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ОТР ГК
ИТ-интегратор ГК ОТР – один из участников российского рынка в импортозамещении, ИТ-услугах, разработчик ИТ-решений, партнер цифровизации государства и бизнеса. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г. Минцифры России). В портфеле услуг ОТР – разработка информационных систем, инфраструктурные решения, системная интеграция, внедрение программного обеспечения, техническая поддержка, информационная безопасность, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и аудит. Компания представлена по всей России – в регионах функционируют более 20 её филиалов. В штате компании работает более 2500 специалистов.
ОТР ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулешов Алексей 29 17
|Гусев Дмитрий 51 14
|Меньшов Кирилл 75 12
|Мацоцкий Сергей 173 11
|Сафронов Юрий 67 11
|Богачев Игорь 174 11
|Размахаев Сергей 42 10
|Нестеров Алексей 84 10
|Маркелов Константин 25 10
|Елистратов Николай 90 10
|Гуральников Сергей 162 10
|Евраев Михаил 228 10
|Свердлов Михаил 33 10
|Шушкин Дмитрий 93 10
|Гузовский Денис 27 9
|Чаркин Евгений 203 9
|Плешков Алексей 44 9
|Катамадзе Анна 74 9
|Меджитов Тимур 63 9
|Рахтеенко Владимир 40 9
|Хомченко Дмитрий 11 9
|Скурятина Елена 20 8
|Масарская Наталия 36 8
|Сабынин Андрей 24 8
|Десятов Роман 14 8
|Шакманас Алгирдас 40 8
|Громов Иван 101 8
|Спиридонов Александр 36 8
|Медведев Дмитрий 1604 8
|Мехришвили Александр 11 8
|Бойко Елена 174 8
|Фридман Илья 42 8
|Васильев Александр 30 8
|Козлов Михаил 167 8
|Терещенко Денис 51 7
|Китляр Владимир 19 7
|Пашнин Роман 10 7
|Шевяхов Евгений 7 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Попов Алексей 329 7
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
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