В «Яндекс Картах» появились городские зимние развлечения по всей России

Зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников, появились в «Яндекс Картах». Пользователи по всей России могут найти информацию о катках, елочных базарах, резиденциях Деда Мороза и других новогодних развлечениях и спланировать отдых на каникулах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2024 г. на карте России появилось более 1720 новогодних елок. Главные елки городов-миллионников и городов Золотого кольца России отмечены в «Яндекс Картах» в виде 3D-моделей. На них детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме Карт на елках «включается» подсветка. До конца декабря 2024 г. будет отмечено еще больше символов нового года, информацию о них сервису присылают активные пользователи. А чтобы помочь россиянам найти собственную елку, в «Картах» отметили более 3500 тыс. точек продажи елок — это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Больше всего елочных базаров на 10 тыс. человек в Волгограде — там более 170 таких организаций.

Яндекс В «Яндекс Картах» появились городские зимние развлечения по всей России

Топ городов-миллионников по количеству елочных базаров на 10 тыс. жителей: Волгоград (1,74), Новосибирск (1,70), Самара (1,65), Воронеж (1,62), Челябинск (1,22), Омск (1,18), Уфа (0,93), Красноярск (0,85), Москва (0,62), Краснодар (0,58), Санкт-Петербург (0,51), Ростов-на-Дону (0,44), Пермь (0,40), Казань (0,39), Нижний Новгород (0,34), Екатеринбург (0,24).

В 2024 г. у россиян появилось больше возможностей для планирования зимнего отдыха. Так, в «Яндекс Картах» можно найти 16754 катка, что в два раза больше, чем в 2023 г. В 360 малых населенных пунктах по всей России катки в «Картах» отметили впервые. Среди городов-миллионников больше всего катков на 10 тыс. жителей в Москве (3,51), Самаре (2,48) и Красноярске (2,44).

Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей: Москва (3,51), Самара (2,48), Красноярск (2,44), Омск (2,42), Челябинск (2,40), Екатеринбург (2,33), Санкт-Петербург (2,26), Новосибирск (2,24), Пермь (2,08), Воронеж (1,83), Уфа (1,72), Казань (1,70), Нижний Новгород (1,68), Волгоград (1,02), Краснодар (0,38), Ростов-на-Дону (0,32).

Кроме того, в «Картах» можно найти более 20 резиденций Деда Мороза, которые можно посетить в новогодние праздники: от Вотчины Талвиукко — карельского Деда Мороза, до Мороза дома во Владивостоке.