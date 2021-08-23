Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DRP
Disaster Recovery Plan
План аварийного восстановления ИС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 33, упоминаний - 42
DRP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Заединов Руслан 40 1
|Кулаков Павел 10 1
|Лукин Роман 3 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Mike Vencel - Венсел Майкл 1 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Тюкачев Игорь 3 1
|Васильев Григорий 35 1
|Тугов Александр 8 1
|Клявин Владимир 26 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Антонов Александр 73 1
|Хомков Игорь 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Поляков Сергей 60 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
|Колбин Евгений 43 1
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|CNews Analytics 1996 1
|Gartner 2201 1
|Forrester Research 388 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru