Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TDD
Test-driven development
Разработка через тестирование
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 111
TDD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ушацкий Андрей 100 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1828 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Ирине Бандровской 1 1
|Кучинский Владимир 1 1
|Марченко Антон 12 1
|Братишко Олег 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Донецкий Виталий 1 1
|Недорослев Сергей 2 1
|Толчинский Александр 2 1
|Нурутдинов Айрат 3 1
|Trondoli Alberto - Трондоли Альберто 1 1
|Soru Renato - Сору Ренато 2 1
|Cotamagna Claudio - Костамагна Клаудио 1 1
|Morocco Manila - Марокко Манило 1 1
|Авдеев Роман 1 1
|Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
|Колбинский Александр 1 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Рейман Леонид 413 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Носков Константин 201 1
|Свердлов Денис 163 1
|Жаров Александр 165 1
|Иванов Олег 124 1
|Усманов Алишер 241 1
|Костин Андрей 45 1
|Духанин Михаил 1 1
|Тамодин Николай 45 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Эрнст Константин 11 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Несис Александр 5 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Богданов Андрей 9 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru