Merlion Citilink - Ситилинк

Ситилинк продает 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотоваров, офисной и садовой мебели, канцелярии, детских товаров и спорттоваров, сантехники и электрики. У компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.