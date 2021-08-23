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DRP
Disaster Recovery Plan
План аварийного восстановления ИС


23.08.2021 В России заблокировано 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих Viber 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 2
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 1
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
27.10.2020 Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура 1
27.07.2020 На что обратить внимание в SLA и о чем позаботиться помимо SLA 3
10.12.2019 DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS) 1
07.03.2019 CNews Analytics и «Инфосистемы джет»: у 72% компаний в России работают резервные ЦОДы и внедрены планы непрерывности 1
23.10.2018 ВТБ представил инновационные форсайт-проекты банка 1
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов 2
05.03.2018 Veeam представила Availability Orchestrator для послеаварийного восстановления данных 2
09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort 1
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 2
28.01.2015 «Сервионика» предоставит клиентам дополнительную защиту данных на базе решений Veeam 1
12.12.2014 Stack Group и DataPro создадут катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру на базе решений HP 2
25.04.2014 Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени 1
24.04.2014 «РосЕвроБанк» внедрил катастрофоустойчивую инфраструктуру на базе основного и резервного ЦОДов 1
17.09.2013 Российские банки в 10 раз превзошли мировые показатели по росту ИТ-трат 1
30.08.2013 Аутсорсинг процессинга становится востребованным 1
01.08.2013 Softline реализовала проекты по защите корпоративных ИТ-сервисов «Балтики» 1
19.06.2013 Игры в Сочи станут испытанием для беспроводных сетей 2
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос» 1
28.07.2011 Российскому разработчику популярного ПО нужны не инвестиции, а сотрудники 1
16.11.2010 «Оверсан» запустил второй коммерческий дата-центр в Москве 1
16.12.2009 IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России 1
10.12.2009 DeltaCredit обезопасил себя от ИТ-сбоев c помощью «Крок» 1
07.07.2009 «Крок» разработал планы аварийного восстановления ИС МТС 2
15.01.2009 «Крок» и НР построили резервный процессинговый центр для «Альфа-Банка» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

DRP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 721 2
Cisco Systems 2074 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
VK - Mail.ru Group 2492 2
Veeam Software 250 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Dynatrace 46 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Acronis - Акронис 367 1
Крок 1223 1
Microsoft Corporation 11253 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 247 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Google LLC 7210 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
New Relic 4 1
РДТЕХ 159 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Naumen - Наумен 346 1
Telegram Group 702 1
ESET 991 1
Yandex - Яндекс 4107 1
China Mobile 187 1
Selectel - Селектел 137 1
Инфосистемы Джет 678 1
Veritas Technologies 76 1
Dell EMC 2433 1
VMware 1832 1
NetApp 486 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
Альфа-Банк 1128 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Газпром нефть 382 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Интер РАО ПАО 160 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Русский стандарт Банк 303 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
МДМ Банк 150 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 407 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 12 1
ИТ-аудит 75 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Veeam Backup&Replication 90 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
HPE ProLiant - Серия серверов 101 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Linux OS 4296 1
Microsoft Exchange 685 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Microsoft SQL Server 799 1
Veeam Availability Orchestrator - VAO 6 1
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 18 1
Veeam Availability Suite 46 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Microsoft Office 365 769 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Veeam Availability Platform 15 1
Rakuten Viber 429 1
LanCloud Cloud DRaaS - Disaster Recovery as a Service 2 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 98 1
Veeam Cloud Connect 34 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Заединов Руслан 40 1
Кулаков Павел 10 1
Лукин Роман 3 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Mike Vencel - Венсел Майкл 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Тюкачев Игорь 3 1
Васильев Григорий 35 1
Тугов Александр 8 1
Клявин Владимир 26 1
Педоренко Андрей 41 1
Антонов Александр 73 1
Хомков Игорь 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Картавый Эдуард 2 1
Путятинский Сергей 53 1
Абакумов Евгений 103 1
Поляков Сергей 60 1
Чаркин Евгений 182 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
Европа 3804 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Казахстан - Республика 2665 2
Беларусь - Белоруссия 2107 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Украина 3431 2
Европа Западная 621 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Шри-Ланка 37 1
Восточная Европа 1701 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Грузия 694 1
Филиппины - Республика 216 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Сочи 914 1
Индонезия - Республика 389 1
Сингапур - Республика 812 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 85 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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