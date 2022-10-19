Умные видеокамеры «Ростелекома» появились в «Ситилинке»

Ассортимент российского онлайн-ритейлера «Ситилинк» пополнился IP-камерами «Ростелеком» для создания умного дома. По статистике, сейчас категория видеонаблюдения находится в тренде. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Камера пригодится тем, кто хочет контролировать безопасность близких и сохранность имущества. Стоимость камер зависит от технических характеристик и колеблется от 5000 руб. до 10 тыс. руб.

«Ростелеком» зашифровывает видео с камеры и хранит в собственном защищенном облаке, расположенном на территории России, поэтому материал не потеряется в случае хищения камеры или из-за действий зарубежных вендоров. Доступ к видео есть только у пользователя.

Данные с камер автоматически анализируются с помощью систем видеоаналитики для мгновенного уведомления пользователя при фиксации событий (появление объекта в зоне, требующей повышенного внимания, звук, перекрытие обзора камеры и др.). Оперативность реагирования обеспечивается, в том числе удобным мобильным приложением и личным кабинетом, через которые можно удаленно посмотреть трансляцию с камеры онлайн и в записи, пообщаться через камеру или включить сирену.

«Сейчас мы видим возросший спрос на категории систем безопасности и видеонаблюдения – категория “Комплекты видеонаблюдения” выросла на 84% в денежном выражении в I квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, мы давно наблюдаем тренд на отечественные товары среди клиентов “Ситилинка”. Расширяя ассортимент IP-камерами российского бренда “Ростелеком”, мы, в первую очередь, учитываем интересы наших покупателей», - сказал Иван Поликарпов, руководитель отдела закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров «Ситилинка».

При покупке IP-камер «Ростелекома» в «Ситилинке», клиенты получают бонус - полгода подписки на сервис «Видеонаблюдение» с облачным хранением записей и повышенный кэшбек.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании более 250 тыс. корпоративных клиентов. Ситилинк продает 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

«Ростелеком» – российский провайдер цифровых услуг и сервисов федерального уровня. Абонентская база сервиса облачного видеонаблюдения «Ростелекома» превышает 400 тыс. активных пользователей.