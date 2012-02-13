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Минцифры РФ ФЦП Электронная Россия Федеральной целевой программы

Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы


13.02.2012 Скончался один из отцов-основателей «Электронной России»
09.12.2011 У «Ростелекома» отбирают многомиллионную маржу с «Электронной России»
09.12.2011 Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия»
05.12.2011 МВД проверяет «Ростелеком» и Минкомсвязи на предмет хищения денег «Электронной России»
30.08.2011 «Электронная Россия» станет уголовной?
30.08.2011 Генпрокуратура: В «Ростелекоме» выявлено хищение 300 млн руб. из «Электронной России»
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых»
19.08.2010 Правительство утвердило для «Ростелекома» новый перечень мероприятий ФЦП «Электронная Россия»
24.03.2010 «Электронная Россия: выбор молодых»: итоги IX Всероссийской конференции-конкурса ИТ-проектов школьников
17.09.2009 Путин помиловал «Электронную Россию»
02.03.2009 Электронная Россия: пути развития
22.12.2008 Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию»
16.12.2008 «Электронная Россия»: деньги поделены, но не освоены
15.12.2008 Минкомсвязи: «Электронная Россия» выполнена на 38% от запланированного на 2008 г.
23.06.2008 Минэкономразвития России ищет подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия»
26.02.2008 Минэкономразвития реализует ФЦП «Электронная Россия»: поиск подрядчиков
14.01.2008 «Электронная Россия»: 3,45 млрд. на последние 3 года
14.01.2008 На создание объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» выделят 3,45 млрд. руб.
06.12.2007 Работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены до конца года
29.11.2007 Минфин сорвал финансирование “Электронной России” и биопаспортов
03.10.2007 Росинформтехнологии ищут подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия»
10.09.2007 «Электронная Россия»: бюджет-2007 освоен на 1,2%
12.07.2007 Николай Ильин: Можно говорить о наступлении в России нового этапа развития информационного общества
20.03.2007 "Электронная Россия" в Вологодской области реализуется медленно
19.03.2007 Сергей Иванов недоволен текущими результатами выполнения ФЦП "Электронная Россия"
28.02.2007 2007: «Электронная Россия» удвоится
27.02.2007 «Электронная Россия»: бюджет МЭРТ вырос в 1,5 раза
26.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": определены исполнители двух проектов
23.10.2006 Пресс-центр "Электронная Россия" подводит итоги ИТ-конкурсов
23.10.2006 МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию ФЦП "Электронная Россия"
12.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": Иркутской области выделили 80 млн руб.
18.08.2006 Утверждена новая редакция "Электронной России"
02.12.2005 Осень-05: крупнейшие гостендеры на поставку ИТ
11.11.2005 ФЦП "Электронная Россия": государство открывает несекретную информацию
20.10.2005 ФЦП "Электронная Россия": МЭРТ публикует результаты работы
29.08.2005 ФЦП "Электронная Россия": агрессивный интернет-контент будут фильтровать
26.08.2005 ФЦП "Электронная Россия": Росинформтехнология отберет исполнителей лотов
11.08.2005 ФЦП "Электронная Россия": Минэкономразвития поможет Мурманской области
10.08.2005 Мурманская область заключила соглашение с Минэкономразвития в рамках "Электронной России"
21.03.2005 "Электронная Россия": коммунальные платежи в Татарстане можно будет проверять по интернету

Публикаций - 854, упоминаний - 1260

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 62
Microsoft Corporation 22497 59
IBM - International Business Machines Corp 8941 39
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 29
Cisco Systems 4720 28
Intel Corporation 11262 26
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 26
Ростелеком - Связьинвест 1698 23
Oracle Corporation 6035 23
АйТи 1179 19
Восход ФГБУ НИИ 529 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
NVision Group - Энвижн Груп 660 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 15
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 170 15
HP Inc. 5313 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 15
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 14
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 13
Крок - Croc 1616 13
HP - Hewlett-Packard 3567 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
Компьюлинк ГК - Compulink 388 11
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 10
Программный продукт ГК 3960 10
Парус Корпорация 442 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 9
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 9
SAP SE 4595 9
Компьюлинк УСП 144 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 8
Открытые технологии 600 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Oracle - Sun Microsystems 2176 8
Yandex - Яндекс 5015 8
Почта России ПАО 1853 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
Газпром ПАО 1008 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Татнефть 182 4
eBay Inc 1576 4
Visa International 1809 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 4
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 3
Россия ГТК Авиакомпания 65 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Резонанс НПП 94 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
АСК 36 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 3
Альфа-Банк 1476 3
Sony Pictures Entertainment 135 2
Sony Music Entertainment 140 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 33 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
Pearson 30 2
ЮКОС НК 138 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Рапида НКО - платежные система 140 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 262
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 204
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 172
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 121
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 74
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 51
Президент Российской Федерации 3770 47
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 39
Администрация Президента РФ 904 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 21
Счётная палата РФ 628 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 19
Правительство Москвы 1640 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 17
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 17
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 16
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 14
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 13
World Bank Group - Всемирный банк 278 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
Таможня - Таможенная служба 421 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 9
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 8
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 8
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
Гильдия Управляющих Документацией 72 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
Единая Россия - Политическая партия 246 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 231 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
4CIO 16 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 4 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
Linux Foundation 167 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 97
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 61
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Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 30
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 18
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 11
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Linux OS 7669 19
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 15
Microsoft Windows 2000 2856 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 12
Microsoft Office 3247 11
Microsoft Windows 10 11713 8
Microsoft SQL Server 1416 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 6
OpenText Documentum 350 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 33 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 4
Microsoft Windows 2104 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Microsoft SharePoint Server 600 4
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 59 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 40 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 3
Microsoft Outlook 1241 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Abbyy FineReader 214 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 3
Microsoft Office Word 627 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 586 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
Рейман Леонид 1009 69
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Щеголев Игорь 685 38
Медведев Дмитрий 1604 32
Церенов Церен 45 32
Коротков Андрей 82 25
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Греф Герман 345 19
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Бяхов Олег 58 17
Шаронов Андрей 58 17
Никифоров Николай 1161 14
Матюхин Владимир 61 13
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Казак Максим 161 10
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Шубин Александр 18 8
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Валяева Елизавета 72 7
Собянин Сергей 222 7
Фрадков Михаил 159 7
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Никольский Антон 22 5
Никитин Виктор 16 5
Макаров Валентин 173 5
Шадаев Максут 460 5
Нащекин Алексей 112 5
Опенышева Светлана 64 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Сапельников Сергей 107 5
Зубков Виктор 49 5
Баласанян Владимир 42 5
Дворкович Аркадий 196 5
Паршин Максим 200 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 234
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 57
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 40
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 25
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 23
Германия - Федеративная Республика 8903 23
Украина 6212 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 22
Индия - Республика 4263 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 19
Казахстан - Республика 4467 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 19
Европа 12319 18
Беларусь - Белоруссия 3525 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 18
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 16
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Япония 10069 15
Россия - СФО - Иркутская область 832 14
Россия - ПФО - Казань 2085 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 14
Россия - УФО - Свердловская область 1102 14
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 14
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 4
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РГБ - Российская государственная библиотека 86 2
АГУ - Алтайский государственный университет 32 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
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Kaspersky - Академия Касперского 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
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РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
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Академгородок Новосибирск 82 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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