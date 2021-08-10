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Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины



10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля»
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure
30.09.2019 Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines
24.07.2018 На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника
31.05.2018 Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга
27.02.2018 Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга
26.04.2017 Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение

Публикаций - 74, упоминаний - 84

Carsharing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4840 13
VK - Mail.ru Group 2963 9
Microsoft Corporation 22098 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8661 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7946 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 4
Bright Box - Брайт бокс 17 4
Box inc - box.com - box.net 146 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 217 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 3
Ростех - Ростехнологии 2443 3
МФ технологии - МФТ 28 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 383 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1907 2
Айтеко - iTeco 894 2
Huawei 3111 2
Rambler Group - Рамблер ГК 801 2
АФК Система ПАО 1618 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 2
Galileosky - ГалилеоСкай 12 1
Nginx - Энджайникс 111 1
Data+ 36 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 118 1
Inter Mobility - Интермобилити 2 1
Айтеко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Цифра ГК 457 1
Ericsson 2696 1
Dell EMC 4663 1
Вертикаль - башенный оператор 382 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 43 1
Технологии Распознавания 415 1
NVision Group - Энвижн Груп 659 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 401 1
Р-Телематика 2 1
Золотая Корона 345 1
TomTom 48 1
Совзонд - Sovzond 112 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 1
HP Inc. 5249 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 12
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 66 12
Belkacar - оператор каршеринга 30 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5056 10
Яндекс.Еда 223 9
О2О Delivery club 165 6
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 33 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 120 4
Anytime - Оператор каршеринга 12 3
ГПБ - Газпромбанк 825 3
Uber 280 2
Яндекс.Такси 291 2
Rentmee - Оператор каршеринга 2 2
McDonald’s - Макдоналдс 188 2
Ситимобил - Служба такси 129 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 253 2
Airbnb 70 2
Volvo Cars 218 2
BMW 386 2
Евросеть 1390 1
Ford 380 1
Каршеринг АО 1 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 12 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 466 1
Полиметалл - Polymetal 20 1
Мираторг 14 1
CarTrek 1 1
Lifcar - Оператор каршеринга 1 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 212 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 608 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 751 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2032 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 1
Ford Motor 166 1
АвтоВАЗ 166 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 392 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 30 1
Winterberg Group - Bryanston Group 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7894 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 3
Правительство РФ 7176 3
Правительство Москвы 1516 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 616 3
Президент Российской Федерации 3160 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1905 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7692 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3032 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 887 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1176 1
МЦД - Московские центральные диаметры 24 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1176 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2304 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1005 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 169 1
Роснано 627 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 924 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 69 1
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Apple iOS 6313 8
Remoto 9 4
KIA Rio 9 4
Apple - App Store 2383 3
Яндекс.Авто 36 3
Microsoft Azure 1240 3
Renault Kaptur 7 3
Skoda Rapid 4 3
Nissan Leaf - электромобиль 36 2
Google Play - Google Store - Android Market 2671 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 147 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 151 2
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 135 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 360 2
Apache Hadoop 350 2
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 473 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 910 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 108 1
Renault Duster - кроссовер 3 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 9 1
Nissan Qashqai 6 1
Volkswagen Polo 5 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 283 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 698 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 737 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 919 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 1
Р-Телематика DriveJournal 1 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 25 1
Ростелеком РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 10 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
Stellantis PSA - Peugeot Traveller - PSA Peugeot Expert - минивэн 1 1
Apple CarPlay 32 1
Московский каршеринг 1 1
Яндекс.Дзен 75 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 117 1
Toyota Camry 14 1
Добродеев Борис 92 5
Сардар Лориана 6 4
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 2
Латыпов Роман 8 2
Хасис Лев 101 2
Арлазаров Владимир 136 2
Рязанов Антон 11 2
Чернов Даниил 52 2
Куприков Андрей 2 2
Калагин Илья 12 1
Чайка Юрий 41 1
Делицын Леонид 109 1
Соловьев Юрий 31 1
Мотовилов Олег 62 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
Федичев Илья 1 1
Жидовленков Борис 1 1
Меликян Артур 4 1
Путин Владимир 2489 1
Сметанников Антон 2 1
Мунерман Илья 4 1
Градов Алексей 2 1
Кульбацкий Анатолий 3 1
Зиничев Евгений 3 1
Чуйко Дмитрий 3 1
Савушкин Михаил 2 1
Сивков Арташес 16 1
Зимин Дмитрий 35 1
Мурадова Елена 1 1
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 1 1
Мишустин Михаил 356 1
Ильичев Владимир 5 1
Усманов Алишер 270 1
Черепенников Антон 58 1
Ликсутов Максим 37 1
Марченко Дмитрий 28 1
Грошов Станислав 5 1
Сейдахметов Мухит 6 1
Слободчиков Александр 1 1
Губницын Антон 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 102485 28
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12604 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12624 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44596 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5102 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1881 3
Россия - СФО - Новосибирск 3170 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 73 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 3
Казахстан - Республика 4386 2
Китай - Шанхай 614 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 2
Беларусь - Белоруссия 3381 2
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Германия - Федеративная Республика 8325 2
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Турция - Турецкая республика 1586 2
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