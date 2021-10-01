Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Карты и Транспорт
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Публикаций - 293, упоминаний - 446
Яндекс.Карты и Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
|Путин Владимир 1820 6
|Волож Аркадий 181 4
|Худавердян Тигран 66 4
|Левчук Олег 6 2
|Решетин Олег 38 2
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
|Василевская Светлана 1 1
|Зыков Владимир 2 1
|Филиппов Денис 12 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 1
|Прудников Роман 3 1
|Ежов Фёдор 6 1
|Korda Matt - Корда Мэтт 1 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 4 1
|Шныр Леонид 4 1
|Белик Алексей 2 1
|Канаев Алексей 3 1
|Абрамов Александр 6 1
|Лемзаков Александр 1 1
|Золотарев Александр 3 1
|Слобцов Александр 4 1
|Степанов Антон 56 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Чинкова Мария 25 1
|Шадаев Максут 384 1
|Зорин Александр 49 1
|Бунина Елена 27 1
|Чибис Андрей 19 1
|Климарев Михаил 46 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Акимов Максим 167 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Поваров Григорий 1 1
|Абрамков Александр 29 1
|Фролов Александр 26 1
|Ющенко Александр 25 1
|Сидорюк Алексей 5 1
|CNews Analytics 1988 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru