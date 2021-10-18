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Яндекс.Такси


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям 1
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 2
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 1
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами 1
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 1
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 2
19.03.2021 МТС назначила директора центра Big Data 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 2
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 2
18.02.2021 Отчет Accenture TechVision 2021: Десятилетний план цифрового развития компаний – за два года 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 1
01.02.2021 Доставка заказов с «Яндекс.Маркета» для подписчиков «Яндекс плюс» стала бесплатной 1
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 3
29.10.2020 Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо 2
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 4
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии 1
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 1
08.10.2020 Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы 4
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 2
04.09.2020 «Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси» 1
04.09.2020 «Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию 1
03.09.2020 Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС» 1
21.08.2020 Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами 1
20.08.2020 МТС и Briskly запустили сервис онлайн-доставки для малого бизнеса 1
19.08.2020 «Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
13.08.2020 Без очередей и ожидания: в «Яндекс.еде» появилcя самовывоз 1
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1

Публикаций - 271, упоминаний - 444

Яндекс.Такси упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 185
VK - Mail.ru Group 2482 29
Google LLC 7128 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
Yandex Go - Yango 10 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
Microsoft Corporation 11017 5
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 5
Huawei 2726 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
Opteum - Оптеум 4 4
Accenture - Аксенчер 531 3
IBM 3527 3
Ланит ГК 1155 3
Telegram Group 702 3
Samsung Electronics 5633 3
Крок 1219 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Yandex Data Factory - YDF 25 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 3
Alibaba Group 298 2
Facebook 3765 2
3727 2
Инфосистемы Джет 675 2
SAP SE 3207 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
МаксимаТелеком 102 2
Tencent 93 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Nvidia Corp 2011 2
Сравни.ру 7 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Uber Technologies 258 72
Uber 257 72
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 42
Яндекс.Еда 93 28
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 28
О2О Delivery club 153 16
Gett 60 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Ситимобил - Служба такси 113 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Авто.ру - Auto.ru 67 9
Альфа-Банк 1123 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Foodfox 11 7
MLU B.V. 10 7
UFG Private Equity 25 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
Магнит - Сеть магазинов 269 7
ВТБ24 583 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Утконос 99 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Almaz Capital Partners 118 4
Lamoda 83 3
X5 Group 599 3
Почта России ПАО 1570 3
Target Global 10 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Visa International 1344 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Avito - Авито 171 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
О2О Холдинг 43 2
Ак Барс Банк 173 2
Wildberries 128 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Президент Российской Федерации 1439 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Правительство Москвы 649 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Королевский адвокат 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Правительство РФ 2200 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Роснано 456 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
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Apple iOS 5741 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 26
Uber Eats - UberEATs 28 23
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 19
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 16
Яндекс.Маркет 439 15
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 13
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 13
Яндекс.Музыка 131 13
Яндекс.Лавка 68 11
Яндекс.Афиша 26 10
VK - Mail.ru Одноклассники 853 9
Яндекс.Дзен 66 8
Яндекс.Плюс 44 8
Яндекс.Едадил 13 7
Яндекс.Шеф 11 6
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 6
Apple - App Store 2198 6
Яндекс.Телепрограмма 12 6
Яндекс Go 50 5
Яндекс.Радар 25 5
Apple Pay 385 5
Яндекс.Карты и Транспорт 293 5
Яндекс.Недвижимость 26 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Яндекс.Здоровье 16 4
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Яндекс.Расписания 25 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 4
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 4
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Яндекс.Навигатор 108 3
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 3
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