Индексная книга CNews*
Минцифры РФ ФЦП Электронная Россия Федеральной целевой программы
Публикаций - 854, упоминаний - 1260
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1009 69
|Путин Владимир 2542 47
|Щеголев Игорь 685 38
|Медведев Дмитрий 1604 32
|Церенов Церен 45 32
|Коротков Андрей 82 25
|Шалманов Сергей 199 19
|Греф Герман 345 19
|Милованцев Дмитрий 106 19
|Бяхов Олег 58 17
|Шаронов Андрей 58 17
|Никифоров Николай 1161 14
|Матюхин Владимир 61 13
|Массух Илья 202 12
|Казак Максим 161 10
|Касьянов Михаил 54 8
|Кудрин Алексей 94 8
|Шубин Александр 18 8
|Попов Алексей 329 7
|Валяева Елизавета 72 7
|Собянин Сергей 222 7
|Фрадков Михаил 159 7
|Ускова Ольга 154 7
|Степашин Сергей 28 6
|Пономарев Илья 66 6
|Дрожжинов Владимир 26 6
|Рудычева Наталья 89 6
|Серова Елена 317 6
|Никольский Антон 22 5
|Никитин Виктор 16 5
|Макаров Валентин 173 5
|Шадаев Максут 460 5
|Нащекин Алексей 112 5
|Опенышева Светлана 64 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Сапельников Сергей 107 5
|Зубков Виктор 49 5
|Баласанян Владимир 42 5
|Дворкович Аркадий 196 5
|Паршин Максим 200 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.