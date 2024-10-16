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Пешеходы смогут настроить свой маршрут в «Яндекс Картах»

«Яндекс Карты» обновили навигацию для пешеходов и велосипедистов. Теперь пользователи могут настроить маршрут так, чтобы встретить меньше лестниц и крутых подъемов. А в пути следить за деталями маршрута даже на заблокированном экране. Обновление поможет пользователям выбирать комфортные для них маршруты и следовать по ним, меньше отвлекаясь на телефон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Карты» анализируют перепады высот, количество лестниц с пандусами и предлагают пользователю настроить маршрут. Например, сделать его полегче — с минимальным количеством подъемов. Если при построении маршрута включить опцию «Избегать лестниц», приложение подскажет путь без них. А если это невозможно — подберет лестницы с пандусами.

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Яндекс
Пешеходы смогут настроить свой маршрут в «Яндекс Картах»

В пути пользователи смогут меньше смотреть в телефон и экономить заряд — детали маршрута доступны даже на заблокированном экране в режиме Live Activity для iOS или в виджете для Android. А при приближении к нужному повороту телефон будет вибрировать.

Новые опции уже доступны в приложении «Яндекс Карты» для Android и iOS.

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