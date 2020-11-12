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множественный доступ с кодовым разделением
технология радиосвязи


12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 3
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 2
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 1
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 2
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 2
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 2
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 3
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 3
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 8
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» 1
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 1
14.11.2016 Спецслужбы отключили сотового оператора за работу в Крыму 2
19.08.2016 История связи: Как постсоветские инвесторы вместе с арабами строили сотовый мегахолдинг 1
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 1
20.02.2016 В Южную Осетию приходит второй российский сотовый оператор 2
08.10.2015 Индусы и АФК «Система» придумали хитрый план для своего будущего 4G-оператора 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
20.07.2015 Крымский оператор будет работать в запрещенном в России стандарте 6
15.06.2015 АФК «Система» прощается с «индийской МТС» 2
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» 1
18.05.2015 MTS India может быть поглощена конкурентом 1
17.12.2014 Tele2 запустила первую сеть 4G 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 1
14.10.2014 Власти упростили требования к сотовым операторам по покрытию глубинки 1
23.07.2014 Технологическая нейтральность: Власти разрешили строить LTE-сети на GSM-частотах 1
19.05.2014 Сотовый оператор Игоря Коломойского уходит из Крыма 1
20.03.2014 Россия выделит Крыму телефонные коды 1
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" 1
31.12.2013 Новый федеральный сотовый оператор: Полный реестр активов 4
25.12.2013 «Ростелеком» не отдаст «Скай Линк» в Tele2 3
13.12.2013 "Ростелеком" и Tele2 договорились об условиях создания нового сотового оператора 1
10.12.2013 «Ростелеком» успешно завершил тестирование первой в стране сети LTE-450 3
18.09.2013 Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк» 1

Публикаций - 126, упоминаний - 195

CDMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 25
Ростелеком Связьинвест 697 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 11
Питерская группа связистов 114 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 9
АФК Система ПАО 995 9
Скай Линк - Skylink 503 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 7
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 5
Остелеком 18 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Reliance Communications - Rcom 39 5
Ростелеком НСС 48 4
Интертелеком - Intertelecom 31 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 4
Eastwind - Восточный Ветер 22 3
Таттелеком 103 3
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 3
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 3
Крымтелеком 41 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Huawei 2730 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Киевстар 260 3
Укртелеком 128 3
PEOPLEnet 18 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 2
Миранда-Медиа 20 2
Тримоб 30 2
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 2
Turkcell 180 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Nokia Corporation 2439 2
К-Телеком - Win Mobile 22 2
Google LLC 7154 2
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта России ПАО 1574 1
Muddy Waters 7 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
РТС - Фондовая биржа 166 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Северсталь ПАО 204 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 531 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Альфа-Групп 320 1
Qiwi 783 1
Альфа-Банк 1125 1
Газпром ПАО 521 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Верховный суд Индии 13 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2205 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 15
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 484 9
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
Flash 475 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
QWERTY-клавиатура 197 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Google Android 10751 3
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 3
Eastwind DigiTel 2 2
Eastwind Contact Center 4 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Eastwind Call Register 4 2
Eastwind Billing System 7 2
HTC Touch - серия смартфонов 29 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Lenovo ET - сотовый телефон 1 1
Феникс SIM-карты 2 1
МТС SIM-карты 35 1
Yota LTE-сеть 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Java - Язык программирования 1177 1
Symbian OS 776 1
Apple iPhone 6 547 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 1
Tele2 2G-сеть 2 1
SafeData ЦОД 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Microsoft Windows XP 890 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Щеголев Игорь 676 4
Рейман Леонид 411 4
Никифоров Николай 1126 3
Голомолзин Анатолий 52 3
Ambani Anil - Амбани Анил 7 2
Путин Владимир 1826 2
Жаров Александр 165 2
Джиоев Мириан 6 2
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 2
Ройтман Евгений 34 2
Громов Ростислав 7 2
Ахметов Ринат 52 2
Гиголаев Хасан 6 2
Иванов Олег 124 2
Калугин Сергей 162 1
Тамодин Николай 45 1
Березкин Григорий 28 1
Шойгу Сергей 59 1
Эрнст Константин 11 1
Сердюков Анатолий 54 1
Киселев Александр 60 1
Провоторов Александр 146 1
Морошкин Александр 106 1
Рудниченко Андрей 2 1
Носков Михаил 21 1
Марголин Михаил 2 1
Сурженко Михаил 1 1
Ковальчук Михаил 10 1
Фетисов Олег 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Юсуфов Виталий 24 1
Щеголев Евгений 1 1
Плотницкий Игорь 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Кузьменко Валерия 58 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Мишустин Михаил 302 1
Каримова Гульнара 89 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 19
Украина 3372 14
Индия - Республика 2173 14
Казахстан - Республика 2632 10
Беларусь - Белоруссия 2090 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 5
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 4
Грузия 691 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - Севастополь 420 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Южная Осетия - Республика 81 3
Европа 3759 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Абхазия - Республика 103 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 2
Россия - Новгородская область 287 2
Россия - Псковская область 302 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Индия - Раджастан 47 2
Россия - Симферополь 116 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 1
Украина - Одесса 57 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
Индия - Мумбаи 52 1
Украина - Киев 468 1
Россия - Аксай - Аксайский район 13 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Антитеррор 62 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1990 5
Juniper Research 278 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762134, в очереди разбора - 665823.
Создано именных указателей - 46354.
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