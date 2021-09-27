Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IDS
Intrusion Detection System
IPS
Intrusion Prevention System
Система обнаружения и предотвращения вторжений
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Публикаций - 122, упоминаний - 161
IDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Дягилев Василий 83 3
|Галкин Николай 15 3
|Кожемяка Егор 12 3
|Баталова Марина 12 3
|Новиков Алексей 39 2
|Синицын Артем 6 2
|Голов Андрей 32 2
|Никифоров Михаил 12 2
|Акимов Евгений 32 2
|Симис Борис 11 2
|Пряникова Екатерина 3 2
|Самойленко Максим 65 2
|Галушкин Олег 168 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Данилин Алексей 10 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Ракишев Кенес 30 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Баринов Александр 23 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Земков Сергей 150 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Кузнецов Николай 18 1
|Гелик Александр 1 1
|Катаев Александр 36 1
|Ворошилов Павел 6 1
|Гурко Денис 11 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Бобров Сергей 9 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Македонский Сергей 29 1
|Гузев Иван 12 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Евдокимов Владислав 1 1
|Брагин Александр 3 1
|Василенко Александр 64 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru