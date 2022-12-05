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Россияне берегут свои устройства

«Ситилинк», российский интернет-ритейлер, зафиксировал увеличения интереса к защитным покрытиям для смартфонов, планшетов и смарт-часов. Спрос на услугу по установке защитных покрытий вырос по итогам ноября почти в девять раз по сравнению с началом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Специалисты компании объясняют такой рост интереса к услуге желанием сохранить устройства на более длительный период. Так как в случае повреждения замена защитного покрытия производится проще и быстрее, в отличие от замены или реставрации экрана. При этом спрос на типовые стекла и защитные пленки снижается.

«Широкий ряд моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов осложняет подбор типовых защитных аксессуаров под каждое устройство, – сказали представители «Ситилинка». – Поэтому покупатели чаще выбирают уникальные решения, которые позволяют изготовить защитное покрытие под конкретную модель смартфона или планшета».

В «Ситилинке» в услугу установки защитных покрытий также входит изготовление полиуретановой пленки под конкретную модель сразу на торговой точке в присутствии пользователя. Среди такого рода покрытий наибольшей популярностью в 2022 г. пользуются матовые варианты. Так как они защищают устройство от механических повреждений и устраняют солнечные блики.

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Безопасность

«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

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