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Т1 Cloud
Техносерв.Cloud
Technoserv.Cloud


13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 1
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково 1
05.08.2021 ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 1
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
04.06.2021 «Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab 1
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2 5
13.05.2021 Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак» 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 2
21.04.2021 Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1» 3
30.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware 5
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 4
12.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ 1
04.02.2021 Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп» 3
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище 1
19.01.2021 «Техносерв Cloud» поддерживает дистанционную работу «Мирогрупп ресурсы» 5
12.01.2021 «Техносерв Cloud» развернул ИТ-инфраструктуру для «Деметра-холдинга» 3
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35% 6
17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas 2
01.12.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим» 2
19.11.2020 Исследование «Техносерв Cloud»: треть компаний SMB в Москве оказалась не готова к дистанционной работе 1
29.10.2020 Техносерв Cloud расширяет сотрудничество с российской IIoT-платформой Winnum 1
15.10.2020 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы «Типибиэс инжиниринг» 4
17.09.2020 К облаку «Техносерв Cloud» подключился лидер СРА-сегмента финансового рынка 4
10.09.2020 «Техносерв Cloud» разместил в своем облаке часть ИТ-инфраструктуры SK Fish 4
03.09.2020 «Техносерв Cloud» включил в свое облако СЗЛК 3
27.08.2020 «Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group 3
13.08.2020 «Техносерв Cloud» и «КОРУС Консалтинг» сотрудничают в облаках 2
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
06.08.2020 «Техносерв Cloud» вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews 3
30.07.2020 Техносерв Cloud обновил платформу vCloud Director до версии 10 2
16.07.2020 «Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care 1
30.06.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA облачных провайдеров 1
18.06.2020 Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт 4
09.06.2020 «Техносерв Cloud» принял в свое облако «1С-Софт» 4

Публикаций - 130, упоминаний - 306

Т1 Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 45
VMware 1829 33
DataPro - ДатаПро 56 12
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 12
Oracle Corporation 3342 11
Uptime Institute 159 9
Авантаж 48 8
Microsoft Corporation 11060 7
3733 7
SAP SE 3211 6
ServiceNow 49 6
Крок 1219 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
iTeco - Ай-Теко 715 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
Intel Corporation 4169 4
Accellion 6 4
Cloudian 9 4
SAS Institute 596 3
Winnum 8 3
IXcellerate - Икселерейт 60 3
Google LLC 7144 3
Рексофт - Reksoft 201 3
Veeam Software 250 3
Softline - Софтлайн 1474 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
Qrator Labs 89 2
Jive Software 19 2
Schneider Electric 408 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Сервионика - Servionica 164 2
NortonLifeLock (Symantec) 778 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
HeadPoint - ХэдПойнт 11 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 2
Онланта 75 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Visa International 1345 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Аэрофлот 493 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Газпром ПАО 520 2
Mazak - Ямазаки Мазак 2 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 2
ВТБ24 583 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 2
American Express 172 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Газпром нефть 382 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Роснефть НК 367 2
РусГидро ПАО 129 2
Caterpillar 33 1
Новатэк 27 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 3 1
Аукционный дом Егоровых 1 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Springer Nature Limited 4 1
Uber 257 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
SK Fish - ТПФ СК-ФИШ 1 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Level Group - Левел Груп 4 1
Elfin - Эльфин 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Uber Technologies 258 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Motul-Drive 2 1
Kapibara РА 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Федеральное казначейство России 766 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Счётная палата РФ 460 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 52
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 31
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 16
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 13
OpenStack 347 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 10
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 7
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 6
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 6
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 5
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
Kubernetes 307 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 19 4
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 4
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 4
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 4
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 4
Big Data - Большие данные 1136 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
SAP хостинг 5 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 13
Microsoft SQL Server 793 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 11
AWS - Amazon Web Services 568 9
Т1 ТехноДиск 6 6
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 5
Microsoft Outlook 642 5
Microsoft Office 1934 4
Apple iOS 5741 4
Google Android 10750 4
Microsoft Exchange 680 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 3
Т1 TalentForce 3 2
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
OpenText Documentum 189 2
Microsoft License Mobility 2 2
Veeam Backup&Replication 90 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 2
OpenText Content Server 4 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Winnum Hardware OE 2 2
DataLine Nord ЦОД 15 2
Red Hat Ceph Storage 70 2
Ekinops 360 2 2
SAP Basis 9 2
МТС ЦОД 12 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Directum - DirectumRX 62 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Microsoft Windows BitLocker 46 2
Microsoft SharePoint Online 7 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
OpenText eDOCS 2 2
Блинов Михаил 73 66
Дергилёв Никита 40 34
Солдатов Алексей 77 5
Николаев Алексей 14 4
Иванов Александр 71 2
Московченко Александр 3 2
Ардашев Андрей 2 2
Булгаков Кирилл 40 2
Фокин Дмитрий 17 2
Соловьев Сергей 25 2
Бровко Эрик 2 2
Берзин Алексей 4 2
Андреева Екатерина 40 2
Мартынов Алексей 7 2
Корнеев Сергей 75 2
Колмычек Павел 17 2
Коновалов Олег 11 2
Червяков Сергей 1 1
Склабовский Сергей 4 1
Кандауров Сергей 1 1
Никитин Дмитрий 3 1
Сафронов Сергей 14 1
Великожон Дмитрий 5 1
Калмаков Сергей 1 1
Лахин Сергей 2 1
Тимофеев Сергей 4 1
Кананович Евгений 1 1
Шадрин Евгений 2 1
Трошев Евгений 1 1
Клявин Владимир 26 1
Потехин Вадим 1 1
Фаризанов Александр 2 1
Севастьянов Алексей 23 1
Железняков Вячеслав 9 1
Марич Игорь 18 1
Бетсис Павел 84 1
Богомолов Андрей 19 1
Осипов Сергей 19 1
Бородянский Борис 22 1
Самарин Вячеслав 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Европа 3745 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - Лыткарино 30 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Горно-Алтайск 52 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Курск 231 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Архангельск 205 1
Россия - Вологда 192 1
Таджикистан - Республика 434 1
Грузия 691 1
Украина 3361 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - Вологодская область - Череповец 115 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Человеческий фактор 126 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
ZDnet 381 1
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IDC - International Data Corporation 2713 5
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
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ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
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