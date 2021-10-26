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ОТР ГК

ОТР ГК

ИТ-интегратор ГК ОТР – один из участников российского рынка в импортозамещении, ИТ-услугах, разработчик ИТ-решений, партнер цифровизации государства и бизнеса. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г. Минцифры России). В портфеле услуг ОТР – разработка информационных систем, инфраструктурные решения, системная интеграция, внедрение программного обеспечения, техническая поддержка, информационная безопасность, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и аудит. Компания представлена по всей России – в регионах функционируют более 20 её филиалов. В штате компании работает более 2500 специалистов. 


26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета»
03.08.2021 Проекты ОТР переводятся на собственную облачную платформу
18.06.2021 ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей
15.06.2021 «ОТР» приняла участие в создании IT-инфраструктуры центра аккредитации врачей
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35%
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет»
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов
20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве
07.04.2020 Филиал ОТР заработал в Самаре
23.03.2020 Inline Technologies перестроила технологическую сеть телеканала ОТР
10.02.2020 ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора»
17.01.2020 ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов
10.12.2019 В ОТР взяли на работу очередного умного робота
06.12.2019 ОТР создает ИТ-инфраструктуру для столичных медучреждений
02.12.2019 «Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир
24.10.2019 Анатолий Безрядин, ОТР -

Государство все больше доверяет облачным решениям
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков
25.09.2019 Робот ОТР проверит потенциальных заемщиков «Байкалинвестбанка»
21.11.2018 ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации
09.08.2018 Galard и ОТР объявили о начале партнерского сотрудничества
11.10.2017 Merlion входит в капитал ОТР
27.07.2017 Российский «конкурент Oracle» оставил ДИТ Москвы без 30 млн
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank
18.07.2013 ОТР предлагает банкам услугу подключения к ГИС ГМП
20.05.2013 Общественное телевидение начало работу в России
16.02.2012 ОТР предлагает новые информационно-платежные сервисы для банков
01.07.2008 ОТР внедряет IBM Maximo Enterprise Suite в «ТатАИСЭнерго»
28.12.2007 Банк «Союз» строит новую АБС и ИТ-инфраструктуру вместе с ОТР
21.12.2007 ОТР создала диспетчерско-аналитический центр в КГТУ
20.12.2007 АБС SAP for Banking локализована для России
12.11.2007 ОТР выиграла тендер на обслуживание ИТ-инфраструктуры ЕАБР
23.10.2007 ОТР открыла офис в Беларуси
27.09.2007 ОТР и IBM будут сотрудничать в области EAM-решений
28.02.2007 ОТР и казначейство: госфинансы под контролем

Публикаций - 176, упоминаний - 251

ОТР ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 29
Microsoft Corporation 22497 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 21
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 20
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
6072 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
SAP SE 4595 15
Cinimex - Синимекс 170 13
Diasoft - Диасофт 534 12
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Custis 84 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 10
Softline - Софтлайн 1870 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Intel Corporation 11262 9
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 8
VK - Mail.ru Group 3057 8
ФОРС - Центр разработки 390 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
HERE 89 8
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 7
IBS - ИБС экспертиза 85 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
SAP CIS - САП СНГ 821 6
Крок - Croc 1616 6
Айтеко - iTeco 915 6
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Инверсия 117 6
CompuTel - Компьютел 62 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 6
Google LLC 10352 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 5
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 315 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 15
Альфа-Банк 1476 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Citi - Citibank - Ситибанк 265 13
ГПБ - Газпромбанк 842 12
ПСБ - Промсвязьбанк 682 11
ВТБ - ВТБ24 658 10
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Газпром ПАО 1008 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
Rietumu Banka 19 8
Adidas 129 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 7
Черкизово ГК 74 7
Mascotte 22 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Unilever - Юнилевер Русь 109 7
Медскан - сеть клиник 13 7
Глобэкс банк 32 7
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 6
Открытие ФК - Номос-банк 100 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 6
Центр-инвест КБ 42 5
Societe Generale - Росбанк 438 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 4
Роснефть НК 434 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 34 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 4
X5 Group 709 4
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 18 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Федеральное казначейство России 1345 60
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 60
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Правительство РФ 8292 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
Счётная палата РФ 628 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 9
Президент Российской Федерации 3770 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
ПФР Департамент информационных технологий 134 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 7
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 4
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 381 4
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Microsoft Office 3247 3
Apple iOS 6422 3
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Oracle Fusion ERP 24 3
BSC GEMINI 12 3
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Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
Кулешов Алексей 29 17
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Мацоцкий Сергей 173 11
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Маркелов Константин 25 10
Елистратов Николай 90 10
Гуральников Сергей 162 10
Евраев Михаил 228 10
Свердлов Михаил 33 10
Шушкин Дмитрий 93 10
Гузовский Денис 27 9
Чаркин Евгений 203 9
Плешков Алексей 44 9
Катамадзе Анна 74 9
Меджитов Тимур 63 9
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Медведев Дмитрий 1604 8
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Фридман Илья 42 8
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Козлов Михаил 167 8
Терещенко Денис 51 7
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Пашнин Роман 10 7
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Скородумов Анатолий 65 7
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 26
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 37
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 22
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 17
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
Юриспруденция 1629 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 5
Образование в России 460 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
Эргономика 840 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 11
Apps4All 26 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 7
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 7
Россия 24 - телеканал 98 7
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 6
Рен ТВ - телеканал 57 6
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 6
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Пятый канал - Телеканал 51 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
Муз-ТВ - телеканал 37 3
Россия-1 - телеканал 20 3
Муз ТВ - Телеканал 17 2
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Ведомости 375 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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