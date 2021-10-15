Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 442, упоминаний - 589
NASDAQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 6
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
|Единая Россия - Политическая партия 174 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Волож Аркадий 181 32
|Таврин Иван 83 12
|Солонин Сергей 82 8
|Богуславский Леонид 25 7
|Путин Владимир 1821 6
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 6
|Фадеев Андрей 11 6
|Делицын Леонид 94 6
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 5
|Худавердян Тигран 66 5
|Вировиц Юрий 6 5
|Фролкин Михаил 7 5
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Ракишев Кенес 30 4
|Бунина Елена 27 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Ким Борис 65 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Горелкин Антон 34 4
|Зюзин Иван 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Мильнер Юрий 116 4
|Фирер Олег 18 4
|Греф Герман 205 3
|Kayne Anderson Rudnick 3 3
|Tesla Nikola - Тесла Никола 5 3
|Milton Trevor - Милтон Тревор 3 3
|Либин Сергей 18 3
|Иванов Владимир 43 3
|Протопопов Андрей 13 2
|Усманов Алишер 241 2
|Крюков Дмитрий 11 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 2
|Хасис Лев 96 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru