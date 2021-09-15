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TDD
Test-driven development
Разработка через тестирование


15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G 1
30.05.2019 В продажу поступил удешевленный более чем в два раза Android-флагман. Цена 1
15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта 2
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota 1
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
02.01.2019 Власти чуть не выдали частоты новому 4G-оператору в Москве 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
02.10.2018 В России вдоль железных дорог появятся сети нового стандарта 1
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
28.02.2018 Huawei представила первый коммерческий чипсет стандарта 5G 3GPP 1
18.01.2018 ZTE начала российские продажи смартфона Blade A330. Цена 1
27.10.2017 Huawei и Telefónica Deutschland представили решение по установке антенн для сетей 5G 1
13.09.2017 Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз 1
11.05.2017 МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных 1
19.10.2016 В России представлен смартфон Philips Xenium Х818 1
14.07.2016 Nokia и МТС внедрили в коммерческой сети LTE в Москве технологию агрегации несущих FDD-TDD 1
06.07.2016 ZTE анонсировала сотрудничество с более 10 операторами по технологии Pre5G 1
06.06.2016 МТС нашла способ сделать 4G в полтора раза быстрее 6
03.06.2016 МТС ускоряет мобильный интернет объединением двух стандартов LTE 4
27.05.2016 Huawei представила свое видение сетевых технологий будущего на Wireless Russia Forum 1
15.03.2016 Huawei и Qualcomm продемонстрировали технологии связи 4.5G 2
04.02.2016 Путин распорядился построить «полностью отечественного» 4G-оператора для бедных 1
21.09.2015 Передел российского космоса: Началась борьба за создание мобильной спутниковой системы 1
14.09.2015 Исследование: Центры тестирования ПО российских компаний пока не демонстрируют бизнес-эффективность 1
27.08.2015 Сотовый оператор «Альфа-групп» приобрел 4G-частоты за 1,6 млрд евро 1
14.08.2015 Philips представила свой первый LTE-смартфон 1
03.06.2015 К 2020 г. 70% мирового населения будет пользоваться смартфонами 4
26.05.2015 Huawei стала партнером Audi Group в области технологий связи для автомобильной отрасли 1
27.02.2015 Huawei представит новые технологии радиоинтерфейса на базе 5G 1
27.02.2015 Huawei представила сетевой процессор Nova на базе архитектуры ARM64 и технологии FinFET 16 нм 1
20.02.2015 Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor 1
10.02.2015 Власти лишили МТС преференций при распределении 4G-частот 1
04.07.2014 Huawei представила решение Ultra-Flash CSFB для коммерческого применения голосовой связи 4G 1

Публикаций - 79, упоминаний - 111

TDD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Samsung Electronics 5702 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Антарес 25 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 3
Yota - Скартел 623 3
Таттелеком 106 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 2
Синтерра - Synterra 567 2
Энлаин - Энлайн - Nline 13 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Беркут НПФ 16 2
Huawei 2732 2
Philips 733 2
Xiaomi 904 2
Freshtel 49 2
China Mobile 186 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Nokia Corporation 2447 1
Воентелеком 134 1
Транзит-Телеком 8 1
Tiscali 5 1
Юнисел 7 1
Nortel Networks 223 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Ericsson 862 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
AriaDSL 4 1
Xinwei Group 9 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Основа Телеком 55 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Вайнах Телеком 42 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
ZTE Mobile Devices 29 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
НСТТ Белитон 7 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
Инвесткомм ООО 1 1
Amiscora 1 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
ВТБ Страхование 52 1
Sova Capital 4 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Евросеть 889 1
Альфа-Банк 1127 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
Связной ГК 883 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 7
3G - Стандарт мобильной связи 3744 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
Face Unlock - Разблокировка смартфона по лицу 19 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Wi-Fi Direct 159 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 22 1
eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 11 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 8 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 8 1
RRU - радиомодули 8 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 1
Smartphone - Смартфон 773 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 1
Big Data - Большие данные 1136 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Google Android 10751 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Apple macOS 930 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 2
Nokia N - серия 244 1
Philips Xenium - серия телефонов 19 1
Meizu Flyme Android OS 40 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Philips S - Серия смартфонов 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Yota LTE-сеть 2 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Meizu Super mCharge 7 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
ZTE Pre5G 10 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iPhone 5 710 1
Huawei nova - Серия смартфона 59 1
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 1
Meizu - Серия смартфонов 32 1
Google Android 9 Pie 159 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 1
Ушацкий Андрей 100 4
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1828 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Ирине Бандровской 1 1
Кучинский Владимир 1 1
Марченко Антон 12 1
Братишко Олег 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Юсуфов Виталий 24 1
Донецкий Виталий 1 1
Недорослев Сергей 2 1
Толчинский Александр 2 1
Нурутдинов Айрат 3 1
Trondoli Alberto - Трондоли Альберто 1 1
Soru Renato - Сору Ренато 2 1
Cotamagna Claudio - Костамагна Клаудио 1 1
Morocco Manila - Марокко Манило 1 1
Авдеев Роман 1 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Колбинский Александр 1 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Рейман Леонид 413 1
Щеголев Игорь 676 1
Носков Константин 201 1
Свердлов Денис 163 1
Жаров Александр 165 1
Иванов Олег 124 1
Усманов Алишер 241 1
Костин Андрей 45 1
Духанин Михаил 1 1
Тамодин Николай 45 1
Шойгу Сергей 59 1
Эрнст Константин 11 1
Сердюков Анатолий 54 1
Ройтман Евгений 34 1
Несис Александр 5 1
Соловенчук Александр 44 1
Богданов Андрей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 12
Япония 2802 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Европа 3774 5
Россия - ПФО - Казань 1520 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Россия - Краснодарский край 915 3
Россия - Нижегородская область 741 3
Россия - Самарская область 564 3
Индия - Республика 2175 3
Россия - Новосибирская область 817 3
Россия - Республика Марий Эл 203 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - Белгородская область 369 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - Республика Дагестан 265 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Республика Бурятия 285 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Ближний Восток 1475 2
Россия - Красноярск 851 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Бердск 11 1
Северная Африка 94 1
Россия - Альметьевск 60 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 3
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
Global Antenna Technology & Industry Forum - Международный форум технологий и индустрии антенн 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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