Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Такси
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 271, упоминаний - 444
Яндекс.Такси упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 66 35
|Волож Аркадий 181 25
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
|Львов Евгений 10 6
|Делицын Леонид 94 5
|Артемьев Игорь 66 5
|Путин Владимир 1820 4
|Шулейко Даниил 11 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Акимов Максим 167 3
|Рязанов Антон 10 3
|Перегудов Михаил 4 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 3
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Федотов Алексей 7 3
|Онищенко Владислав 41 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 5 2
|Сысоев Александр 18 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Климарев Михаил 46 2
|Фирсов Максим 5 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Фролов Александр 26 2
|Абрамков Александр 29 2
|Полищук Дмитрий 11 2
|Юдников Андрей 13 2
|Макаров Андрей 18 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Дуров Павел 216 2
|Ханин Александр 42 1
|Зорин Александр 49 1
|Глазков Борис 40 1
|Шадаев Максут 384 1
|Лацанич Василь 92 1
|Решетин Олег 38 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Макаров Валентин 111 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Абрамов Александр 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru