Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины
Публикаций - 74, упоминаний - 84
Carsharing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 92 5
|Сардар Лориана 6 4
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 2
|Латыпов Роман 8 2
|Хасис Лев 101 2
|Арлазаров Владимир 136 2
|Рязанов Антон 11 2
|Чернов Даниил 52 2
|Куприков Андрей 2 2
|Калагин Илья 12 1
|Чайка Юрий 41 1
|Делицын Леонид 109 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Мотовилов Олег 62 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
|Федичев Илья 1 1
|Жидовленков Борис 1 1
|Меликян Артур 4 1
|Путин Владимир 2489 1
|Сметанников Антон 2 1
|Мунерман Илья 4 1
|Градов Алексей 2 1
|Кульбацкий Анатолий 3 1
|Зиничев Евгений 3 1
|Чуйко Дмитрий 3 1
|Савушкин Михаил 2 1
|Сивков Арташес 16 1
|Зимин Дмитрий 35 1
|Мурадова Елена 1 1
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 1 1
|Мишустин Михаил 356 1
|Ильичев Владимир 5 1
|Усманов Алишер 270 1
|Черепенников Антон 58 1
|Ликсутов Максим 37 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Грошов Станислав 5 1
|Сейдахметов Мухит 6 1
|Слободчиков Александр 1 1
|Губницын Антон 2 1
|ABI Research 230 1
|BCG - Boston Consulting Group 82 1
|ResearchMe 13 1
|Frost & Sullivan 198 1
|ТИАР-Центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176038, в очереди разбора - 986696.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176038, в очереди разбора - 986696.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru