 971 7
Северная Америка 1407 7
США - Нью-Йорк 1088 6
Франция - Французская Республика 2116 6
Ближний Восток 1471 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 5
Индия - Республика 2165 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 4
Чехия - Чешская Республика 494 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Узбекистан - Республика 821 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Норвегия - Королевство 427 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
США - Лос-Анджелес 291 3
Великобритания - Лондон 816 3
Испания - Королевство 1250 2
США - Калифорния 972 2
Россия - Калининградская область 532 2
Россия - Пермь 738 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 6
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 4
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
Русский язык 976 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 1
ЦУПИС - Центры учета перевода интерактивных ставок 2 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
Bloomberg 785 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 7
Forbes - Форбс 441 6
Thomson Reuters - Рейтер 1718 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 6
NYT - The New York Times 506 4
Yahoo Finance 18 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
The Wall Street Journal 709 4
CrunchBase 62 3
РИА Новости 654 3
All Things Digital 156 3
Wikipedia - Википедия 275 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
The Bell - Издание 34 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
Ведомости 259 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
WSJ - The Wall Street Journal 161 2
РБК Инновации 36 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
SeekingAlpha 1 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
DigiTimes - Издание 506 1
CNET - Издание 273 1
WCCFTech - Издание 32 1
Tom’s Hardware 86 1
ZDnet 381 1
FT - Financial Times 246 1
CNews Analytics 1988 11
Piper Jaffray 65 3
Hindenburg Research 3 3
Fortune Global 500 160 2
IHS iSuppli 274 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
TrendForce 48 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Gartner 2189 1
NYSE ARCA Tech 100 Index 1 1
The Network 3 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
eMarketer 77 1
IDC - International Data Corporation 2711 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще