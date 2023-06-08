«Ситилинк» запустил продажи смартфона Itel P40

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Itel P40 компании Itel mobile, китайского производителя мобильных телефонов, смартфонов и аксессуаров. Itel mobile – дочерняя компания Transsion Holdings.

На старте продаж смартфон Itel P40 представлен в «Ситилинке» в черном цветовом исполнении. В ближайшее время ожидается поступление устройств в голубом и золотистом цветах.

Смартфон позиционируется как очень доступный по цене при впечатляющих характеристиках.

Диагональ экрана устройства – 6,6 дюйма с разрешением 720х1612 пикселей. Примечательно то, что что он Waterdrop (экран-водопад) – HD+-дисплей огибает боковые грани аппарата почти на 90 градусов, что создаёт эффект полной безрамочности по бокам. Матрица с насыщенностью цвета 72% позволяет добиться качественных оттенков.

Смартфон Itel P40 базируется на 8-ядерном процессоре с частотой 1600 МГц, оснащен 13 Мп основной камерой, работающей с различными режимами съемки: профессиональный, режим панорамы, режим замедленной съемки. Фронтальная камера 5 Мп. 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с запасом хватит на большой архив фото и видео, игр и приложений. В случае необходимости есть возможность увеличить объём оперативной памяти до 8 ГБ благодаря функции Memory Fusion.

Плюсом смартфона P40 является и аккумулятор емкостью на 6000 мAч. Предусмотрена функция быстрой зарядки.

Itel P40 работает под управлением операционной системы Android 12 Go. Стандарт связи смартфона – 2G/3G/4G (LTE). Можно установить две SIM-карты формата nano. За безопасность здесь отвечает сканер отпечатка пальца и функция распознавания лица.

В этой модели также стоит отметить поддержку NFC и наличие редко встречающегося в современных смартфонах разъема для подключения наушников 3,5 мм.

Текстурированный корпус из матового пластика. Вес смартфона 207 граммов.

Смартфон локализован. Официальная гарантия от производителя 1 год с момента продажи.

Цена Itel P40 в черном цвете составляет 6290 руб.

Также в «Ситилинке» доступны две другие модели смартфонов Itel – Vision 5 Plus и Vision 2S.