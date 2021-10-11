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U.S. Department of Defense
Министерство обороны США
Пентагон



11.10.21 Главный военный программист США ушел в отставку 4
24.09.21 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
07.07.21 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 14
26.05.21 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
12.05.21 Xiaomi уделала Америку 6
02.04.21 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 2
25.02.21 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 2
17.02.21 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 3
25.01.21 Умер создатель Objective-C, языка программирования «маков», iPhone и iPad 1
15.01.21 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei 2
30.12.20 Крупный инвестор призвал расчленить Intel и устроить распродажу 1
22.12.20 Взломаны Intel, Nvidia, Cisco и другие ИТ-гиганты США 1
18.12.20 Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям 4
14.12.20 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
10.12.20 Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет 1
02.12.20 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
24.11.20 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 2
11.11.20 Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца 1
23.10.20 Что такое фаерволы и как они работают 1
12.10.20 Спецназ США готовится к кибервойне с Россией 1
26.08.20 Дроны научились лавировать между линиями электропередач 1
12.08.20 В сотни мобильных приложений внедрено шпионское ПО, разработанное военными США 1
27.07.20 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 7
10.07.20 Любые компании, использующие продукцию китайских техногигантов, лишатся госконтрактов США 1
07.07.20 Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль 2
02.07.20 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 4
19.06.20 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 7
15.05.20 Первый в мире производитель 5-нм чипов поддался уговорам Трампа и построит завод в США 2
11.05.20 США затеяли установить гегемонию выпуска процессоров 2
20.04.20 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 1
10.01.20 Чужой аккаунт TikTok можно легко захватить с помощью официального приложения 1
09.01.20 Samsung выпустила неубиваемый смартфон. Впервые за многие годы с огромной съемной батареей. Фото 1
08.01.20 На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО 2
13.11.19 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» 1
25.10.19 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
24.10.19 Подарок разведчикам: в интернете нашли подробности о личной жизни и командировках американских офицеров 1
23.10.19 Язык для Fortune 500. COBOL справляет юбилей 1
21.10.19 Ядерный щит США отказался от 8-дюймовых дискет из 1960-х годов 3
02.10.19 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 1
02.10.19 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1

Публикаций - 1424, упоминаний - 2133

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20922 76
IBM 8608 58
Raytheon 284 48
Google LLC 9366 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 32
Intel Corporation 10761 31
Oracle Corporation 5752 27
Новый диск 614 26
Codemasters 236 24
Apple Inc - Эппл Рус 10060 23
Amazon Inc - Amazon.com 2500 20
Cisco Systems 4617 18
Meta - Facebook 4102 18
Yahoo! 3467 17
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 16
Samsung Electronics 8903 15
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 13
AMD - Advanced Micro Devices 3477 12
Sony 5558 12
HP - Hewlett-Packard 3422 12
Марс ФГУП НПО 1021 12
SAS Institute 787 11
Lenovo Motorola 3318 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 11
HP Inc. 5086 11
EA DICE 152 11
Qualcomm Technologies 1515 10
Huawei 3107 10
Nvidia Corp 3000 10
SAP SE 4354 10
Lenovo Group 1984 9
PayPal 615 9
SEC Consult Services 1267 9
Patriot Memory 50 9
4990 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 458 9
Globalstar - Глобалстар 155 8
Red Hat 1111 8
DigitalGlobe 116 8
AT&T Inc 1517 7
Boeing 895 105
Lockheed Martin 659 82
BAE Systems 159 26
Walmart - Wal-Mart Stores 318 13
Airbus Defence and Space - EADS 123 13
Ball Aerospace & Technologies 46 7
eBay Inc 1557 7
Visa International 1635 7
Airbus Group 186 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 6
Michelin - Мишлен 26 6
Tesco 72 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 6
Procter&Gamble - P&G 195 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 5
Bank of America - Банк Америки 208 5
GM - General Motors 418 5
GlobalFoundries - GF 68 4
Волга-Днепр - Авиакомпания 26 4
American Airlines 76 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 3
АТАК - сеть магазинов 20 3
SLV 13 3
Barclays 81 3
Arianespace 83 3
United Airlines - авиакомпания 87 3
UBS AG 287 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 88 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
EADS Astrium 95 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 2
Coca-Cola Company 230 2
Gorenje 62 2
Рапида НКО - платежные система 137 2
EPIC Telecom Invest 141 2
Ford 350 2
Citibank - Ситибанк 250 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 170
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 131
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 99
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 98
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 87
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 58
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 56
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 54
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 51
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 42
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 34
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 33
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 24
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 14
МКС - Международная космическая станция 1381 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 10
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 10
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 10
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 8
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 7
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 7
Правительство РФ 2616 7
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 6
Счётная палата РФ 554 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1985 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
TIA - Telecommunications Industry Association 66 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 2
Демократическая политическая партия США 48 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 2
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 65 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 166 1
Linux Foundation 161 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 28
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 183 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 15
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9132 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 639 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 10
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 166 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 584 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 56 9
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 727 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 8
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2963 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2954 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1528 7
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 7
ARM64 - Архитектура процессора 1209 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1326 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2386 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6221 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 5
USB Type-C - USB-C 985 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 5
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 510 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 754 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 381 4
Smartphone - Смартфон 869 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 4
Acer Predator 117 29
Microsoft Windows 10 10058 28
Linux OS 7134 24
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 163 23
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 22
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 179 19
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 17
SpaceX 168 16
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 83 15
Google Android 11587 14
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 14
Google YouTube - Видеохостинг 2155 13
Google Earth - Google Планета Земля 446 11
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 11
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 10
Nvidia GeForce GTX 3046 10
Java - Язык программирования 2380 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 7
Microsoft Office 2932 7
SQL - Язык программирования 551 7
Myspace - социальная сеть 607 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 658 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 6
Microsoft Windows XP 2205 6
Microsoft Azure 1199 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2489 6
Apache HTTP Server 368 6
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 7 6
Microsoft Windows 8 1277 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 6
Microsoft Windows 1328 6
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 5
Postgres95 5 5
Ingres - СУБД 15 5
Microsoft Windows 7 1726 5
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 23 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 577 5
Космодром Байконур 1004 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 32
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 27
Bush George - Буш Джордж 270 20
Касперский Евгений 285 17
Путин Владимир 2374 16
Coats Dan - Коутс Дэн 14 10
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 10
Иванов Сергей 337 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 8
Гвоздев Дмитрий 84 6
Медведев Дмитрий 1577 5
Ковалев Александр 156 5
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 5
Попова Мария 121 5
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 5
Галушкин Олег 170 5
Chen Jolly - Чен Джолли 5 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 123 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 118 4
Biden Joe - Байден Джо 35 4
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 3
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 6 3
Larry Page - Ларри Пейдж 173 3
Rubin Andy - Рубин Энди 60 3
Панченко Иван 43 3
Allen Paul - Аллен Пол 119 3
Храмцовская Наталья 40 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 36 3
Бартунов Олег 32 3
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Коротков Александр 8 2
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 2
Водясов Алексей 98 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 15 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 44 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 174 2
Боровиков Игорь 67 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 830
Россия - Российская федерация - РФ 81551 277
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 159
Ирак - Республика 574 130
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 130
Земля - планета Солнечной системы 6382 83
США - Калифорния 3039 69
США - Колумбия - Вашингтон 1074 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 47
Европа 7221 46
Германия - Федеративная Республика 7754 44
Япония 7875 44
Иран - Исламская Республика Иран 921 42
Канада 2834 35
Северная Америка 2522 34
США - Нью-Йорк 2581 34
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 31
Израиль 1606 28
Южная Корея - Республика 3238 24
США - Техас 769 23
Австралия - Австралийский Союз 2484 23
Ближний Восток 2473 22
США - Аляска 232 22
США - Флорида 661 21
Индия - Республика 4051 21
Африка - Африканский регион 2653 21
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 530 20
Азия - Азиатский регион 3142 19
Франция - Французская Республика 4912 18
США - Вирджиния - Виргиния 162 18
Украина 5496 18
США - Нью-Мексико 212 18
Америка 989 18
США - Аризона 390 16
Тихий океан 440 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 16
Китай - Тайвань 1509 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 11
Вторая мировая война 477 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 5
Холодная война 62 4
Болезнь Альцгеймера 185 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 50469.
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