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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BIM
Building Information Model или Modeling
Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 110, упоминаний - 233
BIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тикуркин Максим 32 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Завтур Анна 3 2
|Игнатова Людмила 5 2
|Путин Владимир 1826 2
|Попов Сергей 72 2
|Бобровников Борис 86 2
|Павлов Андрей 19 1
|Фишер Андрей 54 1
|Осипова Александра 16 1
|Соколов Александр 22 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Болтрукевич Константин 8 1
|Шклярук Мария 14 1
|Никулин Игорь 21 1
|Паньков Борис 15 1
|Никитин Андрей 26 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Заславский Алексей 13 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Березин Максим 60 1
|Акимов Максим 167 1
|Натрусов Артем 121 1
|Горбатько Александр 90 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Минасян Карине 91 1
|Блинов Михаил 73 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Калагин Илья 10 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Турчак Евгений 23 1
|Чибис Андрей 19 1
|Калинин Александр 95 1
|Глазков Борис 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762077, в очереди разбора - 665766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762077, в очереди разбора - 665766.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru