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МТС банк


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
17.09.2021 МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100% 3
17.09.2021 МТС купила у собственных хозяев инвестиционную компанию за 3,5 миллиарда 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
08.09.2021 Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» 4
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
24.08.2021 В офисах «Связного» появилась возможность подписания кредитных документов 1
20.08.2021 Аналитика «МТС банка»: популярность соцсетей вдвое увеличила траты россиян на фототовары 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.07.2021 МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin 1
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 1
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 1
14.07.2021 «Сбер» и «МТС банк» запустили мгновенные переводы в Сбербанк по номеру телефона 4
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 7
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
01.06.2021 «МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания 6
25.05.2021 Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay 2
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб. 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
13.04.2021 Ozon приобрел у Совкомбанка интернет-платформу «Оней Банка» 1
12.04.2021 Аналитика «МТС банка»: бытовые платежи ушли в онлайн 3
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 4
26.02.2021 Xiaomi рассказала о расширении сотрудничества с МТС 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
21.12.2020 МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк 5
04.12.2020 «МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников 3
16.11.2020 «МТС банк» и «Моби.деньги» запустили бесплатные мгновенные онлайн-переводы в Узбекистан 8

Публикаций - 254, упоминаний - 571

МТС банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 131
Samsung Electronics 5627 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
АФК Система ПАО 990 16
Такском - Taxcom 119 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилабс 25 13
Rimini Street 38 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Центр2М - Center2М 47 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Schneider Electric 408 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
Yandex - Яндекс 4098 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 9
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Mobile TeleSystems B.V. 6 6
Diasoft - Диасофт 353 5
Veeam Software 250 4
Google LLC 7124 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Naumen - Наумен 341 3
Arista Networks 15 3
Selectel - Селектел 137 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Dynatrace 46 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
IBM 3524 3
Xiaomi 904 3
Huawei 2723 3
АйТи 748 3
Эвотор - Evotor 105 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 44
Газпромбанк - ГПБ 692 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 40
Альфа-Банк 1122 35
РЖД - Российские железные дороги 1081 28
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 16
МКБ - Московский кредитный банк 268 16
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
ВТБ24 583 15
Уралсиб Банк 389 14
X5 Group 599 14
Интер РАО ПАО 158 14
Ингосстрах СПАО 210 14
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Траско - Trasko 27 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
OKS Group 31 13
Русский стандарт Банк 302 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Аэрофлот 492 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
PepsiCo - Пепсико 93 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Открытие ФК 538 12
Почта Банк 289 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство Москвы 649 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Федеральное казначейство России 766 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство РФ 2198 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 1
Правительство Калининградской области 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 20
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
Big Data - Большие данные 1136 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Умные платформы 496 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Google Android 10750 16
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Apple iOS 5741 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 11
Samsung Galaxy Note 558 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 11
МТС Деньги 42 10
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 9
Samsung Galaxy 345 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Samsung Galaxy Gear 102 5
Apple - App Store 2198 4
Apple Pay 385 4
Samsung Pay 238 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
MTS StartUp Hub 26 3
Oracle Siebel CRM 165 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Linux OS 4236 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Diasoft Flextera BI 12 2
МТС Cashback - MTS Cashback 8 2
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 2
Эвотор Pay 5 2
NetApp ONTAP 34 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Office 1916 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 72 1
Microsoft Azure 1171 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Карпов Иван 41 17
Смирнова-Крелль Оксана 49 17
Шадура Максим 17 15
Казарин Станислав 100 14
Путятинский Сергей 53 14
Чаркин Евгений 182 14
Елизаров Артем 16 14
Сотин Денис 102 14
Рубин Адар 28 13
Егоров Владимир 52 13
Шевченко Владимир 135 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Лебедев Антон 28 13
Рыстенко Михаил 57 13
Урьяс Вадим 76 13
Семенихин Игорь 37 13
Клепиков Алексей 77 13
Генкина Екатерина 24 13
Ямщиков Владимир 32 13
Мискевич Евгений 29 13
Васильев Владислав 39 13
Федечкин Сергей 19 13
Слышкин Василий 54 13
Халматов Максим 45 13
Сыкулев Андрей 57 13
Платонов Михаил 38 13
Сирота Юрий 38 13
Нестеров Алексей 79 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Соловьев Алексей 60 13
Хасин Михаил 26 13
Степченков Максим 36 13
Смык Виталий 27 13
Богданов Кирилл 90 13
Антонов Александр 73 13
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 13
Бурилов Андрей 25 13
Россия - Российская федерация - РФ 57124 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 21
Восточная Европа 1667 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Казахстан - Республика 2618 11
Беларусь - Белоруссия 2079 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 10
Украина 3344 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Грузия 687 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - ПФО - Казань 1507 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Индия - Республика 2156 3
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 3
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 2
Япония 2752 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - Калужская область 568 2
Узбекистан - Республика 820 2
Швеция - Королевство 747 1
Россия - Лыткарино 30 1
Словакия - Словацкая Республика 211 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Курск 231 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Амурская область 320 1
Австрия - Австрийская Республика 523 1
Россия - Кемеровская область 461 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
Trade-in 54 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
CNews Analytics 1988 3
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
500 Startups 23 1
CNews Инновация года - награда 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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