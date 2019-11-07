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Индексная книга CNews*
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Microsoft Windows Mobile OS Compact Edition (CE) Microsoft Pocket PC Microsoft Handheld PC Microsoft HPC Microsoft Palm-size PC

Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC


07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE
02.04.2018 Уволенный топ-менеджер Microsoft раскрыл причины провала Windows Phone
17.08.2015 История Windows Phone: от Windows Mobile до наших дней
27.05.2015 Мировой рынок смартфонов замедляется. Windows Mobile ждет бурный рост
06.08.2012 2ГИС обновил мобильное приложение для Android, Symbian и Windows Mobile
18.07.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile
29.06.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android и Windows Mobile
31.10.2011 Вышла новая версия ESET NOD32 Mobile Security для Symbian, Windows Mobile и Android
13.10.2011 УЗИ с помощью Windows Mobile 6.5
05.08.2011 Treelogic представил два недорогих GPS-навигатора на базе Windows CE
29.07.2011 Club.CNews: Elecont weather HD – непростой прогноз погоды для Android, iPhone, Windows Mobile
25.07.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile
14.06.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров
23.05.2011 Microsoft закрывает прием приложений для Windows Mobile 6
07.04.2011 Paragon Software выпустила погодное приложение для Java2ME и Windows Mobile
30.03.2011 Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile
16.02.2011 Philips Xenium V816: «долгоиграющий» коммуникатор на Windows Mobile
24.01.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор 5» для Windows Mobile
09.09.2010 Вышла Opera Mini 5.1 для Windows Mobile
08.09.2010 ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile
02.09.2010 Вышла новая версия Eset NOD32 Mobile с поддержкой Symbian и Windows Mobile
11.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1017 для Windows Mobile
06.07.2010 Android лидирует по доле бесплатных приложений, Windows Mobile отстает
04.06.2010 Миграция с Windows Mobile на Google Android
24.05.2010 Обзор Android 2.2: сильный удар по iPhone и Windows Mobile
19.05.2010 Android обошла Windows Mobile
19.05.2010 Рынок смартфонов: Android впервые обошел Windows Mobile
28.04.2010 Samsung выпустила QWERTY-коммуникатор на Windows Mobile
27.04.2010 Pocket PC исполнилось 10 лет
13.04.2010 Gitabyte представила в России два коммуникатора на базе Android и Windows Mobile
09.04.2010 Геосоциальный сервис AlterGeo запустил приложение для Windows Mobile
06.04.2010 Windows Mobile 7 переименовали
04.03.2010 Вышла версия Opera Mini 5 для Windows Mobile
27.02.2010 Adobe свернула разработки Flash под Windows Mobile 6.5
27.02.2010 Skype прекратил поддержку приложений под Java и Windows Mobile
19.02.2010 Paragon Software выпустил драйвер для полной интеграции NTFS c Windows CE
18.02.2010 Рынок мобильного софта переходит на онлайн-каталоги

