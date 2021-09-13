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Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu Делойт Туш Томацу

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу


13.09.2021 «Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости
10.03.2021 «Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX
03.12.2020 COVID-19 ускорил рост облачного рынка
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense
20.07.2020 IBM и Deloitte получили сотни миллионов долларов за сайты, которые не работают
25.11.2019 «Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ
25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса
25.04.2019 Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект
19.09.2018 «Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд
07.06.2018 «Финтех Лаб» и Deloitte договорились о сотрудничестве в рамках консорциума R3
06.06.2018 «Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России
16.10.2017 При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США
14.09.2017 «Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство
23.05.2017 «Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг
16.01.2017 Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве
12.01.2017 Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ
09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская
24.11.2016 «Делойт» открыл новый офис в Новосибирске
05.09.2016 VMware анонсировала стратегию и альянсы в сфере интернета вещей
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год
05.03.2014 РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов
21.02.2014 Deloitte: Ранние проекты по внедрению Big Data оказались неудачными
20.12.2013 Половина россиян в течение года перейдет на LTE, а четверть откажется от смартфонов
28.06.2013 Oracle, NetSuite и Deloitte планируют поставлять интегрированные облачные HCM и ERP сервисы для компаний среднего бизнеса
04.06.2013 Deloitte развивает консалтинг в сфере ИБ: покупка Vigilant
04.12.2012 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов
03.12.2012 В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании
02.04.2012 Доход «Лаборатории Касперского» в регионе EMEA за пять лет вырос на 864%
01.12.2011 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия проиграла Турции
11.03.2011 Как блоги помогают работе с СЭД?
20.12.2010 Adobe и Deloitte Consulting будут сотрудничать в сфере создания и внедрения корпоративных приложений
09.04.2010 «Делойт СНГ» + Oracle: новое решение для автоматизации бизнес-процессов по управлению недвижимостью
03.12.2009 IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис
15.09.2009 Deloitte выбрала ARIS в качестве стандарта для моделирования бизнес-процессов

Публикаций - 349, упоминаний - 509

Deloitte упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 41
Microsoft Corporation 22497 35
Oracle Corporation 6035 31
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Accenture - Аксенчер 810 23
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 23
KPMG - КПМГ 302 21
HP Inc. 5313 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 378 17
Cisco Systems 4720 15
Google LLC 10352 15
HP - Hewlett-Packard 3567 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
1С-Битрикс - Bitrix 443 11
6072 11
1С-ИжТиСи 5461 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Apple Inc 10683 10
Dell EMC 4736 10
Intel Corporation 11262 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
Siemens AG - Siemens Group 2311 9
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 8
Россервис 53 8
SAP CIS - САП СНГ 821 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 7
Корус Консалтинг ГК 1014 7
Capgemini Consulting 117 7
Крок - Croc 1616 7
АФК Система ПАО 1638 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Yandex - Яндекс 5015 6
EDS - Electronic Data Systems 227 5
Vodafone Group 1318 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Евросеть 1393 6
Альфа-Банк 1476 6
Открытие ФК 2713 6
X5 Group 709 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 5
eBay Inc 1576 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Магнит - Сеть магазинов 447 4
Accenture - Andersen Consulting 61 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 4
IKEA - ИКЕА 124 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
Arthur Andersen 58 4
Avito - Авито 237 3
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
BMW Group 392 3
Связной ГК 1190 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Газпром ПАО 1008 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 3
Barclays 90 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 3
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 3
X5 Group - Пятёрочка 309 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 3
Газпром нефть 439 3
Lockheed Martin 730 3
Citi - Citibank - Ситибанк 265 3
Visa International 1809 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Правительство РФ 8292 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
World Bank Group - Всемирный банк 278 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 2
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 227 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 52 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
Руссофт - Russoft 378 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 1
Демократическая политическая партия США 91 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
Linux Foundation 167 1
OpenChain 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
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Путин Владимир 2542 4
Исанин Антон 9365 4
Шушкин Дмитрий 93 4
Тарасов Арсений 44 4
Македонский Сергей 46 4
Краснов Михаил 77 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
Володин Андрей 19 3
Lynch Mike - Линч Майк 10 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
Кудряшов Сергей 9 3
Farish Robert - Фариш Роберт 42 3
Тынкован Александр 51 2
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 2
Colebourne Ian - Коулберн Иан 2 2
Николаев Вячеслав 71 2
Карачинский Анатолий 89 2
Кузнецов Сергей 138 2
Макаров Валентин 173 2
Петунин Алексей 58 2
Solari Richard - Солари Ричард 2 2
Орловский Виктор 325 2
Муллахметова Гузель 10 2
Коротков Андрей 82 2
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 19 2
Евсягин Алексей 3 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Ершов Андрей 47 2
Чаркин Евгений 203 2
Лацанич Василь 104 2
Греф Герман 345 2
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 6 2
Амириди Юлия 17 2
Хренков Владимир 21 2
Нагорнов Иван 7 2
Менькова Татьяна 62 2
Кулик Вадим 126 2
Ушацкий Андрей 102 2
Flemming Regina von - Флемминг Регина фон 9 2
Натрусов Артем 142 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 42
Европа 12319 40
Ближний Восток 2549 29
Африка - Африканский регион 2928 25
Германия - Федеративная Республика 8903 22
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 19
Франция - Французская Республика 5665 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 17
Индия - Республика 4263 16
Япония 10069 16
Европа Восточная 2927 13
Украина 6212 12
Австралия - Австралийский Союз 2791 11
Америка Северная 2650 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
Израиль 1756 9
Казахстан - Республика 4467 9
Нидерланды 2197 9
Канада 3319 8
Южная Корея - Республика 4394 8
Италия - Итальянская Республика 3310 8
Бельгия - Королевство 851 7
Швеция - Королевство 2072 7
Норвегия - Королевство 1155 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Америка Южная 680 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 6
Испания - Королевство 2917 6
Казахстан - Алматы 483 6
Польша - Республика 1559 5
Ирландия - Республика 818 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 9
Аутсорсинг 1351 8
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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