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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IDS Intrusion Detection System IPS Intrusion Prevention System Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений



24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS
13.08.2010 «Стройдорэкспорт» будет судиться с IDS Scheer из-за провала внедрения SAP ERP
15.04.2010 IDS Scheer создала процессную модель деятельности «Иркутскэнерго» в среде ARIS
21.01.2010 IDS Scheer выпустила решении ARIS MashZone для создания управленческих панелей
14.10.2009 IDS Scheer внедрила SAP ERP в «Хоум Кредит энд Финанс Банке»
10.09.2009 IDS Scheer выпустила новый бесплатный BPM-инструмент ARIS Express
01.09.2009 ARIS PPM 5 от IDS Scheer: процессная аналитика нового поколения
11.08.2009 IDS Scheer и InterSystems интегрировали свои продукты
25.06.2009 Bauer Media в России внедрил SAP ERP с помощью IDS Scheer
27.03.2009 Доход IDS Scheer в России в 2008 финансовом году вырос на 13,5%
13.03.2009 IDS Scheer представила новую услугу по управлению эффективностью бизнеса
28.01.2009 IDS Scheer помогла «Кыргызтелекому» создать концепцию внедрения ССП
26.01.2009 IDS Scheer создала референтную модель бизнес-процессов для телеком-компаний
22.01.2009 IDS Scheer завершила первый этап внедрения BSC на «Электромашине»
26.11.2008 «Информика» и IDS Scheer будут продвигать систему управления качеством для вузов
09.07.2008 IDS Scheer выпустила новую версию ARIS Platform
26.06.2008 IDS Scheer получила место в «магическом квадранте» инструментов Enterprise Architecture
07.02.2008 IDS Scheer: предварительные результаты 2007 финансового года
21.01.2008 IDS Scheer оптимизировала бизнес-процессы Siemens в России
17.01.2008 IDS Scheer анонсирует новую версию BPM-системы Ultimus
14.01.2008 IDS Scheer представила новые решения ARIS
14.11.2007 IDS Scheer помогает ТНК-BP оптимизировать систему управления
26.10.2007 IDS Scheer разработает стратегию развития для «Авгур Эстейт»
25.09.2007 IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1
20.09.2007 IDS Scheer помогает ГидроОГК оптимизировать бизнес-процессы
18.09.2007 IDS Scheer строит СМК для ОГК-2
14.09.2007 IDS Scheer помогает компании «Май» оптимизировать бизнес-процессы
10.09.2007 Softline будет продвигать ARIS от IDS Scheer
17.08.2007 IDS Scheer автоматизирует бизнес-процессы «Комкора»
07.08.2007 II квартал 2007: IDS Scheer «подросла» на 13%
02.08.2007 SAP и IDS Scheer расширяют сотрудничество: продажи ПО ARIS
06.06.2007 IDS Scheer внедряет СПП в компании «Май»
15.05.2007 IDS и IPS не собираются уходить с рынка
09.02.2007 «Ай-Теко» и IDS Scheer оптимизировали бизнес-процессы «МегаФона»
24.10.2006 IBM раскрывает подробности о сервере данных IDS Cheetah
11.10.2006 "IDS Scheer Россия" объявила результаты внедрений SAP
11.07.2006 IDS Scheer и "Ай-Теко" стали партнерами
16.06.2005 IDS разрабатывает SAP-решение для машиностроителей
19.06.2002 Cisco представила новые продукты класса IDS

Публикаций - 296, упоминаний - 373

IDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 196 74
SAP SE 4595 25
Cisco Systems 4720 23
Microsoft Corporation 22497 17
Check Point Software Technologies 694 11
Intel Corporation 11262 11
Логика Бизнеса 215 11
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 10
VMware 2025 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 9
InfoWatch - Инфовотч 842 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Программный продукт ГК 3960 8
Конфидент 72 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 6
Fortinet 320 6
HPE Aruba Networks 80 6
Крок - Croc 1616 6
6072 6
Trend Micro 567 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 6
HP Inc. 5313 5
1С-ИжТиСи 5461 5
Инфосистемы Джет 865 5
Softline - Софтлайн 1870 5
1С-Битрикс - Bitrix 443 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 5
Smart-Soft - Смарт-Софт 47 5
Radware 55 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Oracle Corporation 6035 4
Huawei 3222 4
Код Безопасности 432 4
Информзащита 641 4
Ultimus 6 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 147 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 6
Май - Российская торговая компания 416 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Русский стандарт Банк 370 4
ТНК-ВР Холдинг 248 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 20 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 3
Posti Group Corporation - Itella 25 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Иркутскэнерго ПАО 46 2
Силовые машины 66 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 2
Visa International 1809 2
Роснефть НК 434 2
БТА Банк - Туран Алем 31 2
Волга-Днепр - Авиакомпания 33 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
Expedia Group 132 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 13 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 25 1
Citi - Citigroup 283 1
РОСНО СК 171 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
МДМ Банк 246 1
Кировский завод 29 1
УВЗ Электромашина НПО 3 1
American Airlines 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Администрация Президента РФ 904 3
Правительство РФ 8292 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 15 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Федеральное казначейство России 1345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 170 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Руссофт - Russoft 378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 66
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 54
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 36
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 32
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 27
Сервер - Серверные платформы 10956 25
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 23
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 17
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 16
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 15
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 214 15
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 14
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 14
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 189 13
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 12
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DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 12
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NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 125 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 11
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 11
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 93 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 9
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Website - Вебсайт 9736 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 8
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 178 7
Software AG - ARIS Platform 162 44
Microsoft Windows 10 11713 23
Linux OS 7669 17
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 47 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
Google Android 11959 8
Apple iOS 6422 7
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 6
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 46 6
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 6
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 29 6
InfoTeCS - ViPNet IDS 17 6
IBM Informix СУБД 132 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 5
Software AG - ARIS BPM Portal 7 5
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 130 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 5
Software AG - ARIS Design Platform 8 4
Microsoft Azure 1276 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 4
AWS - Amazon Web Services 650 4
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 4
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 138 4
Microsoft SQL Server 1416 4
Microsoft Windows XP 2291 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 46 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 3
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 30 3
Microsoft Windows 2104 3
Microsoft Skype 1940 3
WhatsApp Messenger 745 3
HPE ArcSight 72 3
Intel x86 - архитектура процессора 1391 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
FreeBSD OPNsense OS 11 3
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 7
Кожемяка Егор 15 5
Голов Андрей 42 4
Дягилев Василий 83 4
Самойленко Максим 65 3
Бутман Игорь 5 3
Галкин Николай 18 3
Давидович Андрей 9 3
Каменнова Мария 42 3
Баталова Марина 12 3
Ферапонтов Михаил 4 3
Коваль Игорь 13 2
Симис Борис 14 2
Раевский Алексей 74 2
Разумов Илья 12 2
Трифаленков Илья 17 2
Пряникова Екатерина 3 2
Синицын Артем 6 2
Мякишева Марина 84 2
Акимов Евгений 32 2
Молодов Максим 6 2
Оганесян Ашот 84 2
Баринов Александр 33 2
Новиков Алексей 40 2
Кадер Михаил 10 2
Никифоров Михаил 16 2
Родионов Михаил 44 2
Гелик Александр 1 1
Ворошилов Павел 6 1
Гурко Денис 11 1
Касимов Вячеслав 16 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Сердюк Виктор 34 1
Касперская Наталья 248 1
Рейман Леонид 1009 1
Земков Сергей 156 1
Прибочий Михаил 35 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
Песков Дмитрий 79 1
Данилин Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Европа 12319 6
Европа Восточная 2927 6
Северный Кавказ 256 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Нидерланды 2197 4
Индия - Республика 4263 4
Израиль 1756 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 127 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Украина 6212 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 89 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Америка 2011 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Польша - Республика 1559 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Человеческий фактор 1099 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Мошенничество - Махинации 2142 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 48 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
Слепые зоны 22 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Пиратство - Авторское право 592 2
Blacklist - Чёрный список 71 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
Экономический эффект 694 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 77 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 7 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Частный сектор 72 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
NYT - The New York Times 956 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Reddit 221 1
BleepingComputer - Издание 157 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
DarkReading.com 89 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
cw360 84 1
CVE Details 3 1
GeekZone 3 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
PCweek 30 1
Gartner 3301 17
IDC - International Data Corporation 4671 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 7
Forrester Research 810 6
Juniper Research 468 3
SANS Institute 84 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
Forrester Wave 31 1
IHS Infonetics Research 90 1
IBM Managed Security Services 8 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
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ABI Research 230 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 76110.
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