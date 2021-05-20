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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Акадо Телеком
Комкор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 603, упоминаний - 1810
Акадо Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Назаров Сергей 48 21
|Кореш Виктор 71 18
|Чеглаков Андрей 40 15
|Комиссаров Дмитрий 157 15
|Савюк Виктор 21 14
|Лобанов Денис 24 14
|Кирсанов Алексей 24 13
|Медведев Дмитрий 1432 11
|Кривенко Виталий 15 10
|Чернов Максим 27 9
|Давидан Александр 14 9
|Вексельберг Виктор 96 8
|Силин Михаил 17 8
|Припачкин Юрий 25 8
|Ермолаев Артем 340 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Басов Алексей 79 6
|Синицын Дмитрий 8 6
|Панков Александр 60 5
|Путин Владимир 1819 5
|Собянин Сергей 211 4
|Семериков Андрей 26 4
|Андреев Владимир 66 4
|Айвазов Армен 449 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Брюквин Юрий 196 4
|Ткаченко Андрей 14 4
|Косарев Александр 4 4
|Кусков Денис 150 4
|Катаев Алексей 5 3
|Доброхотов Алексей 8 3
|Таврин Иван 83 3
|Макаров Станислав 111 3
|Серова Елена 299 3
|Дворецкий Алексей 5 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Ершова Элеонора 31 3
|Щеглов Петр 9 3
|Шадаев Максут 384 3
|Анкилов Константин 49 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754260, в очереди разбора - 657975.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754260, в очереди разбора - 657975.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru