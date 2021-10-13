Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т1 Cloud
Техносерв.Cloud
Technoserv.Cloud
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 306
Т1 Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Блинов Михаил 73 66
|Дергилёв Никита 40 34
|Солдатов Алексей 77 5
|Николаев Алексей 14 4
|Иванов Александр 71 2
|Московченко Александр 3 2
|Ардашев Андрей 2 2
|Булгаков Кирилл 40 2
|Фокин Дмитрий 17 2
|Соловьев Сергей 25 2
|Бровко Эрик 2 2
|Берзин Алексей 4 2
|Андреева Екатерина 40 2
|Мартынов Алексей 7 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Колмычек Павел 17 2
|Коновалов Олег 11 2
|Червяков Сергей 1 1
|Склабовский Сергей 4 1
|Кандауров Сергей 1 1
|Никитин Дмитрий 3 1
|Сафронов Сергей 14 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Калмаков Сергей 1 1
|Лахин Сергей 2 1
|Тимофеев Сергей 4 1
|Кананович Евгений 1 1
|Шадрин Евгений 2 1
|Трошев Евгений 1 1
|Клявин Владимир 26 1
|Потехин Вадим 1 1
|Фаризанов Александр 2 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Марич Игорь 18 1
|Бетсис Павел 84 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Осипов Сергей 19 1
|Бородянский Борис 22 1
|Самарин Вячеслав 8 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|ZDnet 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759786, в очереди разбора - 663476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759786, в очереди разбора - 663476.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru