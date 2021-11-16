Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация

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ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») - оператор широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области и провайдер услуг связи Москвы и МО.