Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФЦП Электронная Россия
Федеральной целевой программы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 162, упоминаний - 174
ФЦП Электронная Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Никифоров Николай 1126 9
|Щеголев Игорь 676 8
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Путин Владимир 1824 6
|Валяева Елизавета 72 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Попов Алексей 311 5
|Сапельников Сергей 100 4
|Массух Илья 192 4
|Духовницкий Олег 91 3
|Храмцовская Наталья 38 3
|Айвазов Армен 449 3
|Опенышева Светлана 54 3
|Казак Максим 95 3
|Серова Елена 299 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Забелин Вячеслав 11 3
|Соловьев Игорь 35 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Ахмеров Тимур 73 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Собянин Сергей 211 3
|Левашов Александр 88 2
|Чистова Вера 11 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Павлов Николай 9 1
|Сечин Игорь 27 1
|Жаров Александр 165 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Пак Олег 90 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Мартынов Сергей 19 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Балуев Евгений 28 1
|Носков Константин 201 1
|Свердлов Денис 163 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 8
|IDC - International Data Corporation 2713 2
|Gartner 2190 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759852, в очереди разбора - 663542.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759852, в очереди разбора - 663542.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru