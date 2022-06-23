Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BaaS Backup as a service резервное копирование как услуга резервное копирования в облако
Публикаций - 290, упоминаний - 335
BaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
|Nair Manoj - Наир Манодж 6 4
|McKay Peter - Маккей Питер 21 3
|Исраелян Ара 7 3
|Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 2
|Мотовилов Олег 63 2
|Ленцнер Ирина 2 2
|Заединов Руслан 45 2
|Захаренко Максим 54 2
|Кравцов Роман 77 1
|Самойлов Юрий 69 1
|Летунов Илья 48 1
|Попов Михаил 53 1
|Засохлин Иван 9 1
|Иванов Антон 46 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Исанин Антон 9365 1
|Лукашкин Сергей 25 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
|Аникин Леонид 53 1
|Халяпин Сергей 81 1
|Соловьев Михаил 20 1
|Дергилёв Никита 42 1
|Владов Иван 1 1
|Баронов Андрей 11 1
|Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
|Данильянц Алексей 20 1
|Бочерова Елена 10 1
|Горюнов Павел 6 1
|Молин Александр 1 1
|Кириков Андрей 1 1
|Калинкин Антон 4 1
|Шипов Савва 74 1
|Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
|Склабовский Сергей 4 1
|Conlon Dan - Конлон Дэн 0 1
|Бутерин Виталий 25 1
|Иванов Александр 83 1
|Fanizzi Marco - Фаници Марко 2 1
|Тимашев Ратмир 67 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Inquirer 462 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186461, в очереди разбора - 958657.
Создано именных указателей - 79935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru