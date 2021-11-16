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Акадо Телеком
Комкор
Московская телекоммуникационная корпорация

Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация

ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.


16.11.2021 «Акадо» запустил новую для России бизнес-модель доступа к онлайн-контенту
20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак
09.10.2019 «Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»
19.02.2019 «Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы
18.12.2018 «Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов
23.07.2018 «Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды
05.06.2018 «Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта
28.05.2018 «Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ
10.04.2018 «Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей
14.02.2018 «Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья.
03.10.2017 «ЭР-Телеком» приобрел региональный актив «Акадо Телеком» в Екатеринбурге
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40%
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
15.06.2017 «Акадо Телеком» создает СХД для клиентов объемом до 1 петабайт
31.05.2017 «Акадо Телеком» организовал облачное видеонаблюдение для «Почты России»
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком»
26.04.2017 «Акадо Телеком» представила online-сервис учета энергоресурсов для корпоративных клиентов
14.04.2017 «Акадо Телеком» модернизировал систему энергоснабжения своего ЦОДа
13.03.2017 «Акадо-Екатеринбург» приступила к оказанию услуг связи для городской администрации
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком»
08.12.2016 «Акадо Телеком» представит совместный с AMEDIA TV пакет цифровых каналов
05.12.2016 «Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы
16.11.2016 «Акадо Телеком» запустил услугу облачного видеонаблюдения для бизнеса
07.11.2016 «Акадо-Екатеринбург» наращивает абонентскую базу

