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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Транспортная телематика Системы мониторинга транспортных средств Smart Telematics Platform


Системы сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры


17.01.2022 Polywell Computers объявляет о выпуске нового класса заменяемых промышленных мини ПК – SwapPC 1
23.12.2021 Терминалы Galileosky помогли нефтесервисной компании удаленно оценивать работу водителей 1
25.05.2021 Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты 1
07.04.2021 Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
24.11.2020 «Лаборатория умного вождения» внедрила многоуровневую систему защиты пользовательских данных 1
04.09.2020 НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру 1
05.08.2020 «Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора 1
27.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
23.07.2020 Крановые установки Ивановского машиностроительного завода «Автокран» прямо на конвейере оснащают системами видеомониторинга. 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
20.07.2020 J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г. 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
19.12.2019 Ericsson и Microsoft будут вместе создавать решения для подключенных автомобилей 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
02.10.2019 «Лаборатория умного вождения» стала участником проекта по созданию общей базы автоданных 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 2
22.08.2019 Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
14.06.2019 PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга 1
23.04.2019 «Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне 1
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
26.03.2019 КРОК и Meta System помогут снизить аварийность на дорогах 2
25.03.2019 Bright Box: Ушедшие в облака забыли о технологической рутине 1
20.11.2018 Новаторы в сфере НТИ «Автонет» поборются за грант в 20 млн рублей 1
17.10.2018 «Инфосистемы Джет» представила ИИ-решение для «Контрол лизинг» 1
17.10.2018 «Инфосистемы джет» разработала для «Контрол лизинг» решение, позволяющее контролировать действия водителей 1
10.09.2018 МТС построила федеральную сеть NB-IoT для интернета вещей 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
15.01.2018 J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире 1
15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП 1

