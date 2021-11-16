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Акадо Телеком
Комкор
Московская телекоммуникационная корпорация
ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.
Акадо Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Припачкин Юрий 63 32
|Савюк Виктор 35 28
|Назаров Сергей 55 23
|Вексельберг Виктор 143 23
|Гуштуров Леонид 23 23
|Лобанов Денис 37 21
|Кореш Виктор 80 19
|Рычка Денис 17 17
|Алимбеков Сергей 20 17
|Комиссаров Дмитрий 163 16
|Чеглаков Андрей 45 15
|Силин Михаил 25 14
|Кирсанов Алексей 24 13
|Медведев Дмитрий 1591 13
|Чернов Максим 31 11
|Бояринов Андрей 17 11
|Медриш Михаил 13 11
|Захаров Дмитрий 40 10
|Кривенко Виталий 19 10
|Анкилов Константин 94 10
|Давидан Александр 15 9
|Путин Владимир 2444 9
|Кремер Владимир 10 8
|Скобелев Юрий 9 8
|Щеголев Игорь 684 8
|Ермолаев Артем 343 7
|Краснов Федор 8 7
|Клишин Виталий 16 7
|Кусков Денис 212 7
|Брюквин Юрий 280 7
|Синицын Дмитрий 8 7
|Панков Александр 66 6
|Рейман Леонид 1002 6
|Ваньков Вадим 14 6
|Солонин Виталий 89 6
|Басов Алексей 114 6
|Алаев Владимир 16 5
|Ткаченко Андрей 14 5
|Храмцов Павел 10 5
|Андреев Владимир 83 5
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
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