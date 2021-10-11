Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Росимущество
Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом
Госкомимущества


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 2
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
14.07.2021 Cloud4Y предоставил сертифицированный PCI DSS-сервер «Еврофинанс Моснарбанк» 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 2
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 2
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 3
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 2
13.01.2021 Министр цифрового развития России заболел коронавирусом 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 2
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг 1
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 2
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 2
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
30.10.2020 «Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО 2
20.10.2020 Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта 1

Публикаций - 324, упоминаний - 536

Росимущество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 84
Ростелеком Связьинвест 692 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
АФК Система ПАО 990 18
Microsoft Corporation 10997 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
Восход ФГБУ НИИ 365 12
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Крок 1219 10
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 10
Микрон - Micron 365 9
Reliance Communications - Rcom 39 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
IBM 3524 6
Программный продукт ГК 92 6
Ланит ГК 1154 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
РТЛабс 145 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Yandex - Яндекс 4098 6
Базальт СПО 206 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
ТерраТех - TerraTech 8 5
ОТР 133 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
SAP SE 3207 4
Directum - Директум 643 4
Softline - Софтлайн 1472 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
ГЛОНАСС АО 82 3
Intel Corporation 4143 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 29
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 23
Почта России ПАО 1570 18
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
Вертолеты России 114 6
X5 Group 599 6
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 6
Россети ПАО 168 6
РАО ЕЭС России ПАО 60 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
РусГидро ПАО 129 4
Роснефть НК 367 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Peters International 4 3
Fintailor Investments Limited 4 3
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 3
ВТБ24 583 3
Аэрофлот 492 3
Северсталь ПАО 204 3
Promsvyaz Capital B.V. 10 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Газпром ПАО 518 3
Интер РАО ПАО 158 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 2
Банк Россия 56 2
РКС - Российские космические системы 100 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Россети Ленэнерго 44 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 73
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 45
Федеральное казначейство России 766 42
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 38
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 37
Правительство РФ 2198 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 37
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 34
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 29
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 26
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 24
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 23
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 22
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 20
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 19
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство Москвы 649 15
Президент Российской Федерации 1439 15
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Счётная палата РФ 459 13
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Союз машиностроителей России 26 1
Gen-Z Consortium 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 21
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
Открытые данные - Open data 57 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Kaspersky Internet Security 289 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 2
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 2
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 2
Microsoft Office 1916 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
AlterOffice 16 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 2
Microsoft SQL Server 789 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
Четвернин Алексей 651 48
Песчанских Георгий 37 29
Власов Сергей 76 28
Калина Роман 60 27
Приданкин Андрей 30 23
Албычев Александр 74 23
Рудзевич Мария 34 23
Петрушин Андрей 64 22
Меджитов Тимур 56 22
Бутенко Юрий 64 21
Чамара Денис 57 20
Чернякова Елена 26 20
Матвеева Татьяна 83 20
Катамадзе Анна 72 19
Герасимюк Максим 20 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Цариковский Федор 31 19
Бойко Елена 151 18
Раков Ярослав 48 18
Левин Леонид 83 17
Путин Владимир 1820 17
Звягина Наталья 64 17
Крюков Сергей 26 17
Стрельцов Андрей 53 17
Ляшенко Сергей 29 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Соколов Алексей 121 16
Носков Константин 201 16
Паршин Максим 141 15
Ковнир Евгений 71 15
Симаков Олег 106 15
Акимов Максим 167 14
Иванов Алексей 76 14
Фомичев Олег 107 14
Ципорин Павел 51 13
Семенов Алексей 67 13
Хайруллин Айрат 39 12
Дюбанов Анатолий 86 12
Лысенко Эдуард 209 12
Палюх Юрий 15 12
Россия - Российская федерация - РФ 57124 206
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 92
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 34
Россия - Республика Алтай 681 21
Индия - Республика 2156 20
Россия - Калужская область 568 20
Россия - Республика Мордовия 386 18
Россия - Челябинская область 658 18
Россия - Тульская область 752 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 16
Россия - Ростовская область 859 14
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 13
Россия - Кировск - Кировская область 301 13
Казахстан - Республика 2618 13
Россия - Сахалинская область 432 12
Россия - Ульяновская область 348 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Россия - Новосибирская область 810 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Архангельская область 329 5
Россия - Севастополь 419 4
Россия - Астраханская область 369 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Европа 3725 4
Украина 3344 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3
Россия - Орловская область 131 2
Россия - Белгород 238 2
Россия - Сочи 910 2
Россия - Амурская область 320 2
Россия - Самарская область 557 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Россия - Свердловская область 804 2
Индия - Раджастан 47 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 4
Образование в России 328 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 2
Региональное законодательство 45 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Москва - Дом Долгоруковых - объект культурного наследия 2 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Русский язык 966 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 9
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
The Wall Street Journal 709 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
CrunchBase 62 1
23ABC News 55 1
N+1 - Издание 93 1
Ведомости 259 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Bloomberg 785 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 15
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
IDC - International Data Corporation 2708 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Инновация года - награда 26 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 3 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 39
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755215, в очереди разбора - 658905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще