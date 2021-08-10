Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Крипто-ПРО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 200, упоминаний - 255
Крипто-ПРО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Смышляев Станислав 7 6
|Беров Иван 40 6
|Мылицын Роман 79 5
|Луцик Павел 7 4
|Путин Владимир 1820 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Трушкин Константин 43 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Белокрылов Александр 20 2
|Рязанова Юлия 11 2
|Зимин Иван 7 2
|Кишковский Эдуард 10 2
|Ефимов Петр 29 2
|Верестникова Дарья 13 2
|Массух Илья 192 2
|Гришанова Ирина 25 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Сивцев Илья 13 1
|Курепкин Игорь 13 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Гуляева Полина 6 1
|Коспанов Арман 5 1
|Фокин Сергей 2 1
|Уряднов Сергей 2 1
|Гортинский Сергей 1 1
|Ермолов Юрий 1 1
|Маслов Юрий 10 1
|Ассур Олег 2 1
|Кулинич Дмитрий 1 1
|Донской Дмитрий 6 1
|Буслов Антон 2 1
|Елистратов Николай 90 1
|Горбачев Александр 18 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Демидов Михаил 119 1
|Дубовик Александр 2 1
|Решетков Александр 5 1
|Патешман Александр 2 1
|Forbes - Форбс 441 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Медуза - Meduza 18 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|РАН - Российская академия наук 315 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru