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TLS
Ttransport layer security
Криптографический протокол защиты транспортного уровня


18.10.2021 Vipnet PKI Client работает с УЦ Федерального казначейства 1
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 2
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 2
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 1
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
21.01.2021 «Айадмин» классифицировал всю зону .RU 1
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 2
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
16.12.2020 «Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS 2
14.12.2020 Какие ВКС-системы наиболее популярны на российском рынке 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
24.11.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила десктопную версию приложения «АТИ Мессенджер» 1
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 3
11.11.2020 В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии 2
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 2
23.10.2020 Что такое фаерволы и как они работают 1
19.10.2020 Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС 1
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 7
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 1

Публикаций - 181, упоминаний - 311

TLS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 24
Google LLC 7148 20
Apple Inc - Эппл Рус 7701 10
Telegram Group 702 10
Cisco Systems 2040 7
Крипто-ПРО 200 7
Intel Corporation 4175 6
Fortinet 286 6
Код Безопасности 365 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 5
SAP SE 3212 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Check Point Software Technologies 446 5
Ред Софт - Red Soft 246 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Cloudflare 50 4
Yandex - Яндекс 4101 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 3
Oracle Corporation 3344 3
Samsung Electronics 5666 3
SEC Consult Services 929 3
MVPower 11 3
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Red Hat 665 2
ZyXEL Communications 168 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
X5 Group - Пятерочка 559 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 6 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Аэроклуб 13 1
Бином 16 1
JCB International 113 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Возрождение - Коммерческий банк 98 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
СДМ-Банк 51 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
American Express 172 1
UDR Inc 6 1
X5 Group 599 1
Татнефть 112 1
Яндекс.Такси 271 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Visa International 1345 1
Tesla Motors 241 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Росгосстрах 182 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1572 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
Президент Российской Федерации 1439 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Правительство РФ 2203 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
OpenJDK Community 7 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 17
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 8
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 5
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 5
DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 10 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 4
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 4
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 4
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
OpenStack 347 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
Microsoft Windows 10 6635 30
Google Android 10751 24
Linux OS 4257 20
Apple iOS 5742 19
Apple macOS 925 15
Java - Язык программирования 1176 10
Google Chrome - браузер 1117 9
WhatsApp Messenger 654 8
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 8
Microsoft Windows 7 1662 6
Ред ОС 239 6
Microsoft Windows 853 6
SQL - Язык программирования 433 6
JavaScript - Язык программирования 628 5
Check Point Global Threat Index 24 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Office 365 769 4
Chromium - Браузер 166 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
КриптоПро СКЗИ CSP 96 4
Check Point Global Threat Impact Index 18 4
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 4
Check Point ThreatCloud 53 4
xHelper - вирус 15 3
Apple macOS X 901 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
Apple Mac 1456 3
Rakuten Viber 429 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Microsoft SQL Server 793 3
Microsoft Skype 1467 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 3
Путин Владимир 1824 4
Кулин Филипп 39 4
Лямин Александр 59 3
Белокрылов Александр 20 3
Дягилев Василий 83 3
Дуров Павел 216 3
Акиндинов Дмитрий 5 2
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 2
Пьянченко Андрей 5 2
Артимович Дмитрий 19 2
Журихин Павел 16 2
Климарев Михаил 46 2
Maddison John - Мэддисон Джон 22 2
Бургов Владимир 9 2
Новиков Иван 8 2
Галушкин Олег 168 2
Рахметов Руслан 23 2
Рустамов Рустам 169 2
Борисов Илья 26 2
Носков Константин 201 1
Лоевская Анна 14 1
Водясов Алексей 97 1
Гусев Дмитрий 48 1
Белоусов Сергей 217 1
Арефьев Андрей 22 1
Путин Сергей 36 1
Демидов Сергей 50 1
Нуйкин Андрей 27 1
Андрияшин Алексей 13 1
Каримов Ринат 28 1
Соколов Дмитрий 45 1
Петров Михаил 88 1
Плешков Алексей 42 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Волин Алексей 113 1
Сахненко Сергей 71 1
Гоц Роман 24 1
Зайцев Михаил 145 1
Иванов Олег 124 1
Жаров Александр 165 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Украина 3365 2
Европа 3752 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Ангола 21 1
Беларусь - Минск 327 1
Катар 78 1
Княжество Лихтенштейн 42 1
Россия - Иркутская область 543 1
Германия - Ганновер 68 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
США - Колорадо 55 1
Камерун - Республика 25 1
Ботсвана - Республика 11 1
Россия - Владимир 160 1
США - Денвер 25 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Россия - Сочи 912 1
Индия - Республика 2169 1
Казахстан - Республика 2629 1
Норвегия - Королевство 428 1
Великобритания - Лондон 819 1
Россия - Владивосток 864 1
Африка 1489 1
Израиль 721 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Человеческий фактор 126 1
Транспорт 62 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Ars Technica 227 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
За Телеком - telegram-канал 37 2
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
ZDnet 381 1
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 509 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Wired - Издание 119 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Securelist 7 1
Лаборатория Артимовича 3 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
Check Point Research 47 2
Security Compute Rating 5 2
Security Compute Ratings 3 2
Gartner 2190 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
University of Michigan - Университет Мичигана 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Black Hat - Конференция 41 1
CeBIT 85 1
TAdviser SummIT 3 1
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760756, в очереди разбора - 664445.
Создано именных указателей - 46354.
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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

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