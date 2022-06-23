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BaaS Backup as a service резервное копирование как услуга резервное копирования в облако

BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако


23.06.2022 Рынок решений резервного копирования 2022
01.12.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг провайдеров BaaS 2022. Идет сбор данных
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака
18.11.2020 Commvault выводит на рынок Metallic BaaS для Kubernetes
28.10.2020 Commvault запустила SaaS-сервис защиты данных Metallic в регионе EMEA
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов
06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam
08.09.2015 Fujitsu представила программно-аппаратный комплекс для обеспечения сохранности данных в гибридных ИТ-инфраструктурах
28.05.2015 DEAC предложил решение для резервного копирования данных по модели BaaS
25.07.2014 Рецепт HP: как резервное копирование экономит бюджет
22.07.2014 «Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana
19.07.2013 Александр Фроликов -
Утрата информации ведет к потере бизнеса

Публикаций - 290, упоминаний - 335

BaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 61
Veeam Software 282 15
Oracle Corporation 6035 14
Commvault 166 14
VMware 2025 11
Softline - Софтлайн 1870 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 5
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VK - Mail.ru Group 3057 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 4
Stack Group - Стек Групп 126 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 260 4
Intel Corporation 11262 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 3
SAP SE 4595 3
Hitachi - Хитачи 1421 3
Cloud4Y 200 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Киберпротект - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 44 3
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ESG - Enterprise Strategy Group 145 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 68 3
Google LLC 10352 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Альфа-Банк 1476 2
Самолёт ГК 216 2
Яндекс.Еда 490 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
X5 Group 709 2
Prof-IT Ventures 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
Segezha Group - Сегежа Групп 96 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
ING Belgium 2 1
Uber 287 1
Ак Барс Банк 212 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 50 1
LATAM Airlines Group 10 1
Enel Group - Энел Россия 39 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
Открытие ФК 2713 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Роснефть НК 434 1
МТС банк 290 1
TalkBank 13 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 39 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 11 1
Северсталь ПАО 308 1
Фаберлик - Faberlic 71 1
РосЕвроБанк 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Правительство РФ 8292 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
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Microsoft Windows 7 1780 9
Microsoft Windows 10 11713 8
Apple iOS 6422 8
Veeam Cloud Connect 37 7
Microsoft Windows XP 2291 7
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МТС Cloud - CloudMTS 158 5
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 19 5
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 4
Microsoft SQL Server 1416 4
Microsoft Windows 2104 4
Microsoft Office 365 834 4
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 3
Acronis True Image 69 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 3
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Microsoft Azure Stack 69 3
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Acronis Backup Cloud 13 3
Stack Group - M1Cloud 84 3
Google Cloud Platform - GCP 251 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 127 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
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Германия - Федеративная Республика 8903 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Нидерланды 2197 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
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Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Швеция - Королевство 2072 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Украина 6212 2
Испания - Королевство 2917 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Япония 10069 2
Сингапур - Республика 1574 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Европа 12319 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Казахстан - Республика 4467 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Америка Северная 2650 2
США - Луизиана - Новый Орлеан 94 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 1
Латвия - Рига 90 1
Азия - Азиатский регион 3803 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 1
США - Миннесота 185 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 18
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 17
Юриспруденция 1629 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 7
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 7
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
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Мошенничество - Махинации 2142 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 2
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Инвестиции венчурные 850 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 186 1
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KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
DigiTimes - Издание 1284 1
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