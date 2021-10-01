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Яндекс.Карты и Транспорт


01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты 2
29.09.2021 Сервис «Яндекс.заправки» заработал за рубежом 1
22.09.2021 Илья Лагутенко стал новым голосом «Яндекс.карт» 3
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 2
03.09.2021 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
25.08.2021 Модульбанк запустил сервис размещения рекламы на базе «Яндекс.Бизнеса» 1
04.08.2021 Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto 2
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
19.05.2021 Участники группы «Каста» озвучили автомобильные маршруты в «Яндекс.картах» 2
15.04.2021 «Яндекс.карты» заговорили голосом Ренаты Литвиновой 2
06.04.2021 Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 «Яндекс.карты» создали коллекцию AR-масок с архитектурными символами городов 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 2
23.03.2021 «Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков 1
19.03.2021 IBS разработала корпоративный геоинформационный сервис на платформе «1С» 2
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены 1
04.02.2021 В «Яндекс.Заправках» появилась оплата стеклоомывающей жидкости 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
08.12.2020 «Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты» 3
27.11.2020 «Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро 3
25.11.2020 «Ростелеком» зафиксировал рост востребованности таксофонов 1
20.11.2020 За заправки в приложениях «Яндекса» теперь можно получать баллы «Плюса» 2
18.11.2020 «Яндекс.Карты» помогут бизнесу делиться новостями с клиентами 2
06.11.2020 Водители заправляются через «Яндекс.Заправки» 100 тысяч раз в день 1
29.09.2020 «Яндекс» закрывает офис в Турции 1
15.09.2020 «Яндекс.Карты» покажут полное расписание общественного транспорта на месяц вперед 2
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
25.08.2020 «Здравсити» интегрировался с сервисом «Яндекс.Здоровье» 1
10.08.2020 «Билайн» сохранит доступ к мессенджерам, картам и навигации для клиентов с отрицательным балансом счета 1
05.08.2020 В «Яндекс.Картах» теперь можно публиковать снимки пешеходных маршрутов 2
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
17.06.2020 Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
03.06.2020 «Яндекс» поможет найти и купить лекарства в аптеках 1

Публикаций - 293, упоминаний - 446

Яндекс.Карты и Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 92
VK - Mail.ru Group 2482 23
Google LLC 7128 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 14
Samsung Electronics 5633 13
Microsoft Corporation 11017 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
Facebook 3765 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
Apple Inc - Эппл Рус 7680 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
Navteq 109 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 3
3727 2
Совзонд - Sovzond 66 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Twitter 2204 2
Xiaomi 904 2
I-Free 68 1
Мобильное электронное образование 12 1
EA - Electronic Arts 906 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Астелит 71 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
Комтел 12 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Rancher Labs 11 1
Расчетные решения АО 14 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
1С-Битрикс 344 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 1
Huawei 2726 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
О2О Delivery club 153 5
Яндекс.Такси 271 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Яндекс.Еда 93 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 4
Авто.ру - Auto.ru 67 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Роснефть НК 367 2
Открытие ФК 538 2
ЯКласс 19 1
Uber Technologies 258 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Почта Банк 289 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Почта России ПАО 1570 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ЕКА Топливная компания 11 1
Нефтьмагистраль 7 1
FC Barcelona - ФК Барселона - Испанский футбольный клуб 2 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ПТК - Петербургская топливная компания 3 1
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 4 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
МигКредит МФО 16 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
Альфа-Банк 1123 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
Фонд Росконгресс 4 1
Конституционный суд РФ 48 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Правительство РФ 2200 1
Счётная палата РФ 460 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 1
Kubernetes 307 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 1
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 21 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
Website - Вебсайт 115 1
Таксофон - телефон общего пользования 7 1
3D-печать 135 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
НИР - Научно-исследовательская работа 112 1
Google Android 10750 70
Apple iOS 5741 42
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
VK - Mail.ru Одноклассники 853 14
Symbian OS 764 13
WhatsApp Messenger 654 10
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 9
Microsoft Windows 10 6612 9
Java - Язык программирования 1167 9
Яндекс.Навигатор 108 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 9
Google YouTube - Видеохостинг 1706 8
Rakuten Viber 429 8
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Samsung Electronics Bada 171 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 5
Яндекс.Заправки 20 5
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 5
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 5
Apple iPad 3263 4
VK - Mail.ru Maps.me 45 4
VK - Mail.Ru Почта 164 4
Яндекс.Народная карта 28 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Zvooq 31 3
Tele2 TV 13 3
Linux OS 4243 3
Apple macOS 922 3
Apple iPhone 3 383 3
Яндекс.Едадил 13 3
Apple iPhone 6 547 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Яндекс.Маркет 439 2
Microsoft Excel 435 2
JavaScript - Язык программирования 626 2
Путин Владимир 1820 6
Волож Аркадий 181 4
Худавердян Тигран 66 4
Левчук Олег 6 2
Решетин Олег 38 2
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
Василевская Светлана 1 1
Зыков Владимир 2 1
Филиппов Денис 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 1
Прудников Роман 3 1
Ежов Фёдор 6 1
Korda Matt - Корда Мэтт 1 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 4 1
Шныр Леонид 4 1
Белик Алексей 2 1
Канаев Алексей 3 1
Абрамов Александр 6 1
Лемзаков Александр 1 1
Золотарев Александр 3 1
Слобцов Александр 4 1
Степанов Антон 56 1
Кузьменко Валерия 58 1
Дорохина Юлия 42 1
Чинкова Мария 25 1
Шадаев Максут 384 1
Зорин Александр 49 1
Бунина Елена 27 1
Чибис Андрей 19 1
Климарев Михаил 46 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Акимов Максим 167 1
Кузнецов Павел 13 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Поваров Григорий 1 1
Абрамков Александр 29 1
Фролов Александр 26 1
Ющенко Александр 25 1
Сидорюк Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 33
Украина 3347 31
Казахстан - Республика 2621 19
Беларусь - Белоруссия 2081 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 16
Европа 3730 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Россия - ПФО - Казань 1510 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 12
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 7
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - Севастополь 420 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Москва - Котельники 14 2
Германия - Федеративная Республика 3614 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Турция - Турецкая республика 950 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - Калуга 295 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Москва - Марфино 5 1
Россия - Иркутск 462 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
ДНР - Донецк 51 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Ноябрьск 62 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Транспорт 62 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Wikipedia - Википедия 274 4
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 91 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Радио России - радиостанция 30 1
LaCapitale 1 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
CNews - Auto.CNews 50 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Medsite.ru 1 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Врачи РФ 1 1
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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