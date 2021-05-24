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ФЦП Электронная Россия
Федеральной целевой программы


24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
21.07.2016 Путин приказал упаковать все госорганы в единую ИТ-инфраструктуру 1
11.07.2016 Итоги проверки: Минкомсвязи завышает цены за услуги «Ростелекома» 1
11.07.2016 Счетная палата: Минкомсвязи «без результата» тратит бюджетные деньги 1
16.05.2016 Тысячи часов, миллиарды рублей: что дала России система электронного правосудия 1
04.04.2016 ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода 1
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 2
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
02.10.2013 В Пензенской области региональный фрагмент ЕГИСЗ охватил 48 медучреждений 1
26.09.2013 Три составные части умного правительства России 1
24.09.2013 У Минкомсвязи могут забрать электронное правительство 1
22.09.2013 Регионы не торопятся подключаться к СМЭВ 1
31.07.2013 Медведев взял информатизацию госсектора в свои руки 1
08.07.2013 Почему ГАС «Управление» не взлетела 1
26.06.2013 Текстовая аналитика полезна для маркетинга и обеспечения безопасности 1
27.05.2013 Электронное правительство – анализируем успехи и неудачи 1
30.11.2012 CNews FORUM 2012: РСО-Алания отчиталась о своих ИТ-проектах 1
31.10.2012 «Техносерв» рассказал о достижениях компании и ИТ-рынка за 20 лет 1
02.10.2012 ИКТ в госсекторе: регионы ждут новой волны 1
20.07.2012 Sfour поставила мультифункциональные киоски для Комитета ИТ Ставропольского края 1
10.07.2012 Экс-замминистра связи Илья Массух остро критикует нового министра 1
10.07.2012 Экс-замминистра связи Илья Массух критикует нового министра 1
03.07.2012 Замминистра связи Илья Массух покинул свой пост 1
14.06.2012 Илья Массух подал заявление об увольнении из Минкомсвязи 1
22.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2012: электронное правительство неизбежно» 1
14.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2012: электронное правительство неизбежно» 1
07.03.2012 Медведев за 4 года: Главные ИТ-проекты страны. ГОЛОСОВАНИЕ 1
05.03.2012 Администрация города Салават внедряет электронный документооборот на базе СЭД «Дело» 1
16.02.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2012: электронное правительство неизбежно» 1
15.02.2012 Управление образования администрации Бирского муниципального района Республики Башкортостан внедрило СЭД «Дело» 1
02.02.2012 «Ростелеком» перевел в электронный вид 21 госуслугу в Томской области 1
26.01.2012 Администрация Ишимбайского муниципального района Республики Башкортостан расширяет использование СЭД «Дело» 1
19.01.2012 В администрации Кугарчинского района Республики Башкортостан внедрена СЭД «Дело» 1
13.01.2012 Путин ищет коррупцию в тысячах поставщиков «Ростелекома» 1
09.12.2011 У «Ростелекома» отбирают многомиллионную маржу с «Электронной России» 2
09.12.2011 Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия» 2
05.12.2011 МВД проверяет «Ростелеком» и Минкомсвязи на предмет хищения денег «Электронной России» 1
31.08.2011 Минкомсвязи и «Ростелеком» отвергают обвинения Генпрокуратуры в хищении 300 млн рублей 2
31.08.2011 Приоритеты правительства: Публичность результатов ИТ-проектов, СПО и отказ от дублирования работ 1
30.08.2011 «Электронная Россия» станет уголовной? 1

Публикаций - 162, упоминаний - 174

ФЦП Электронная Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 36
Microsoft Corporation 11060 8
IBM 3537 7
Ростелеком Связьинвест 695 6
ЭОС - Электронные офисные системы 984 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Барс груп 402 3
Совзонд - Sovzond 66 3
Abbyy 793 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 3
АйТи 751 2
HDS - Hitachi Data Systems 288 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
РТЛабс 145 2
Merlion - Мерлион 273 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Intel Corporation 4169 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Twitter 2204 2
Oracle Corporation 3342 2
Cisco Systems 2038 2
Dell EMC 2397 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Открытые технологии 205 1
HP 3Com 56 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 52 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
ECI Telecom 21 1
Прогноз 195 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Армада 275 1
Verysell - Верисел 91 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта России ПАО 1572 2
Газпром ПАО 520 1
Уралсиб Банк 389 1
Аэрофлот 493 1
Marshall Capital Partners 63 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Ак Барс Банк 173 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Транснефть 159 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Туполев ПАО 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Федеральное казначейство России 766 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 4
Правительство РФ 2201 4
Счётная палата РФ 460 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Саратовской области 17 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Правительство Архангельской области 7 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы 653 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 6
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Открытый регион 23 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
Безопасный город 347 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
Открытые данные - Open data 57 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ЭОС Дело СЭД 621 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 367 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Abbyy Compreno 20 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Naumen SETonline 20 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Apple iOS 5741 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
ЭОС Дело-web 128 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Apple Mac 1456 1
Google Android 10750 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Никифоров Николай 1126 9
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Медведев Дмитрий 1433 8
Путин Владимир 1824 6
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Кесельбренер Леонид 49 5
Попов Алексей 311 5
Сапельников Сергей 100 4
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Духовницкий Олег 91 3
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Айвазов Армен 449 3
Опенышева Светлана 54 3
Казак Максим 95 3
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Забелин Вячеслав 11 3
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Собянин Сергей 211 3
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Володин Вячеслав 62 2
Лысенко Эдуард 209 2
Керценбаум Кирилл 20 1
Юсупов Ренат 75 1
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Сечин Игорь 27 1
Жаров Александр 165 1
Деянышев Вадим 19 1
Пак Олег 90 1
Гаттаров Руслан 117 1
Мартынов Сергей 19 1
Рудычева Наталья 81 1
Балуев Евгений 28 1
Носков Константин 201 1
Свердлов Денис 163 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 27
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
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Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - Уфа 640 2
Россия - Омская область 383 2
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Украина 3361 2
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Казахстан - Республика 2627 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Образование в России 335 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Великая Отечественная война 122 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
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CNews Analytics 1988 8
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 7 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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