Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росимущество
Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом
Госкомимущества
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 324, упоминаний - 536
Росимущество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 48
|Песчанских Георгий 37 29
|Власов Сергей 76 28
|Калина Роман 60 27
|Приданкин Андрей 30 23
|Албычев Александр 74 23
|Рудзевич Мария 34 23
|Петрушин Андрей 64 22
|Меджитов Тимур 56 22
|Бутенко Юрий 64 21
|Чамара Денис 57 20
|Чернякова Елена 26 20
|Матвеева Татьяна 83 20
|Катамадзе Анна 72 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Цариковский Федор 31 19
|Бойко Елена 151 18
|Раков Ярослав 48 18
|Левин Леонид 83 17
|Путин Владимир 1820 17
|Звягина Наталья 64 17
|Крюков Сергей 26 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Соколов Алексей 121 16
|Носков Константин 201 16
|Паршин Максим 141 15
|Ковнир Евгений 71 15
|Симаков Олег 106 15
|Акимов Максим 167 14
|Иванов Алексей 76 14
|Фомичев Олег 107 14
|Ципорин Павел 51 13
|Семенов Алексей 67 13
|Хайруллин Айрат 39 12
|Дюбанов Анатолий 86 12
|Лысенко Эдуард 209 12
|Палюх Юрий 15 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru