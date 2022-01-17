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Транспортная телематика Системы мониторинга транспортных средств Smart Telematics Platform
Системы сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры
Публикаций - 78, упоминаний - 81
Транспортная телематика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4910 11
|Нащекин Алексей 111 6
|Нечаев Андрей 21 4
|Шилов Сергей 72 4
|Шипелов Андрей 21 4
|Агафонов Вадим 13 3
|Абрамченко Виктория 16 3
|Ротенберг Аркадий 45 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Никифоров Николай 1151 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Молодых Владимир 27 2
|Казаринов Дмитрий 6 2
|Жердев Сергей 4 2
|Висневский Юрий 11 2
|Слизень Виталий 241 2
|Медведев Дмитрий 1601 1
|Кульченков Кирилл 1 1
|Буленков Дмитрий 15 1
|Купинский Геннадий 4 1
|Кайгородова Оксана 10 1
|Гончарова Анастасия 4 1
|Зимин Игорь 15 1
|Силин Михаил 27 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Сергеев Артем 4 1
|Пауков Сергей 8 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Анохин Михаил 5 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Нигметзянов Марсель 1 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Грошов Станислав 5 1
|Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 1
|Меликян Артур 4 1
|Юров Виктор 1 1
|Царева Юнона 4 1
|Ускова Ольга 153 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|Савина Юлия 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177764, в очереди разбора - 983014.
Создано именных указателей - 71813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177764, в очереди разбора - 983014.
Создано именных указателей - 71813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru