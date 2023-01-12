Т1 Клауд T1 Cloud Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud
Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.
Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.
Т1 Клауд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 72
|Дергилёв Никита 44 37
|Калганов Игорь 29 10
|Соловьев Сергей 67 10
|Солдатов Алексей 95 6
|Николаев Алексей 15 5
|Захарченко Антон 10 4
|Мотовилов Олег 64 4
|Бобрышев Роман 5 4
|Авсеенко Михаил 5 4
|Дородных Дмитрий 5 3
|Булгаков Кирилл 50 3
|Игнатова Людмила 16 3
|Корнеев Сергей 83 3
|Джабиев Георгий 8 3
|Порошин Тимур 18 3
|Соловьев Михаил 28 3
|Лахин Сергей 6 3
|Кубарев Алексей 25 2
|Мартынов Алексей 8 2
|Финк Виктор 4 2
|Берзин Алексей 4 2
|Ананьев Алексей 108 2
|Андреева Екатерина 45 2
|Ананьев Дмитрий 78 2
|Бровко Эрик 3 2
|Московченко Александр 3 2
|Фокин Дмитрий 20 2
|Пимков Сергей 7 2
|Иванов Александр 91 2
|Колмычек Павел 18 2
|Исаев Дмитрий 29 2
|Комлев Николай 71 2
|Железняков Вячеслав 11 2
|Сергеев Леонид 8 2
|Склабовский Сергей 4 2
|Лепехина Людмила 2 2
|Маркин Максим 5 2
|Коновалов Олег 12 2
|Ардашев Андрей 2 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 297 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1231 2
|Forbes - Форбс 632 1
|ZDnet 596 1
|91Mobiles 1698 1
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