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27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
07.04.2021 ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП 1
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз 1
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
15.03.2021 Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud 1
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов 2
09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД 2
07.12.2020 Разработка резидента «Сколково» защитит веб-приложения от хакеров 1
01.12.2020 VMware представляет платформу Modern Network для дата-центров и облачных вычислений 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 2
11.11.2020 Positive Technologies: Более 60% специалистов по ИБ против шифрования трафика в ущерб прозрачности сети 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 2
14.09.2020 Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi 1
06.08.2020 Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях 2
03.08.2020 Ckassa привлечет до 300 млн рублей на развитие платежного приложения для самозанятых 1
25.05.2020 «Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM» 1
13.05.2020 UserGate представила UserGate Log Analyzer 1
05.02.2020 Aruba расширяет цифровые решения для розничного бизнеса инновациями SD-Branch 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
03.12.2019 VMware представила решения для внедрения встроенной безопасности 2
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры 2
27.11.2019 Состав идеального SOC 1
20.11.2019 BI.ZONE запустила услугу по подготовке ИТ-инфраструктуры к отражению кибератак 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 6
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 1
19.09.2019 «Сименс» анонсирует промышленную платформу для приложений кибербезопасности 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 1
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 1
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков 1
04.04.2019 «Инфотекс» разработала облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров ФПК 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1

Публикаций - 122, упоминаний - 161

IDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
VMware 1829 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Microsoft Corporation 11095 6
HPE Aruba Networks 67 6
Конфидент 56 6
Check Point Software Technologies 447 5
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 5
InfoWatch - Инфовотч 611 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Cisco Systems 2040 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Intel Corporation 4180 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
Telegram Group 702 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 3
RedSys - РедСис 67 3
Facebook 3766 2
IBM 3544 2
Fortinet 286 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
Splunk 32 2
Oberon - Оберон 40 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Код Безопасности 365 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 2
Инфосистемы Джет 675 2
Крок 1220 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Polycom - Поликом Раша 301 2
Zscaler 12 2
Ponemon Institute 65 2
Google LLC 7154 2
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
Samsung Electronics 5677 1
SEC Consult Services 930 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Posti Group Corporation - Itella 21 3
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Ckassa 4 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Global CIO 28 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Абсолют Банк 94 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
DST Global 165 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1125 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Металлинвестбанк 39 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 22
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 9
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 8
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 7
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 6
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 138 5
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 5
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 5
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 4
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 4
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 9 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Microsoft Windows 10 6645 12
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 7
Linux OS 4260 7
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 6
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 6
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 37 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 5
VMware NSX Intelligence 103 5
Google YouTube - Видеохостинг 1719 3
FreeBSD OPNsense OS 10 3
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 3
HPE Aruba Central 9 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 3
HPE Aruba IAP - серия роутеров 3 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
HPE Aruba Instant On 16 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 3
HPE Aruba AirWave 7 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Microsoft Skype for Business 116 2
Fortinet SD-Branch 9 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Google Gmail 606 2
SQL - Язык программирования 434 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Cisco SecureX 9 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
FireEye 51 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
Microsoft Azure 1171 2
WhatsApp Messenger 654 2
Aladdin JaCarta 147 2
Java - Язык программирования 1177 2
Microsoft PowerView 12 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Red Hat Ansible 57 2
Apache HTTP Server 223 2
Дягилев Василий 83 3
Галкин Николай 15 3
Кожемяка Егор 12 3
Баталова Марина 12 3
Новиков Алексей 39 2
Синицын Артем 6 2
Голов Андрей 32 2
Никифоров Михаил 12 2
Акимов Евгений 32 2
Симис Борис 11 2
Пряникова Екатерина 3 2
Самойленко Максим 65 2
Галушкин Олег 168 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Парфентьев Алексей 33 1
Данилин Алексей 10 1
Песков Дмитрий 65 1
Ракишев Кенес 30 1
Оганесян Ашот 58 1
Баринов Александр 23 1
Прибочий Михаил 34 1
Кривозубов Павел 26 1
Земков Сергей 150 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Кузнецов Николай 18 1
Гелик Александр 1 1
Катаев Александр 36 1
Ворошилов Павел 6 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 16 1
Бобров Сергей 9 1
Кузнецов Андрей 30 1
Македонский Сергей 29 1
Гузев Иван 12 1
Лукацкий Алексей 68 1
Хомяков Сергей 30 1
Евдокимов Владислав 1 1
Брагин Александр 3 1
Василенко Александр 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Германия - Федеративная Республика 3643 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Восточная Европа 1679 4
Индия - Республика 2173 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Россия - Московская область - Одинцовский район - Лесной Городок 3 3
Россия - Химки 88 3
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Европа 3759 2
Земля - планета Солнечной системы 864 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Владивосток 864 2
Нидерланды 975 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Узбекистан - Республика 823 1
Солнечная система 41 1
Грузия 691 1
Россия - Красноярский край 665 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Таджикистан - Республика 436 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Европа Западная 614 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Новороссийск 140 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 7
Слепые зоны 12 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Reddit 198 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Gartner 2192 6
CNews Analytics 1990 4
SANS Institute 18 3
IDC - International Data Corporation 2720 2
Forrester Research 386 2
Juniper Research 278 1
Cybersecurity Ventures 4 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Microsoft Ignite 18 1
VMworld 27 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
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