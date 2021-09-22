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Microsoft Word


22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 2
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
29.04.2021 Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру 1
18.02.2021 В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung 1
17.02.2021 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 1
09.11.2020 HP начала требовать деньги за прежде бесплатный сервис. Неплательщикам заблокирут принтеры 1
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 1
03.08.2020 Умер создатель первой компьютерной мыши 1
16.07.2020 Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео 1
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1
01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети 2
21.05.2020 Eset: вредонос Ramsay похищает конфиденциальные данные из изолированных систем 1
12.05.2020 «Корус консалтинг» обновил платформу «Спутник ЕСМ» 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото 1
06.02.2020 Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей 1
21.01.2020 HP удаленно блокирует принтеры за отказ пользователей платить ей дань 1
18.11.2019 «Сетевая академия Ланит» разработала адаптированные электронные курсы по Microsoft Office для школьников и учителей 1
15.11.2019 Illusive Networks выявляет инсайдеров и внешние атаки с помощью обманных файлов Microsoft Office 2
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
27.09.2019 «Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент» 1
27.09.2019 Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне 1
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС 1
01.09.2019 Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз 1
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
08.08.2019 Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены 1
29.07.2019 Positive Technologies обновила свою систему выявления инцидентов 1

Публикаций - 344, упоминаний - 395

Microsoft Word упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 84
Samsung Electronics 5641 10
Google LLC 7135 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
VK - Mail.ru Group 2482 8
SEC Consult Services 929 7
Docsvision - ДоксВижн 770 5
ESET 989 4
Apple Inc - Эппл Рус 7685 4
Акадо Телеком - Комкор 606 4
АйТи 749 4
HP Inc. 2901 3
SAP SE 3208 3
Twitter 2204 3
Yandex - Яндекс 4100 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 3
Lenovo Group 1636 3
Ланит ГК 1155 3
NXP Freescale Semiconductor 96 3
Abbyy 793 2
3728 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Parallels Holdings 470 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
IBM 3530 2
Xiaomi 904 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 1
Amazon Inc - Amazon.com 1469 1
Alibaba Group 298 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Facebook 3765 1
NortonLifeLock (Symantec) 777 1
Intel Corporation 4158 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Почта России ПАО 1570 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Альфа-Банк 1123 1
Uber Technologies 258 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Бином 16 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Фонд информационной демократии 27 1
Uber 257 1
Аргос 2003 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Правительство Ставропольского края 23 1
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Ивановской области 11 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1 1
Правительство Воронежской области 12 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2200 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 27
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 16
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 14
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 11
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 10
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 5
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 600 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Microsoft Windows приложения 105 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
Microsoft Excel 435 69
Microsoft Windows 10 6622 47
Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 28
Microsoft Windows 851 21
Microsoft Office 1926 20
Linux OS 4249 19
Новые облачные технологии - МойОфис 311 16
Microsoft Windows 7 1662 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Apple macOS X 901 10
Apple macOS 922 10
Microsoft PowerPoint 396 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
VK - Mail.ru Одноклассники 856 8
ЭОС Дело СЭД 620 8
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 75 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 7
Microsoft Windows 8 1228 6
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 6
Microsoft Office 365 769 6
JavaScript - Язык программирования 627 5
PocketBook Touch 5 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 5
Microsoft Office 2007 95 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 4
Samsung Galaxy 345 4
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
Microsoft Outlook 641 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Parallels Desktop 66 3
VK - Mail.ru Облако 77 3
Samsung Galaxy Note 558 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 3
Apple Mac 1455 3
Apple iPad 3263 3
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Путин Владимир 1821 5
Галушкин Олег 168 4
Кирсанов Алексей 24 4
Липич Григорий 48 3
Савюк Виктор 22 3
Фенюшин Евгений 21 2
Басов Алексей 79 2
Ипатов Вадим 80 2
Никифоров Николай 1126 2
Демидов Михаил 120 2
Давидан Александр 14 2
Шикова Юлия 13 1
Дербенков Сергей 5 1
Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
Duncan Brad - Данкан Брэд 1 1
Тихвинский Никита 11 1
Шилак Ксения 28 1
Акимов Игорь 3 1
Sullivan Ryan - Салливан Райан 1 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Храмцовская Наталья 38 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Чепа Алексей 2 1
Вайнберг Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Валяева Елизавета 72 1
Кривошеев Сергей 6 1
Родионов Михаил 40 1
Мельникова Алиса 29 1
Сергунина Наталья 163 1
Лагода Георгий 51 1
Шадаев Максут 384 1
Зайцев Михаил 145 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Ускова Ольга 126 1
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 31
Германия - Федеративная Республика 3618 15
Беларусь - Белоруссия 2084 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 12
Украина 3353 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 10
Франция - Французская Республика 2116 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 8
Европа 3736 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 6
Казахстан - Республика 2622 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 4
Индия - Республика 2165 3
Япония 2771 3
Восточная Европа 1674 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Южная Корея - Республика 1454 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Мурманская область 291 1
США - Сан-Франциско 689 1
Россия - Ставропольский край 458 1
США - Калифорния 972 1
Россия - Краснодарский край 913 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Бразилия - Федеративная Республика 1122 1
Россия - Новосибирская область 811 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Италия - Итальянская Республика 1377 1
Ближний Восток 1471 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Коррупция 22 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Фрилансер - Freelancer - свободный специалист, который работает на себя 5 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Спам - Spam 101 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Региональное законодательство 45 1
Великая Отечественная война 122 1
Вторая мировая война 256 1
Ctrl 39 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 8
NYT - The New York Times 506 3
The Verge - Издание 448 2
InformationWeek 101 2
Wikipedia - Википедия 275 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
IDC - International Data Corporation 2711 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2189 1
Forrester Research 385 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
MalwareHunterTeam 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757937, в очереди разбора - 661627.
Создано именных указателей - 46354.
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