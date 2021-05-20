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Акадо Телеком
Комкор


20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию 3
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 3
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 2
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 2
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 2
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
17.06.2020 Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 5
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с 6
02.04.2020 «Ростелеком» признался в перегрузке интернета из-за массового карантина 2
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак 3
27.11.2019 «Акадо телеком» установила российское оборудование для защиты от DDoS-атак 4
09.10.2019 «Акадо телеком» заменил импортное ТВ-оборудование отечественным решением 2
30.09.2019 Киберпреступники не дремлют, телеком не сдается 5
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть 8
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком» 2
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри 1
19.02.2019 «Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков 11
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 1
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы 5
18.12.2018 «Акадо Телеком» подключил жилые дома к системе оповещения МЧС 4
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов 4
24.09.2018 Школа умного города расскажет о технологиях современного телевидения 1
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 2
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
23.07.2018 «Акадо» застопорила создание информсистемы Москвы по учету тепла и воды 8
05.06.2018 «Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта 5
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
28.05.2018 «Акадо Телеком» модернизировал мобильный личный кабинет 3
17.04.2018 «АКАДО Телеком» и МФТИ займутся совместной разработкой технологии ИИ 4
10.04.2018 «Акадо Телеком» перевел отделения Почты России в Москве на современную телефонию 7
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
04.04.2018 «Акадо Телеком» сообщил о назначении Дмитрия Медведева на пост заместителя генерального директора по технологическому развитию и эксплуатации 5
02.04.2018 «Акадо Телеком» и Сколтех договорились совместно развивать проекты в области беспроводной связи и интернета вещей 6
14.02.2018 «Акадо Телеком» запускает новый интерактивный ТВ-сервис 4
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы 4
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса» 5
07.12.2017 ДИТ Москвы организовал подключение библиотек города к скоростному интернету 2

Публикаций - 603, упоминаний - 1810

Акадо Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 63
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 49
МГТС - Московская городская телефонная сеть 833 35
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 31
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 29
НТВ-Плюс 174 21
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 17
Триколор - Национальная спутниковая компания 245 16
Акадо Екатеринбург 23 16
Ростелеком Связьинвест 686 15
Новые облачные технологии (НОТ) 227 15
Cisco Systems 2034 14
Huawei 2720 14
НКС - Национальные кабельные сети 76 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 12
Ростелеком ЦентрТелеком 187 11
Google LLC 7118 11
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 11
Microsoft Corporation 10973 10
Yota - Скартел 623 9
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 288 9
Центел - Центральный телеграф 158 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Синтерра - Synterra 561 8
IBM 3522 8
Комстар Регионы 89 7
GS Group - General Satellite 145 7
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 218 7
МегаФон ПетерСтар 143 7
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ВолгаТелеком 212 6
АФК Система ПАО 987 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 6
Samsung Electronics 5611 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1905 6
VMware 1828 6
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Орион-Экспресс - Телекарта 133 12
Почта России ПАО 1569 9
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 126 6
ВТБ24 583 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Связной ГК 875 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Мосводоканал 44 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром ПАО 518 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
X5 Group 599 2
Visa International 1343 2
Marshall Capital Partners 63 2
Qiwi 783 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Avito - Авито 171 2
Сбербанк Московский банк 68 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
The Walt Disney Company 166 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 132 2
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 2
Amedia TV - Амедиа 29 2
РОСНО СК 68 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 22
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 10
Правительство Москвы 648 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 8
Правительство РФ 2198 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 502 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 412 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве - Московское УФАС 7 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Федеральное казначейство России 766 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 479 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 198 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2036 39
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1684 37
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1321 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 30
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 18
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1248 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1085 14
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1139 10
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 9
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Телевизор - Телевизионный приёмник 473 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1231 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5225 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 490 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 782 7
IPv4 - Internet Protocol version 4 130 7
IPv6 - Internet Protocol version 6 208 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2872 6
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
DLNA - Digital Living Network Alliance 369 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2897 5
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 35 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Big Data - Большие данные 1136 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 4
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 4
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 4
Apple iOS 5741 19
Google Android 10750 18
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 33 17
Linux OS 4226 16
Microsoft Windows 10 6590 16
Новые облачные технологии - МойОфис 311 15
Apple macOS X 900 14
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 11
Tizen OS - Linux 215 11
Google YouTube - Видеохостинг 1702 10
Google QuickOffice 34 7
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 362 5
Microsoft Office 1908 5
Microsoft Word 340 4
Microsoft Excel 434 4
Amedia Premium HD 28 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 3
СПАРК-Интерфакс 104 3
Apple iPad 3263 3
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 201 3
VK - Mail.ru Одноклассники 847 3
Viasat Premium HD 17 3
Microsoft Office 365 769 3
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 2
Microsoft SQL Server 786 2
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 2
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 2
Microsoft Outlook 634 2
Microsoft Skype 1458 2
Microsoft Windows XP 875 2
Apple - App Store 2198 2
Apple macOS 920 2
Microsoft Windows Media Player 103 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 825 2
Назаров Сергей 48 21
Кореш Виктор 71 18
Чеглаков Андрей 40 15
Комиссаров Дмитрий 157 15
Савюк Виктор 21 14
Лобанов Денис 24 14
Кирсанов Алексей 24 13
Медведев Дмитрий 1432 11
Кривенко Виталий 15 10
Чернов Максим 27 9
Давидан Александр 14 9
Вексельберг Виктор 96 8
Силин Михаил 17 8
Припачкин Юрий 25 8
Ермолаев Артем 340 7
Щеголев Игорь 676 6
Басов Алексей 79 6
Синицын Дмитрий 8 6
Панков Александр 60 5
Путин Владимир 1819 5
Собянин Сергей 211 4
Семериков Андрей 26 4
Андреев Владимир 66 4
Айвазов Армен 449 4
Никифоров Николай 1126 4
Брюквин Юрий 196 4
Ткаченко Андрей 14 4
Косарев Александр 4 4
Кусков Денис 150 4
Катаев Алексей 5 3
Доброхотов Алексей 8 3
Таврин Иван 83 3
Макаров Станислав 111 3
Серова Елена 299 3
Дворецкий Алексей 5 3
Четвернин Алексей 651 3
Ершова Элеонора 31 3
Щеглов Петр 9 3
Шадаев Максут 384 3
Анкилов Константин 49 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 202
Россия - Российская федерация - РФ 57070 180
Россия - Санкт-Петербург 7035 64
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 55
Россия - Екатеринбург 2050 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 26
Россия - Ленинградская область 1094 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 21
Европа 3718 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 10
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Украина 3338 9
Россия - Татарстан Республика 1612 9
Бразилия - Федеративная Республика 1119 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1039 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 6
Россия - Балашиха 67 5
Германия - Федеративная Республика 3601 5
Азия - Азиатский регион 1509 5
Швеция - Стокгольм 160 5
Россия - Свердловская область 802 5
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 5
Латинская Америка 721 4
Россия - Сибирь 871 4
Россия - Приволжский федеральный округ - Самара 1283 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Россия - Самарская область 556 4
Франция - Французская Республика 2108 4
Россия - Татарстан - Казань 1505 4
Индия - Республика 2151 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 4
Россия - Новосибирск 1951 4
Россия - Люберцы 49 4
Ближний Восток 1466 4
Россия - Воронеж 683 4
Япония 2745 4
Восточная Европа 1665 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 616 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 148 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1419 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 4
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
Русский язык 963 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 243 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 298 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 121 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Венчурные инвестиции 9 1
Абонентская база 9 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
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