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Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей



10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля»
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure
30.09.2019 Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines
24.07.2018 На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника
31.05.2018 Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга
27.02.2018 Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга
26.04.2017 Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение

Публикаций - 195, упоминаний - 235

Carsharing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5646 52
VK - Mail.ru Group 3197 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2619 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 11
Microsoft Corporation 23470 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 7
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 7
Google LLC 10922 6
Alibaba Group 386 5
Apple Inc 11169 5
МФ технологии - МФТ 32 5
McKinsey & Company Int 210 5
Telegram Group 1035 5
Box inc - box.com - box.net 323 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 4
Bright Box - Брайт бокс 20 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1612 4
Huawei 3495 4
АФК Система ПАО 1694 3
Meta Platforms - Facebook 4336 3
VK Skillbox - Скилбокс 62 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 257 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 3
Сбер - Цифровая Платформа 424 3
IBM - International Business Machines Corp 9186 3
Amazon Inc - Amazon.com 2797 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4144 3
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Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 2
Qualcomm Technologies 1699 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 542 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 32
Яндекс.Такси 323 24
VK Delivery club 224 17
Ситимобил - Служба такси 149 13
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 34 12
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 12
Belkacar - оператор каршеринга 35 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 876 8
KIA Motors 99 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 8
Hyundai Motor 339 7
Tesla Motors 337 7
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 222 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 6
BMW Group 412 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 6
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 37 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 102 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 149 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 5
Ford 397 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 4
X5 Group - Перекрёсток 452 4
ГПБ - Газпромбанк 938 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 4
РЖД - Российские железные дороги 1617 4
Точка 3794 4
Связной ГК 1334 4
AliExpress 380 4
Airbnb 81 4
Porsche - Порше Руссланд 96 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
Лента - Сеть розничной торговли 1694 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 562 3
Volvo Cars 249 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 3
Сбер - Кухня на районе 17 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 13
Правительство Москвы 1987 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 10
Президент Российской Федерации 3701 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 6
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 5
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
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