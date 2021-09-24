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BIM
Building Information Model или Modeling
Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений


24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 2
21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD 3
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери 1
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 4
14.12.2020 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена 2
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
03.11.2020 ABB расширила библиотеку BIM-моделей 2
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
23.10.2020 Trimble интегрировала платформу Connect для совместной работы с Microsoft 365 и BIMcollab 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
13.10.2020 Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование 4
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
31.08.2020 Организация среды общих данных для коллективной работы на платформе ProjectWise 365 1
27.08.2020 «Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group 1
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 3
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 2
04.06.2020 «Кортрос» перенес ИТ-системы в облако МТС 1
03.06.2020 «Акрон» внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования 5
20.04.2020 Cтройконтроль на «удаленке» 1
16.04.2020 Годовая выручка «Системного софта» выросла на 21% и составила 6,9 млрд рублей 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 4
03.03.2020 «Системный софт» предложит клиентам решения Renga Software 2
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 13
05.02.2020 Schneider Electric представила новый инструмент для проектирования электрических систем 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 3
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
10.06.2019 ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами 1
06.06.2019 «Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
25.03.2019 ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов 3
12.03.2019 Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов 1
10.01.2019 Brio представила второе поколение шлемов смешанной реальности для строительной индустрии 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1

Публикаций - 110, упоминаний - 233

BIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 25
Крок 1220 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Bentley Systems 43 5
SAP SE 3215 5
Системный софт - SysSoft 124 5
Microsoft Corporation 11095 5
iTeco - Ай-Теко 717 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Астерос - Asteros 531 3
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 3
Luxoft - Люксофт 233 3
IBM 3544 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
VMware 1829 2
Renga Software 13 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Витте Консалтинг 24 2
Ramax - Рамакс 62 2
Atlassian 33 2
TeamViewer 78 2
Nvidia Corp 2024 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Adobe Systems 808 2
3748 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
Brownie Software 4 2
Autodesk Consulting 3 2
Ай-Теко АРБИТЕК 3 2
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Schneider Electric 408 1
Базальт СПО 206 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
Cisco Systems 2040 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Почта России ПАО 1574 3
А101 Группа Компаний 30 3
Bentley Motors 50 2
Деловые Линии ГК 36 2
Интеко 12 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
AECOM 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Миландр ПКК 26 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Castorama - Касторама 16 1
Global CIO 28 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Связь-банк 78 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Спецмаш-диагностика 1 1
Трансойл 12 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Русское время - Часовой дом 4 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
Level Group - Левел Груп 4 1
Кортрос ГК 8 1
Аброс ИК 7 1
Сахатранс 6 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Авиа Групп 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 1
Электроника 63 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
Умное ЖКХ 12 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
Autodesk Revit 68 23
Google Android 10751 4
Autodesk Navisworks 14 4
Autodesk AutoCAD 177 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Autodesk BIM 360 13 3
Microsoft Azure 1171 3
Brownie Software DarkStream 4 2
Apple iOS 5742 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
iTeco SmartSel 6 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Bentley ProjectWise 14 2
iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 2
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 2
НТР - Новые телеком-решения 5 2
Крок ЦОД 15 2
Autodesk Vault Professional 6 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
Microsoft Office 365 769 2
Autodesk Vault 11 2
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Renga Architecture 7 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Renga Structure 2 1
Renga MEP 2 1
Nvidia Quadro P GPU 16 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Спецмаш-диагностика Эскандор - универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог 1 1
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 6 1
Ай-Теко Remote Advisor 1 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ABB ComfortLine 1 1
Autodesk Building Design Suite 6 1
Тикуркин Максим 32 3
Нестеров Алексей 79 3
Завтур Анна 3 2
Игнатова Людмила 5 2
Путин Владимир 1826 2
Попов Сергей 72 2
Бобровников Борис 86 2
Павлов Андрей 19 1
Фишер Андрей 54 1
Осипова Александра 16 1
Соколов Александр 22 1
Бутенко Юрий 64 1
Солдатов Алексей 77 1
Болтрукевич Константин 8 1
Шклярук Мария 14 1
Никулин Игорь 21 1
Паньков Борис 15 1
Никитин Андрей 26 1
Шатиров Георгий 7 1
Заславский Алексей 13 1
Бутин Вячеслав 11 1
Чимиричкина Мария 30 1
Березин Максим 60 1
Акимов Максим 167 1
Натрусов Артем 121 1
Горбатько Александр 90 1
Осеевский Михаил 221 1
Минасян Карине 91 1
Блинов Михаил 73 1
Мотовилов Олег 58 1
Никифоров Николай 1126 1
Калагин Илья 10 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Никифорова Светлана 33 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Гуцериев Михаил 107 1
Турчак Евгений 23 1
Чибис Андрей 19 1
Калинин Александр 95 1
Глазков Борис 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Европа 3759 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Россия - ПФО - Казань 1518 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Япония 2788 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Африка 1489 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Ближний Восток 1473 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Казахстан - Республика 2632 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Астраханская область 371 1
Финляндия - Хельсинки 139 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Россия - Красноярский край 665 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Нидерланды 975 1
Россия - Южно-Сахалинск 158 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Россия - Тобольск 70 1
США - Бостон 98 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Транспорт 62 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1990 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 4
IDC - International Data Corporation 2720 2
Markets&Markets Research 78 2
CNews Fast рейтинг 30 1
CNews Инновация года - награда 26 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762077, в очереди разбора - 665766.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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