Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CDMA
Code Division Multiple Access
множественный доступ с кодовым разделением
технология радиосвязи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 126, упоминаний - 195
CDMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 676 4
|Рейман Леонид 411 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Голомолзин Анатолий 52 3
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 2
|Путин Владимир 1826 2
|Жаров Александр 165 2
|Джиоев Мириан 6 2
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Громов Ростислав 7 2
|Ахметов Ринат 52 2
|Гиголаев Хасан 6 2
|Иванов Олег 124 2
|Калугин Сергей 162 1
|Тамодин Николай 45 1
|Березкин Григорий 28 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Эрнст Константин 11 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Киселев Александр 60 1
|Провоторов Александр 146 1
|Морошкин Александр 106 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Марголин Михаил 2 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Фетисов Олег 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Каримова Гульнара 89 1
|CNews Analytics 1990 5
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762134, в очереди разбора - 665823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762134, в очереди разбора - 665823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru