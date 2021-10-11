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OPPO Electronics


11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 4
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 2
29.07.2021 На мировом рынке смартфонов обвал из-за глобального дефицита микросхем 3
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств 1
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 2
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS 8
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
22.06.2021 На заводе дисплеев для iPhone, Xiaomi и Huawei впервые в истории началась забастовка 1
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
02.06.2021 На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский 1
01.06.2021 Поставки смартфонов на российский рынок выросли на 10,4% в I квартале 2021 года 1
27.05.2021 Oppo начала сотрудничать с Thales для создания первой в мире 5G SA-совместимой eSIM 3
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 4
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12 5
19.05.2021 Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного? 1
29.03.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, стала крупнейшим поставщиком чипов для смартфонов 2
22.03.2021 Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций 1
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 2
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео 3
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года 2
04.02.2021 Xiaomi станет выпускать смартфоны дороже самых топовых iPhone 1
01.02.2021 Samsung скопирует у LG фишку, которая могла бы спасти ее мобильный бизнес 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 3
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G 2
14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году 1
05.01.2021 Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Состав лидеров сменился 2
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео 1
25.12.2020 Нечестный на руку производитель процессоров стал крупнейшим в мире поставщиком чипов для смартфонов 1
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 2
07.12.2020 Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России 4
01.12.2020 Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов 2
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 2
11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 3
10.11.2020 Из-за санкций США Huawei останется без своего суперпопулярного бренда 1
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 2
05.11.2020 Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM 1

Публикаций - 222, упоминаний - 402

OPPO Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 904 135
Samsung Electronics 5641 110
Huawei 2727 86
Apple Inc - Эппл Рус 7685 85
Vivo 125 55
Google LLC 7135 49
Realme 79 46
OnePlus - BBK Electronics 131 32
MediaTek 315 26
Qualcomm Technologies 1001 25
LG Electronics 1838 22
Lenovo Group 1636 20
Nokia Corporation 2424 19
Sony 2327 18
ZTE Corporation 549 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 15
Lenovo Motorola 999 15
BBK Electronics 117 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 12
Ситилинк - Citilink 190 12
Microsoft Corporation 11039 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 8
Meizu 121 8
Canalys 149 7
Twitter 2204 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 6
Micromax - Микромакс системс 39 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
Tecno Mobile 19 5
Facebook 3765 5
HMD Global - Nokia 116 5
Amazon Inc - Amazon.com 1469 5
Samsung Display 35 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
F5 Networks 81 4
Yandex - Яндекс 4100 4
Vodafone Group 379 4
Fly 123 4
Acer Group 1359 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 26
Связной ГК 877 14
Евросеть 883 10
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
TÜV Rheinland Group 63 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Ferrari NV 70 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
BMW 248 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
Trellas 17 1
Porsche 36 1
Jaguar Land Rover 63 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Wildberries 128 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 1
Максимус 17 1
Audi 129 1
Red Bull 11 1
Pony Express 55 1
DST Global 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
AliExpress Tmall 52 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Credit Suisse 68 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
МТС банк 254 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Tesla Motors 241 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 21
Президент США 105 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Правительство РФ 2200 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 44
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 35
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 34
Smartphone - Смартфон 773 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 31
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 20
USB Type-C - USB-C 901 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 13
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 11
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 9
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
ToF camera - Time-of-flight камера 54 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 6
Dolby Atmos 144 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 6
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 5
Google Android-приложения и разработчики 236 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 205 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 4
Nano-SIM 121 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 4
USB OTG - On-The-Go 93 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
Google Android 10750 70
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 63
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 41
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 40
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 36
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 36
OPPO ColorOS 38 27
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 25
OPPO Find X - Серия смартфонов 31 22
Corning Gorilla Glass 496 21
Samsung Galaxy Note 558 19
Apple iPhone 11 152 19
Google Android 10 172 18
OPPO A - Серия смартфонов 28 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Huawei Mate - серия смартфонов 183 17
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 17
Google Android 9 Pie 159 16
Apple iOS 5741 16
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 16
OPPO Reno - Серия смартфонов 23 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 15
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 14
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 13
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 13
OnePlus - Серия смартфонов 90 13
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 13
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 13
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 12
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 11
Google YouTube - Видеохостинг 1710 11
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 10
OPPO SuperVOOC 12 10
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 9
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 9
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 9
Lau Pete - Ло Пит 13 7
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 5
Чайка Владимир 27 5
Wu Alen - Ален Ву 4 4
Jun Lei - Цзунь Лей 43 4
Lau Pete - Лау Пит 9 4
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 4
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 3
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 3
Гуцериев Михаил 107 3
Граф Аркадий 24 3
Liu Levin - Лю Левин 3 3
Путин Владимир 1821 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 2
Reith Ryan - Рейт Райан 11 2
Иванова Дагмара 24 2
Фрумусан Андрей 2 2
Chen Tony - Чен Тони 3 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 2
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 2
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 6 1
Xie Ivan - Се Айван 1 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 6 1
Russell Melissa - Рассел Мелисса 1 1
Srivastava Sangeetika - Сривастава Сангитика 2 1
Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
Лосев Сергей 43 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 10 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Lucas Philippe - Лукас Филипп 1 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Yoshida Kenichiro - Есида Кэнъитиро 1 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 1 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 2 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 49
Индия - Республика 2165 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Европа 3736 15
Южная Корея - Республика 1454 9
Индонезия - Республика 384 8
Япония 2771 8
Северная Америка 1407 7
Китай - Тайвань 589 7
Латинская Америка 722 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 6
Ближний Восток 1471 6
Африка 1486 6
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Азия - Азиатский регион 1512 6
Китай - Пекин 319 5
Франция - Французская Республика 2116 5
Европа Западная 611 4
Испания - Барселона 533 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
Сингапур - Республика 808 3
Франция - Париж 366 3
Малайзия 339 3
Китай - Ухань 32 3
Восточная Европа 1674 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Китай - Ханчжоу 27 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Филиппины - Республика 211 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Нидерланды 971 2
Россия - Уфа 640 2
Таиланд - Королевство 358 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Trade-in 54 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 11
GizmoChina 77 9
Thomson Reuters - Рейтер 1718 6
The Verge - Издание 448 5
GizChina - Издание 40 5
Forbes - Форбс 441 3
Bloomberg 785 3
GSM Arena 54 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
IBT - International Business Times 14 2
Re/code 40 2
cnTechPost 4 2
Android Authority 33 2
Ice Universe - микроблог инсайдера 8 2
DigiTimes - Издание 506 2
The Wall Street Journal 709 2
Business Insider 182 2
WCCFTech - Издание 32 2
The Korea Herald 25 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Tom’s Hardware 86 1
OnLeaks 9 1
Variety 9 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
91Mobiles 7 1
Ведомости 259 1
LetsGoDigital 8 1
SamMobile 40 1
TENAA 16 1
Ars Technica 227 1
The Information 39 1
Digital Trends - Издание 30 1
9to5Google 19 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
PhoneArena 68 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Nikkei - Издание 114 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
IDC - International Data Corporation 2711 23
Gartner 2189 11
Counterpoint Research 29 8
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 7
Strategy Analytics 175 5
CNews Analytics 1988 4
TrendForce 48 3
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
IHS Markit 21 1
Nielsen Holdings 78 1
Google Threat Analysis Group 2 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC EMEA 14 1
Omdia 15 1
PCMark 73 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Qualcomm Technology Day 1 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758051, в очереди разбора - 661741.
Создано именных указателей - 46354.
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