Публикаций - 774, упоминаний - 2406

Акадо Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7523 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 74
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 61
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 57
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 52
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 47
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 623 36
Центел - Центральный телеграф 365 35
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 33
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 32
Cisco Systems 4642 30
Ренова - Moscow CableCom 39 29
Ренова-Медиа 56 28
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 27
Акадо Екатеринбург 29 26
Ростелеком - Связьинвест 1657 25
Huawei 2999 19
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 19
НКС - Национальные кабельные сети 95 18
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 189 18
Триколор - Национальная спутниковая компания 254 17
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 16
Microsoft Corporation 21025 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 15
IBM - International Business Machines Corp 8705 15
АФК Система ПАО 1626 15
Новые облачные технологии (НОТ) 228 15
Lenovo Motorola 3319 14
Синтерра - Synterra 769 13
Google LLC 9450 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 13
Rambler Group - Рамблер ГК 758 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 12
Yota - Скартел 703 12
VK - Mail.ru Group 2816 12
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 12
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1830 11
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 90 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 21
Орион-Экспресс - Телекарта 134 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 13
Почта России ПАО 1800 10
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 10
АФК Система - Система Масс-медиа 64 10
ГПБ - Газпромбанк 801 7
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 6
Акадо - Комкор Банк 6 6
Walt Disney Company 492 6
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 61 5
ВТБ24 622 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 5
РЖД - Российские железные дороги 1333 5
Связной ГК 1085 5
Евросеть 1342 5
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 4
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 4
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 4
Интер РАО ПАО 267 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 171 3
Газпром ПАО 778 3
Dixis - Диксис 343 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1589 3
Visa International 1641 3
Мосводоканал 50 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 2
Marshall Capital Partners 65 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 118 2
Qiwi 795 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 2
Сургутнефтегаз - СНГ 161 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
X5 Group 651 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 21
Правительство Москвы 820 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 14
Правительство РФ 2664 10
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 8
Президент Российской Федерации 1732 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 7
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 5
Мосгордума - Московская городская Дума 104 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 536 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 4
Верховный суд Российской Федерации 331 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 142 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
Электронная Москва АО 16 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 21
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 11
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 200 2
РФС - Российский футбольный союз 17 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
Руссофт - Russoft 345 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 21 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 55
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 49
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 45
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 45
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10168 38
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 94 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 32
QWERTY-клавиатура 633 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2523 23
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 20
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1807 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1500 18
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 17
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 918 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1592 14
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 27 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1889 14
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2044 11
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 957 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 10
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 10
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6904 9
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1105 9
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9185 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4759 8
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 7
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 6
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 77
Apple iOS 6255 20
Google Android 11682 19
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 17
Linux OS 7212 16
Microsoft Windows 10 10135 16
Новые облачные технологии - МойОфис 326 15
Apple macOS X - Rhapsody 1432 14
Google YouTube - Видеохостинг 2181 12
Tizen OS - Linux 220 11
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 29 11
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
Google QuickOffice 45 7
Microsoft Office 3012 7
Microsoft Skype 1887 6
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 515 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5831 4
Microsoft Office Excel 719 4
Microsoft Office Word 568 4
Amedia Premium HD 28 4
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Microsoft Office 365 797 3
Apple - App Store 2358 3
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 32 3
Dr.Web AV-Desk 133 3
СПАРК-Интерфакс 115 3
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 225 3
Microsoft Windows Media Player 508 2
Microsoft Outlook 1209 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1482 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 25 2
Evernote 189 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 2
Припачкин Юрий 63 32
Савюк Виктор 35 28
Назаров Сергей 55 23
Вексельберг Виктор 143 23
Гуштуров Леонид 23 23
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Кореш Виктор 80 19
Рычка Денис 17 17
Алимбеков Сергей 20 17
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Чеглаков Андрей 45 15
Силин Михаил 25 14
Кирсанов Алексей 24 13
Медведев Дмитрий 1591 13
Чернов Максим 31 11
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Кривенко Виталий 19 10
Анкилов Константин 94 10
Давидан Александр 15 9
Путин Владимир 2444 9
Кремер Владимир 10 8
Скобелев Юрий 9 8
Щеголев Игорь 684 8
Ермолаев Артем 343 7
Краснов Федор 8 7
Клишин Виталий 16 7
Кусков Денис 212 7
Брюквин Юрий 280 7
Синицын Дмитрий 8 7
Панков Александр 66 6
Рейман Леонид 1002 6
Ваньков Вадим 14 6
Солонин Виталий 89 6
Басов Алексей 114 6
Алаев Владимир 16 5
Ткаченко Андрей 14 5
Храмцов Павел 10 5
Андреев Владимир 83 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 310
Россия - Российская федерация - РФ 82580 253
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 81
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 77
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 41
Россия - УФО - Екатеринбург 2896 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 29
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 28
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 11
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Ближний Восток 2494 7
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Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 6
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Южная Корея - Республика 3272 6
Россия - УФО - Свердловская область 1025 6
Швеция - Стокгольм 352 6
Россия - Сибирь 1346 6
Индия - Республика 4106 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 379 6
Россия - ЦФО - Тульская область 927 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1067 6
Великобритания - Лондон 1866 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 13
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 302 12
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 7
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 511 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
Русский язык 1659 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 3
Образование в России 552 3
Аутсорсинг 134 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 319 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 2
Федеральное законодательство 356 2
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 952 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 2
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 8 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
Венчурные инвестиции 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 48
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 32
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 20
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1836 10
РБК ТВ - телеканал 58 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 9
National Geographic 60 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 8
Стрим-ТВ - телекомпания 111 8
Euronews - телеканал 46 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 8
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 7
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 7
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 594 3
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 3
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 3
TAdviser - Центр выбора технологий 228 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 3
Муз-ТВ - телеканал 36 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Forbes - Форбс 560 2
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Известия ИД 210 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
Ведомости 275 2
Viacom - Video & Audio Communications 113 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Mezzo - телеканал 8 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
Discovery Channel 33 1
Радио России - радиостанция 45 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
NBC Universal Media 62 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 24
Gartner 3197 7
IDC - International Data Corporation 4527 7
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 2
IHS Infonetics Research 87 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 2
comScore 327 2
Директ Инфо 9 2
CNews Fast рейтинг 35 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 2
GfK Rus - ГФК-Русь 175 1
Forbes Global 2000 29 1
Forrester Research 784 1
eMarketer 195 1
Markets&Markets Research 92 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 2
РАН - Российская академия наук 963 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 2 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 1
CSTB Telecom & Media 49 18
Олимпийские игры - Olympic Games 493 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
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