Публикаций - 2201, упоминаний - 3331

Microsoft Windows Mobile OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 805
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 274
Samsung Electronics 9333 263
HTC Corporation 1428 237
Apple Inc 10683 236
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 194
Intel Corporation 11262 150
Google LLC 10352 150
Lenovo Motorola 3463 139
HP Inc. 5313 134
Sony Ericsson 1107 116
LG Electronics 3372 107
Sony 6145 103
Toshiba Corporation 2830 94
HP - Hewlett-Packard 3567 93
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 89
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 88
Dell EMC 4736 77
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 326 76
HP Compaq Computer Corp 1905 74
E-Ten Information Systems 113 67
HP - palmOne - Handspring 294 66
Navitel - Навител Навигатор 288 66
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 65
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 64
Rover - RoverComputers 397 60
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 53
Casio 325 52
Meta Platforms - Facebook 4267 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 48
Qualcomm Technologies 1639 47
Siemens AG - Siemens Group 2311 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 45
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 45
Twitter 2493 43
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 40
Yandex - Яндекс 5015 39
IBM - International Business Machines Corp 8941 37
Fujitsu 1898 37
Nvidia Corp 3118 34
Евросеть 1393 29
Связной ГК 1190 15
Carl Zeiss 294 12
Dixis - Диксис 343 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
Белый Ветер 340 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
LinkedIn 558 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 7
eBay Inc 1576 7
Альфа-Банк 1476 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 6
Coca-Cola Company 241 5
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 5
Seiko Instruments Inc - SII 18 5
BMW Group 392 5
GM - General Motors 434 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 4
Почта России ПАО 1853 4
Walt Disney Company 556 4
Nike 157 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 4
Prada 51 4
McDonald’s - Макдоналдс 190 4
Цифроград 171 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 3
X5 Group 709 3
Ford 386 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Starbucks 78 3
Yamaha - Ямаха 98 3
Ferrari NV 144 3
Меркури - Mercury 215 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
Президент Российской Федерации 3770 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 111
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 20
Symbian Foundation 38 10
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
OLPC - One Laptop per Child 81 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
4CIO 16 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
WiMAX Forum 66 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Демократическая политическая партия США 91 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ЛДПР 98 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 476
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 455
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 374
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 303
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 264
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 246
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 222
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 212
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 181
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 163
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 155
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 137
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 137
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 1546 137
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 137
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 134
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 118
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 108
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 107
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 95
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 93
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 87
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 72
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 71
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 323 70
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 66
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 109 66
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 62
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 61
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 60
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 538 60
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 59
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 58
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 57
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 56
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 234 54
ARM64 - Архитектура процессора 1261 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 52
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 48
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 377 47
Nokia Symbian OS 1388 500
Google Android 11959 467
Microsoft Windows 10 11713 445
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 314
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 267
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 209
Linux OS 7669 204
Apple iOS 6422 167
Microsoft Windows 2104 141
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 130
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 130
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 125
Oracle Java - язык программирования 2554 125
Microsoft Office 3247 123
Intel XScale PXA 155 111
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 84
Microsoft Edge - браузер 1891 82
Microsoft Windows Mobile 2003 86 74
Microsoft Outlook 1241 70
Apple iPad 3663 68
Google Play - Google Store - Android Market 2732 67
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 531 63
Apple - App Store 2437 63
Microsoft Skype 1940 62
Microsoft Windows 2000 2856 61
Microsoft Windows XP 2291 58
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 55
Fujitsu Pocket LOOX 82 51
Nokia Nseries 424 48
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 47
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 329 45
Apple iPhone OS 137 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 44
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 41
Opera Browser - Браузер 923 39
Microsoft Exchange 1222 38
Samsung Electronics Bada 182 38
Microsoft Windows 7 1780 38
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 37
TI OMAP 116 35
Ксенин Алекс 311 58
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 34
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 29
Jobs Steve - Джобс Стив 996 25
Фадеев Михаил 55 23
Беляев Дмитрий 22 18
Завьялова Светлана 21 14
Демидов Михаил 132 14
Савин Сергей 94 12
Лаптева Марина 114 10
Константинов Константин 30 9
Солонин Виталий 89 8
Филиппов Василий 13 8
Касперский Евгений 290 7
Москалева Татьяна 73 7
Лопатин Виктор 25 7
Никитин Николай 19 6
Ерофеева Мария 31 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 5
Артамонова Анна 182 5
Rubin Andy - Рубин Энди 61 4
Клинаичев Андрей 30 4
Соколов Андрей 15 4
Галицкий Александр 96 4
Гостев Александр 81 4
Сысоев Александр 23 4
Масленников Денис 17 4
Земков Сергей 156 4
Набоков Сергей 27 4
Киппельман Игнатий 6 4
Бехтерев Дмитрий 11 4
Андреев Андрей 29 3
Герчук Михаил 87 3
Дергунова Ольга 116 3
Макаров Станислав 116 3
Чубайс Анатолий 193 3
Баранов Алексей 17 3
Манджиков Очир 56 3
Смирнов Сергей 34 3
Чернышов Михаил 37 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 611
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 346
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 108
Европа 12319 102
Япония 10069 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 68
Германия - Федеративная Республика 8903 65
Китай - Тайвань 2115 60
Украина 6212 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 51
Южная Корея - Республика 4394 45
Азия - Азиатский регион 3803 45
Франция - Французская Республика 5665 38
Испания - Каталония - Барселона 707 35
Америка Северная 2650 32
Беларусь - Белоруссия 3525 32
Казахстан - Республика 4467 28
Италия - Итальянская Республика 3310 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 24
Испания - Королевство 2917 24
Швеция - Королевство 2072 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 23
Америка 2011 22
Индия - Республика 4263 22
Африка - Африканский регион 2928 21
Европа Западная 1329 21
Ближний Восток 2549 20
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 20
США - Калифорния 3381 19
Польша - Республика 1559 18
Европа Восточная 2927 18
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 17
США - Нью-Йорк 2616 17
Америка Латинская 1413 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 14
Австралия - Австралийский Союз 2791 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 238
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 145
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 104
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 49
Ergonomics - Эргономика 840 31
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 28
Английский язык 764 20
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
POI - points of interest 125 12
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 5
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
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