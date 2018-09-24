Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IDS Intrusion Detection System IPS Intrusion Prevention System Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений
Публикаций - 296, упоминаний - 373
IDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 7
|Кожемяка Егор 15 5
|Голов Андрей 42 4
|Дягилев Василий 83 4
|Самойленко Максим 65 3
|Бутман Игорь 5 3
|Галкин Николай 18 3
|Давидович Андрей 9 3
|Каменнова Мария 42 3
|Баталова Марина 12 3
|Ферапонтов Михаил 4 3
|Коваль Игорь 13 2
|Симис Борис 14 2
|Раевский Алексей 74 2
|Разумов Илья 12 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Пряникова Екатерина 3 2
|Синицын Артем 6 2
|Мякишева Марина 84 2
|Акимов Евгений 32 2
|Молодов Максим 6 2
|Оганесян Ашот 84 2
|Баринов Александр 33 2
|Новиков Алексей 40 2
|Кадер Михаил 10 2
|Никифоров Михаил 16 2
|Родионов Михаил 44 2
|Гелик Александр 1 1
|Ворошилов Павел 6 1
|Гурко Денис 11 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Сердюк Виктор 34 1
|Касперская Наталья 248 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Земков Сергей 156 1
|Прибочий Михаил 35 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
|Песков Дмитрий 79 1
|Данилин Алексей 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru