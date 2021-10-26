ИТ-интегратор ГК ОТР – один из участников российского рынка в импортозамещении, ИТ-услугах, разработчик ИТ-решений, партнер цифровизации государства и бизнеса. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г. Минцифры России). В портфеле услуг ОТР – разработка информационных систем, инфраструктурные решения, системная интеграция, внедрение программного обеспечения, техническая поддержка, информационная безопасность, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и аудит. Компания представлена по всей России – в регионах функционируют более 20 её филиалов. В штате компании работает более 2500 специалистов.