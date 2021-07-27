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CMS
Content Management System
Система управления содержимым-сайтами


27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 1
08.07.2021 CMS Smart Engine объявила о бесплатном распространении стартовой лицензии 2
06.04.2021 «Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов 2
27.08.2020 Group-IB обнаружила группу, занимающуюся хищением данных банковских карт 1
27.07.2020 Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс» 5
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
25.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 1
21.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 1
07.06.2019 Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей 2
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 1
31.01.2019 OFD.ru признан лучшим ОФД по версии CNews Analytics 1
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 1
06.12.2018 MerlionCloud и Business Ecosystems запустили облачный сервис для оказания техподдержки 1
22.10.2018 Сайт, ставший главным ИТ-провалом Обамы, потерял данные 75000 американцев 1
18.09.2018 OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами 3
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
02.04.2018 В популярном движке нашлась дыра, которая позволяет легко захватывать сайты 1
14.11.2017 Интернет-ритейлеры арендовали в «Атол Онлайн» 5000 касс за 5 месяцев 1
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 2
13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин» 1
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов 2
16.06.2017 «Штрих-М» запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data 1
02.03.2017 Как интернет-магазину перейти на онлайн-кассы? 1
30.01.2017 Positive Technologies опубликовала статистику атак на веб-приложения в 2016 году 1
18.01.2017 Synology представила Surveillance Station 8.0 1
26.04.2016 Конец «халяве»: Власти заблокируют сайты на пиратском движке. Опрос 2
01.04.2016 Synology выпустила новую версию ПО для видеорегистрации и видеомониторинга Surveillance Station 1
31.12.2015 «Диафан» выпускает мобильную версию системы управления сайтом 1
12.11.2015 Троян-шифровальщик Linux.Encoder.1 атаковал порядка 2 тыс. сайтов 2
17.04.2015 iTrack опубликовал весенний рейтинг CMS Рунета 1
15.12.2014 Хакеры взломали более 100 тыс. веб-сайтов на Wordpress 2
28.11.2014 Шопинг онлайн: средства безопасности соревнуются с угрозами 1
06.11.2014 «Юмисофт» запустила UMI.Market и обновила UMI.CMS до версии 2.9.7 1
13.08.2014 Сервис определения CMS стал быстрее 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
21.03.2014 Avaya и CompTek: Современный контакт-центр может с минимумом затрат нарастить число операторов с 5-ти до 2 тыс. 1
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете 1
18.02.2014 Интегратор платежей Payment Plugin разработал API для интеграции с сайтами 1
15.01.2014 Интегратор платежей Payment Plugin выходит на российский и международный рынок 1
24.05.2013 Synology обновила программу по видеонаблюдению Surveillance Station 1

Публикаций - 73, упоминаний - 100

CMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Google LLC 7158 3
Yandex - Яндекс 4101 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
OpenText 160 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Timeweb - ТаймВэб 13 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 14 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Orange Data 8 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
RetailCRM 21 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
АйТи 752 1
Payture 11 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Stripe 18 1
UltraRank - Хакерская группировка 1 1
Shopify 14 1
Roistat 6 1
Flashpoint 8 1
Intel Corporation 4186 1
Cisco Systems 2044 1
Merlion - Мерлион 275 1
1С-Битрикс 348 1
RRC 67 1
BE - Business Ecosystems - Бизнес Экосистемс 5 1
PayPal 441 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Magento Inc 26 1
Verisign 59 1
Рексофт - Reksoft 202 1
3753 1
Telegram Group 702 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
AliExpress 275 1
British Airways - British Midland International 39 1
FILA 3 1
ВТБ Страхование 52 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
Ticketmaster 5 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Белый Ветер 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 2
DDR - Double data rate 1071 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 2
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
Webrank - JavaScript-сниффер 2 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
ИТ-аутсорсинг 670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
OpenStack 347 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 48 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 56 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
ImageID - JavaScript-сниффер 1 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Gigabit Ethernet 358 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
Apple iOS 5742 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Intel Xeon E 43 2
Rakuten Viber 429 2
Drupal - CMS-система 68 2
Synology RackStation RS - серия СХД 28 2
OFD.RU Ferma 8 2
OpenCart 10 2
ПриватБанк Приват24 113 2
Linux OS 4265 2
1С:CRM 32 2
SQL - Язык программирования 434 2
Google Android 10751 2
Java - Язык программирования 1178 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
МСН Телеком Виджет 1 1
Такском ОФД 4 1
Cisco Extension Mobility 1 1
Apple macOS 927 1
JQuery 31 1
SELinux - Security Enhanced Linux 15 1
Cisco CP - серия IP-телефонов 4 1
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
Cisco Webex Teams 12 1
Cisco Webex Meetings 7 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Cisco DX - серия VoIP-телефонов 1 1
Cisco Webex Board 3 1
Актив - Рутокен PINPad 12 1
Cisco WebEx Events 2 1
Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN 2 1
Microsoft Lync 272 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Cisco Webex 107 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Румянцев Антон 46 2
Носова Юлия 12 2
Хлебородов Денис 4 1
Ипатов Вадим 80 1
Самойленко Максим 65 1
Сорокин Александр 4 1
Шутова Екатерина 1 1
Окороков Виктор 2 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Терехов Андрей 28 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Лобанов Константин 2 1
Макаров Алексей 49 1
Мельников Александр 63 1
Сергеенко Егор 11 1
Баров Алексей 25 1
Салов Антон 26 1
Зайцев Михаил 145 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Украина 3374 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Европа Центральная 106 1
Северная Америка 1413 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3766 1
Латинская Америка 725 1
Америка 462 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Европа Западная 615 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Пиратство - Авторское право 209 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 3
CNews Мишень 7 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
RiskIQ 8 1
CNews Мишень ОФД 4 1
Strategy Analytics 176 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764513, в очереди разбора - 668200.
Создано именных указателей - 46354.
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