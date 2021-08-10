Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей
Carsharing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергеев Алексей 42 8
|Волож Аркадий 226 6
|Добродеев Борис 95 5
|Медведев Дмитрий 1629 4
|Греф Герман 365 4
|Сардар Лориана 6 4
|Артамонова Анна 183 3
|Путин Владимир 2719 3
|Чурсин Дмитрий 31 3
|Ермолаев Артем 361 3
|Борисов Юрий 115 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 247 2
|Кирсанова Светлана 61 2
|Шадаев Максут 627 2
|Мишустин Михаил 481 2
|Латыпов Роман 9 2
|Хасис Лев 105 2
|Усманов Алишер 286 2
|Бедарев Виталий 17 2
|Савицкий Андрей 15 2
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 2
|Сергунина Наталья 288 2
|Борисов Константин 5 2
|Свердлов Денис 181 2
|Собянин Сергей 237 2
|Арлазаров Владимир 158 2
|Рязанов Антон 11 2
|Куприков Андрей 2 2
|Ликсутов Максим 42 2
|Чернов Даниил 69 2
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 2 1
|Зимин Дмитрий 37 1
|Грошов Станислав 5 1
|Буртный Кирилл 2 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
|Федичев Илья 1 1
|Меликян Артур 4 1
|Ковалевич Алина 1 1
|Кульченков Кирилл 1 1
|Жидовленков Борис 1 1
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