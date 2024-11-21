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«Яндекс Карты» научились строить маршруты с учетом теплых остановок транспорта

В «Яндекс Картах» появились специальные маршруты на для регионов России с суровыми зимами. Они строятся с учетом отапливаемых остановок и позволяют меньше мерзнуть в ожидании общественного транспорта. В приложении такие маршруты называются комфортными и отмечены значком подогрева. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Комфортные маршруты доступны для жителей ХМАО, ЯНАО, Якутии, Чукотки, Красноярского края, Омской и Мурманской областей. Карты разметили более 600 отапливаемых остановок в этих регионах.

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Чтобы построить комфортный маршрут, «Карты» анализируют исторические данные о температуре, расстояние до отапливаемой остановки и время ожидания транспорта. Если получится найти вариант пути, который позволит дольше оставаться в тепле, он будет первым в списке. Такой маршрут может занимать немного больше времени, но позволит пользователям добраться до точки назначения в тепле.

Кроме того, теперь в «Картах» можно проверить, есть ли отопление на конкретной остановке. Достаточно открыть ее карточку и найти сверху подпись «Отапливается».

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