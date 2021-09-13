Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu Делойт Туш Томацу
Публикаций - 349, упоминаний - 509
Deloitte упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182306, в очереди разбора - 965166.
Создано именных указателей - 76571.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182306, в очереди разбора - 965166.
Создано именных указателей - 76571.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru