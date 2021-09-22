Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Word
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 344, упоминаний - 395
Microsoft Word упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Путин Владимир 1821 5
|Галушкин Олег 168 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Липич Григорий 48 3
|Савюк Виктор 22 3
|Фенюшин Евгений 21 2
|Басов Алексей 79 2
|Ипатов Вадим 80 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Демидов Михаил 120 2
|Давидан Александр 14 2
|Шикова Юлия 13 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
|Duncan Brad - Данкан Брэд 1 1
|Тихвинский Никита 11 1
|Шилак Ксения 28 1
|Акимов Игорь 3 1
|Sullivan Ryan - Салливан Райан 1 1
|Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
|Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
|Чепа Алексей 2 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кривошеев Сергей 6 1
|Родионов Михаил 40 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Лагода Георгий 51 1
|Шадаев Максут 384 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Ускова Ольга 126 1
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 1
|Смирнов Алексей 142 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 8
|NYT - The New York Times 506 3
|The Verge - Издание 448 2
|InformationWeek 101 2
|Wikipedia - Википедия 275 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2189 1
|Forrester Research 385 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|MalwareHunterTeam 7 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757937, в очереди разбора - 661627.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757937, в очереди разбора - 661627.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru