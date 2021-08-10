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Крипто-ПРО


10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 2
23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
19.05.2021 «Р7-Офис» запускает ЭЦП в редакторах 1
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
20.01.2021 ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС 1
29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1
17.12.2020 Решением резидента Сколково» защищено взаимодействие клиентов Райффайзенбанка с ФНС России 1
11.11.2020 В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии 2
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 2
30.10.2020 Стратегия кооперации ГК Astra Linux: программный стек отечественных продуктов 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 4
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 1
26.08.2020 «Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос» 1
19.08.2020 Совместная разработка резидента «Сколково» SafeTech и компании «КриптоПро» сертифицирована ФСБ 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 3
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
30.03.2020 В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 2
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение 1
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса 1

Публикаций - 200, упоминаний - 255

Крипто-ПРО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 18
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 17
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 11
Infotecs - ИнфоТеКС 249 10
Код Безопасности 365 10
Yandex - Яндекс 4098 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
Jolla - Sailfish Holding 58 7
SAP SE 3207 7
Ланит Интеграция 101 6
Intel Corporation 4143 6
Cisco Systems 2035 5
АйТи 748 5
IBM 3524 5
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
AMD - Advanced Micro Devices 1660 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Samsung Electronics 5627 4
Google LLC 7124 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
3726 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
Docsvision - ДоксВижн 765 3
Red Hat 664 3
Т-Платформы 272 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Acronis - Акронис 363 3
Dr.Web - Доктор Веб 974 3
Oracle Corporation 3331 3
SafeTech - СэйфТек 44 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
InfoWatch - Инфовотч 600 3
Huawei 2723 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Информзащита 422 2
Летограф - Letograf 63 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Аркус - бизнес-центр 2 1
A.T.Legal 10 1
Скайсофт Виктори 2 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Whirlpool 44 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Вотрон 16 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Danone - Данон 44 1
Восточный Банк 108 1
UBS AG 118 1
Транснефть 159 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Вертолеты России 114 1
Tesla Motors 241 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Газпром ПАО 518 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Правительство РФ 2198 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Мосгордума - Московская городская Дума 53 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Ярославская областная Дума 4 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 7
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
DDR - Double data rate 1062 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Flash 471 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
OpenStack 347 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
МЭП - Мобильная электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись 3 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Microsoft Windows API 68 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Linux OS 4236 26
Microsoft Windows 10 6602 24
Apple iOS 5741 20
Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
Google Android 10750 12
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 10
Java - Язык программирования 1166 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
КриптоПро СКЗИ CSP 96 9
Microsoft Windows 7 1662 9
Infotecs - ViPNet Client 53 7
Microsoft Windows 849 7
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 6
Apple macOS 921 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
Microsoft SQL Server 789 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Aladdin JaCarta 147 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
Aladdin eToken Management System 71 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 4
КриптоПро myDSS 17 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
КриптоПро Ngate 4 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Ред ОС 239 4
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
Apple macOS X 900 3
Aladdin JaCarta LT 23 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 3
Chromium - Браузер 166 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
Aladdin JaCarta PKI 74 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
Смышляев Станислав 7 6
Беров Иван 40 6
Мылицын Роман 79 5
Луцик Павел 7 4
Путин Владимир 1820 4
Никифоров Николай 1126 3
Трушкин Константин 43 3
Смирнов Алексей 142 3
Белокрылов Александр 20 2
Рязанова Юлия 11 2
Зимин Иван 7 2
Кишковский Эдуард 10 2
Ефимов Петр 29 2
Верестникова Дарья 13 2
Массух Илья 192 2
Гришанова Ирина 25 2
Валяева Елизавета 72 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Сивцев Илья 13 1
Курепкин Игорь 13 1
Рукавишникова Мария 5 1
Гуляева Полина 6 1
Коспанов Арман 5 1
Фокин Сергей 2 1
Уряднов Сергей 2 1
Гортинский Сергей 1 1
Ермолов Юрий 1 1
Маслов Юрий 10 1
Ассур Олег 2 1
Кулинич Дмитрий 1 1
Донской Дмитрий 6 1
Буслов Антон 2 1
Елистратов Николай 90 1
Горбачев Александр 18 1
Кривошеев Евгений 4 1
Ипатов Вадим 80 1
Демидов Михаил 119 1
Дубовик Александр 2 1
Решетков Александр 5 1
Патешман Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Россия - Орёл 214 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Украина 3344 2
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Россия - Смоленск 232 2
Восточная Европа 1667 1
Япония 2752 1
Франция - Французская Республика 2109 1
Россия - СФО - Новосибирск 1954 1
Бразилия - Федеративная Республика 1120 1
Россия - Вологодская область 314 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Иркутская область 536 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - ПФО - Самара 1285 1
Москва - Лианозово 8 1
Москва - Бибирево 11 1
Москва - Чертаново 7 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Банковский сектор 21 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Медуза - Meduza 18 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Forrester Research 385 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
TAdviser Report 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАН - Российская академия наук 315 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Docflow 58 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
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