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Т1 Клауд T1 Cloud Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud

Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.

Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

Обзор «Т1 Cloud» на Market.CNews

12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений
07.10.2022 «T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных
26.09.2022 «T1 Cloud» стал партнером ITSumma
15.08.2022 T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества
09.08.2022 Антон Захарченко -

Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт 
08.07.2022 «T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP»
15.06.2022 T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma
15.06.2022 «T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве
10.06.2022 «T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный»
13.05.2022 T1 Cloud укрепляет партнерские отношения с DataPro
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor
08.04.2022 T1 Cloud развивает партнерские отношения с «ЮЛ-ком»
31.03.2022 Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером консалтинговой компании «Сферитеон»
15.03.2022 T1 Cloud бесплатно перенесет инфраструктуру от зарубежных провайдеров в российское облако
03.02.2022 УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России
18.01.2022 Directum использует облако T1 Cloud
22.12.2021 Число клиентов T1 Cloud увеличилось на 25% по итогам 2021 года
24.11.2021 T1 Cloud вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews
18.11.2021 Smartplayer увеличила объем объектного хранилища в облаке T1 Cloud
11.11.2021 enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу»
16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
09.09.2021 «Оса групп» перешла в облако T1 Cloud
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud»
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково
05.08.2021 ВТБ построил гибридное облако для сред разработки на базе инфраструктуры T1 Cloud
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS
04.06.2021 «Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2
13.05.2021 Виртуальная инфраструктура «Т1 Cloud» поддерживает работу партнеров компании «Агротрак»
30.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил «Синфорес» виртуальную инфраструктуру на базе Vmware
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud»
12.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ
04.02.2021 Техносерв Cloud создал облачные сервисы для «Глобал групп»
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище
19.01.2021 «Техносерв Cloud» поддерживает дистанционную работу «Мирогрупп ресурсы»

Публикаций - 198, упоминаний - 231

Т1 Клауд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1349 157
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 315 53
VMware 2134 47
Т1 Иннотех 67 42
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 197 37
Т1 Иннотех - Дататех 41 33
Т1 Группа 51 20
Т1 Сервионика - Servionica 186 17
DataPro - ДатаПро 78 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10083 13
Uptime Institute 199 12
Oracle Corporation 6309 12
Рексофт - Reksoft 370 11
7009 11
Авантаж 65 10
SAP SE 4881 10
Microsoft Corporation 23509 10
Veeam Software 293 9
ServiceNow 56 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 9
1С-ИжТиСи 6325 8
Intel Corporation 11671 7
Крок - Croc 1709 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9452 7
Amazon Inc - Amazon.com 2803 6
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 7 6
Softline - Софтлайн 2085 6
SolidLab - СолидЛаб 15 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6948 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2508 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 953 5
Selectel - Селектел 219 5
Cloudian 10 5
Accellion 6 4
Directum - Директум 911 4
VK - Mail.ru Group 3201 4
IBM - International Business Machines Corp 9195 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 274 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6267 4
IXcellerate - Икселерейт 90 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2387 12
ПСБ - Промсвязьбанк 734 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5824 6
РЖД - Российские железные дороги 1622 5
ВТБ - ВТБ24 660 4
Газпром нефть 498 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 4
Роснефть НК - нефтяная компания 474 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 4
Visa International 1872 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 103 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 3
Газпром ПАО 1153 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Ингосстрах СПАО 334 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 506 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 40 2
Лента - Сеть розничной торговли 1703 2
Mazak - Ямазаки Мазак 3 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 2
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 13 2
Zeppelin Cat - Цеппелин Русланд 5 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6197 2
Деметра-Холдинг 6 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1186 2
Caterpillar 88 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 165 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 2
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 2
American Express - Amex 310 2
Алроса АК 135 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 5 1
SK Fish - ТПФ СК-ФИШ 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2861 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17972 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2701 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10387 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3697 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 4
Федеральное казначейство России 1549 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9124 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 157 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 701 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1651 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 864 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 103 1
Правительство Вологодской области 42 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 137 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 346 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 189 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
OWASP - Open Web Application Security Project 72 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 433 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17230 167
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53336 140
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13007 121
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9508 64
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2350 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79251 59
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14849 58
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11379 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11850 55
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4525 43
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19861 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17525 37
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 850 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8141 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4130 29
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3299 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5468 25
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2421 24
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1668 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8730 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3873 21
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9058 19
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1978 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10936 18
SAP хостинг 29 17
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2143 17
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5259 16
Process Mining - Процессная аналитика 123 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9121 16
Apple iPhone 6 6176 52
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 20
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 28 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 759 13
Microsoft SQL Server 1475 13
Microsoft Windows 2000 12681 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 521 12
Т1 TalentForce 21 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6530 8
Т1 ТехноДиск 6 6
Accellion kiteworks 5 5
Т1 Watchman 15 5
Microsoft Outlook 1280 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3267 5
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 5
Microsoft SharePoint Server 687 4
Microsoft Office 3440 4
VMware vCloud Director - VMware vCD 233 4
Google Android 12568 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 114 4
Apple iOS 6812 4
Т1 CRM 29 4
МТС Cloud - CloudMTS 215 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 119 4
Т1 EasyTax 14 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2511 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 37 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1245 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 141 3
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 58 3
Microsoft Windows 14451 3
МТС ЦОД 23 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 701 3
Microsoft Exchange 1334 3
IXcellerate ЦОД Moscow One 34 3
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1273 3
SAP Basis 12 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 196 2
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Дергилёв Никита 44 37
Калганов Игорь 29 10
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Николаев Алексей 15 5
Захарченко Антон 10 4
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Лепехина Людмила 2 2
Маркин Максим 5 2
Коновалов Олег 12 2
Ардашев Андрей 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 123002 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39378 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14991 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50192 9
Европа 21316 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2497 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 43 3
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Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 82 3
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 527 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 522 2
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 383 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 544 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 933 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2022 2
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Азия - Азиатский регион 4660 2
Россия - Сибирь 2011 1
Россия - УФО - Тюменская область 959 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1198 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1272 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 112 1
Россия - СЗФО - Псковская область 549 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42020 69
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