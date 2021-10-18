Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TLS
Ttransport layer security
Криптографический протокол защиты транспортного уровня
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 181, упоминаний - 311
TLS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Кулин Филипп 39 4
|Лямин Александр 59 3
|Белокрылов Александр 20 3
|Дягилев Василий 83 3
|Дуров Павел 216 3
|Акиндинов Дмитрий 5 2
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Артимович Дмитрий 19 2
|Журихин Павел 16 2
|Климарев Михаил 46 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 2
|Бургов Владимир 9 2
|Новиков Иван 8 2
|Галушкин Олег 168 2
|Рахметов Руслан 23 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Борисов Илья 26 2
|Носков Константин 201 1
|Лоевская Анна 14 1
|Водясов Алексей 97 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Путин Сергей 36 1
|Демидов Сергей 50 1
|Нуйкин Андрей 27 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Каримов Ринат 28 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Петров Михаил 88 1
|Плешков Алексей 42 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Волин Алексей 113 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Гоц Роман 24 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Иванов Олег 124 1
|Жаров Александр 165 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760756, в очереди разбора - 664445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760756, в очереди разбора - 664445.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru