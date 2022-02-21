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Merlion Citilink Ситилинк

Merlion Citilink - Ситилинк

Ситилинк продает 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотоваров, офисной и садовой мебели, канцелярии, детских товаров и спорттоваров, сантехники и электрики. У компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.


21.02.2022 Финансовые и операционные результаты компании «Ситилинк» за 2021 год
16.12.2021 «Яндекс.маркет» и «Ситилинк» расширяют сотрудничество
29.11.2021 «Ситилинк» ускорил возврат средств за отмененные заказы
28.09.2021 «Ситилинк» обновил логотип и запустил ребрендинг
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой
30.12.2020 «Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года
26.10.2020 «Ситилинк»: продажи смартфонов и аксессуаров побили рекорд 2019 года
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2%
05.10.2020 «Ситилинк» начала внедрять оплату заказов в интернет-магазине через СБП
15.09.2020 «Ситилинк» представила итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года
03.09.2020 «Ситилинк» при поддержке «1С-Рарус» обновил мобильное приложение для курьеров
11.08.2020 «Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей
26.02.2020 «Ситилинк» и Mobilidi объявили о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России
05.02.2020 «Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy
27.01.2020 «СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке»
27.12.2019 «Ситилинк» адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием AMP
22.11.2019 ИТ-директором «Ситилинка» стал адепт больших данных и искусственного интеллекта
22.11.2019 В «Ситилинке» назначен новый директор по ИТ
05.11.2019 «Ситилинк»: интерес розничных покупателей к ПК в сборе вырос на 36%
22.10.2019 «Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94%
17.10.2019 «Ситилинк» откроет интернет-магазин на площадке Tmall
23.08.2019 Ситилинк расширяет возможности торговли с помощью терминалов
30.07.2019 «Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи
22.05.2019 «Ситилинк» обучил свои терминалы пониманию речи покупателей через «Яндекс.облако»
25.04.2019 «Ситилинк» открыл второй контакт-центр в Оренбурге
25.03.2019 «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей
26.12.2018 «Ситилинк» усовершенствует клиентский сервис за счет технологий распознавания лиц и голоса
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys
21.11.2018 «Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup
01.11.2018 «Ситилинк» объявил о реорганизации региональной структуры
25.05.2018 "Ситилинк" пришёл в Бибирево
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника
04.10.2017 Киберспорт осваивает формат реалити
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере
04.04.2014 Сайт электронного дискаунтера «Ситилинк» подвергся мощной DDoS-атаке
12.03.2014 Михаил Славинский назначен генеральным менеджером «Ситилинк»
16.12.2010 Оборот «Ситилинка» вырос за год в три раза

Публикаций - 259, упоминаний - 337

Merlion Citilink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 43
Merlion - Мерлион 383 41
Apple Inc 10683 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 30
Samsung Electronics 9333 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 25
Xiaomi 1095 25
Merlion Позитроника - интернет-магазин электроники 75 23
Intel Corporation 11262 20
Merlion iRU - Деловой офис 228 16
Schneider Electric 493 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 15
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 15
Microsoft Corporation 22497 14
Yandex - Яндекс 5015 14
OPPO Electronics 281 13
Такском - Taxcom 201 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 13
Центр2М - Center2М 50 13
Ситилабс 28 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 13
Merlion - Сеть компьютерных клиник 30 13
Schneider Electric Secure Power 48 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 13
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 13
Lenovo Group 2077 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 13
Rimini Street 42 13
Cinimex - Синимекс 170 13
Huawei 3222 12
Google LLC 10352 12
Acer Group 2311 12
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 51 11
Nvidia Corp 3118 10
LG Electronics 3372 9
AMD - Advanced Micro Devices 3661 9
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 120 9
Lenovo Motorola 3463 8
Merlion Бюрократ 34 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 75
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 52
Связной ГК 1190 45
Wildberries - Вайлдберриз 185 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
Евросеть 1393 23
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 17
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 16
X5 Group 709 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 15
Техносила - СервисТрейд 239 15
AliExpress 327 14
Societe Generale - Росбанк 438 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 13
AliExpress Tmall 64 13
Ингосстрах СПАО 301 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 13
Segezha Group - Сегежа Групп 96 13
МТС банк 290 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Траско - Trasko 29 13
OKS Group 35 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Аэрофлот 648 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 94 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 13
ГПБ - Газпромбанк 842 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 13
ПГК - Первая грузовая компания 117 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 13
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Правительство РФ 8292 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Правительство Москвы 1640 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 537 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
Руссофт - Russoft 378 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 69
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 26
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 24
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 21
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 21
Website - Вебсайт 9736 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 18
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 18
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 17
Big Data - Большие данные 3520 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 16
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 15
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Хасин Михаил 26 13
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
VAD - Value Added Distribution 50 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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