Публикаций - 78, упоминаний - 81

Транспортная телематика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Телематические системы 28 9
НТС - Национальные телематические системы 21 8
HTC Corporation 1406 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8220 7
Ростех - Ростехнологии 2480 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 5
Microsoft Corporation 22254 4
Крок - Croc 1603 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 317 4
Ростех - РТ-Инвест 50 4
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 3
21 век – ТВ - Народный телефон 1876 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 3
NVision Group - Энвижн Груп 659 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 3
Прогресс софт 8 3
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 37 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 38 2
Ramax - Рамакс 75 2
Cisco Systems 4699 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 753 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 15 2
Huawei 3129 2
Ericsson 2698 2
Box inc - box.com - box.net 168 2
Siemens AG - Siemens Group 2282 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 172 2
НТС СофтТелематика 3 2
Сбер - Цифровая Платформа 466 2
ГЛОНАСС АО 85 2
Омникомм - Omnicomm 156 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 306 2
Yandex - Яндекс 4897 2
Telematics 9 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5392 2
Bright Box - Брайт бокс 18 2
Инфосистемы Джет 861 2
Intel Corporation 11134 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5110 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 3
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 3
Май - Российская торговая компания 279 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 808 3
Царицын капитал 22 3
Связной ГК 1129 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 2
РВК - Российская венчурная компания 525 2
РЖД - Российские железные дороги 1429 2
Intouch - Интач Страхование 32 2
Контрол лизинг 3 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 964 2
Газпром нефть 417 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 34 1
АТАК - сеть магазинов 1794 1
Boeing 954 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 1 1
Mitsubishi Motors 24 1
PepsiCo - Пепсико 152 1
Phystech Ventures 11 1
Точка 1068 1
Airbus Group 203 1
ПК ТС - ПК Транспортные системы 2 1
Согласие СК 762 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 1
Россети Ленэнерго 346 1
Gotech Innovation 8 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 289 1
Ингосстрах СПАО 300 1
Volvo Cars 218 1
Роснефть НК 426 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 316 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 353 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 281 1
Спортмастер 134 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 125 1
Связной Банк 87 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9900 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 7
Правительство РФ 7554 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2398 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1564 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 457 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 836 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 24 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 400 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1021 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2116 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 53 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 50 1
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 728 1
Администрация Курской области 14 1
Правительство Республики Коми 26 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 145 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 174 1
Пермская городская Дума 4 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 53 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 39 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 14 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 55 1
ГБУ БДД РТ - Безопасность дорожного движения Республики Татарстан 1 1
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 195 1
Руссофт - Russoft 366 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 17 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 74 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 13 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36684 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2551 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6053 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7170 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1794 8
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 3377 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6113 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 575 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5172 7
Сервер - Серверные платформы 6351 6
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 2312 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 320 5
Мобильное приложение - Mobile app 3865 5
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1740 3
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Smart City - Умный город - Цифровой город 886 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1064 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3209 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2216 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 294 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1747 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 113 4
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 30 4
Microsoft Azure 1251 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 205 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 155 3
Seldon.Basis 7 3
Apple iPhone 6 1556 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 787 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2233 3
Remoto 9 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 966 2
Google Android 11793 2
ЭОС Дело СЭД 2677 2
СКАУТ Безопасное вождение 20 2
SAP Leonardo IoT 5 1
LG 75SM99 1287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 40 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 4 1
Luxms BI 13 1
PTC ThingWorx 23 1
Cognitive Agro Pilot 31 1
Microsoft BizSpark 46 1
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 8 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
HeadPoint inONE - IoT-платформа 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 161 1
Microsoft Azure Event Hubs 1 1
Microsoft Azure Data Lake Analytics 2 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Microsoft Azure SQL 34 1
Microsoft Office PowerPoint 624 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1204 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 24 1
Microsoft Skype 1909 1
Michelle Robotics 1 1
WayBot Cleanbotics 1 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Исанин Антон 4910 11
Нащекин Алексей 111 6
Нечаев Андрей 21 4
Шилов Сергей 72 4
Шипелов Андрей 21 4
Агафонов Вадим 13 3
Абрамченко Виктория 16 3
Ротенберг Аркадий 45 3
Ротенберг Игорь 35 3
Никифоров Николай 1151 3
Емельянов Станислав 67 3
Молодых Владимир 27 2
Казаринов Дмитрий 6 2
Жердев Сергей 4 2
Висневский Юрий 11 2
Слизень Виталий 241 2
Медведев Дмитрий 1601 1
Кульченков Кирилл 1 1
Буленков Дмитрий 15 1
Купинский Геннадий 4 1
Кайгородова Оксана 10 1
Гончарова Анастасия 4 1
Зимин Игорь 15 1
Силин Михаил 27 1
Гревцов Сергей 1 1
Сергеев Артем 4 1
Пауков Сергей 8 1
Галушко Дмитрий 5 1
Анохин Михаил 5 1
Карпинский Алексей 37 1
Нигметзянов Марсель 1 1
Барыкин Сергей 9 1
Грошов Станислав 5 1
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 1
Меликян Артур 4 1
Юров Виктор 1 1
Царева Юнона 4 1
Ускова Ольга 153 1
Минниханов Рифкат 4 1
Савина Юлия 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 104560 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32752 16
Того - Тоголезская Республика 21841 15
Казахстан - Республика 4413 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44989 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 4
Европа 10888 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1166 3
Беларусь - Белоруссия 3426 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12097 3
Украина 6021 3
Люксембург Великое Герцогство 364 3
Япония 9688 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13066 2
Австралия - Австралийский Союз 2729 2
Израиль 1732 2
Ближний Восток 2538 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1418 2
Америка Латинская 1402 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1162 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 845 2
Литва - Литовская Республика 538 2
Россия - СФО - Новосибирск 3210 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2166 2
Германия - Федеративная Республика 8493 2
Испания - Королевство 2819 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2089 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1591 2
Россия - ПФО - Казань 2005 2
Россия - ЦФО - Курская область 461 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 691 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2132 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 595 1
Америка 1976 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 986 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2105 1
Ирландия - Республика 816 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3472 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 7259 15
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 330 12
Страхование - Страховое дело 1178 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10893 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11141 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1052 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 9192 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2217 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8468 5
Логистика - Логистические услуги - Доставка 1161 4
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1645 4
Образование - Наука - Научная деятельность 4325 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1669 4
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 127 4
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 111 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1800 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4219 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 181 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1652 3
Недвижимость 832 3
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Авиационная промышленность - Авиация 227 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 240 2
Монополия 278 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 483 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 102 2
Кредитование 651 2
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Строительство - Промышленность строительных материалов 640 2
Налогообложение 804 2
Аренда 464 2
Финансовые показатели 399 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1690 2
TAdviser - Центр выбора технологий 239 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 1
РИА Новости 760 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 348 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 849 1
Japan Today 47 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 4
500 Startups 2130 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3129 1
ABI Research 230 1
Global Market Insights 8 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Grand View Research 15 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
Datamonitor 83 1
Berg Insight 19 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3377 8
РАН - Российская академия наук 1335 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 600 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 157 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 427 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 33 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 14 1
100+ Forum Russia 4714 9
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2447 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1700 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71813.
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